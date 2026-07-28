طفرة الذكاء الاصطناعي تزيد مخاطر الائتمان عالمياً... ما القصة؟

- حذرت وكالة "فيتش" من أن طفرة الذكاء الاصطناعي والحرب الإيرانية تشكلان مخاطر ائتمانية عالمية، حيث أن الاستثمار الضخم في الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تصحيح سوقي كبير، مع تزايد المنافسة من الصين. - أضافت "فيتش" أن ازدهار الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات ساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، لكن عدم اليقين بشأن إيرادات الذكاء الاصطناعي المستقبلية قد يؤدي إلى اضطراب اقتصادي واسع النطاق. - أشارت "فيتش" إلى أن الخطر الجيوسياسي، خاصة مع تجدد القتال بين الولايات المتحدة وإيران، يشكل مصدر قلق رئيسي، مع توقعات بتباطؤ النمو العالمي وارتفاع التضخم، وتأثير ظاهرة النينيو على الاقتصاد.

حذرت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" من أن طفرة الذكاء الاصطناعي والحرب الإيرانية تبرزان كمخاطر ائتمانية عالمية رئيسية، ما يزيد من المخاوف المتزايدة من أن التقييمات التكنولوجية المرتفعة والإنفاق غير المسبوق على الذكاء الاصطناعي قد يتجاوزان العوائد المستقبلية غير المؤكدة.

وقالت وكالة فيتش في تقريرها عن توقعات المخاطر العالمية للربع الثالث إنّ المشهد الائتماني لا يزال يهيمن عليه خطران قصيرا الأجل: تزايد التعرض لتصحيح السوق المرتبط بالذكاء الاصطناعي واستمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب الأميركية الإيرانية.

وقد ردّدت وكالة التصنيف التحذيرات الأخيرة الصادرة عن هيئات الرقابة العالمية بأنّ طفرة الذكاء الاصطناعي أصبحت متشابكة على نحوٍ متزايد مع النمو الاقتصادي ومع أسواق رأس المال، ولا سيّما في الولايات المتحدة، ما يزيد من مخاطر أي عملية بيع كبيرة.

وقالت وكالة فيتش: "إنّ حجم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي كبير لدرجة أن تعرض الاقتصاد وسوق رأس المال عامّةً لمثل هذا التصحيح أمر بالغ الأهمية".

وجاء هذا التحذير، الذي يُعدّ الأكثر صراحة حتى الآن من أي شركة تصنيف رئيسية، في الوقت الذي تراجعت فيه أسهم الشركات الآسيوية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مرة أخرى اليوم الثلاثاء وسط مخاوف بشأن من يدفع ثمن طفرة الإنفاق وأدلة على تزايد المنافسة من الصين.

أشار تقرير فيتش إلى أن نسبة السعر إلى الأرباح المعدلة دورياً لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأميركي قد ارتفعت إلى مستويات قريبة من تلك التي شوهدت خلال طفرة الإنترنت في أواخر التسعينيات، في حين ارتفع إصدار سندات الشركات الأميركية بنسبة 26% في النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً إلى حد كبير بجمع الأموال المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

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وقالت وكالة فيتش إنّ شركات أمازون، وألفابت، وإنفيديا، وميتا، وأوراكل، وسبيس إكس أصدرت مجتمعة سندات بقيمة 182 مليار دولار من الدرجة الاستثمارية، في حين من المتوقع أن تقفز النفقات الرأسمالية لشركات ألفابت، وأمازون، وميتا، ومايكروسوفت بأكثر من 75% هذا العام لتصل إلى 700 مليار دولار.

وقدّر التقرير أنّ ازدهار الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات أضاف مباشرةً 1.4 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الأول، في حين أن ارتفاع أسعار الأسهم ساعد أيضاً في دعم الإنفاق الأسري من خلال تأثير الثروة.

ومع ذلك، فإن عدم اليقين بشأن إيرادات الذكاء الاصطناعي المستقبلية، والتنظيم، والمنافسة، واضطراب سوق العمل قد يؤدي إلى تصحيح سوقي كبير ومطول، مع آثار اقتصادية كلية واسعة النطاق.

وقالت وكالة فيتش: "إن مدى ترابط أسواق رأس المال والاقتصادات مع الذكاء الاصطناعي قد خلق نقطة ضعف في الائتمان".

لا يزال الخطر الجيوسياسي يشكل مصدر القلق الرئيسي الآخر، ولا سيّما مع تجدد القتال بين الولايات المتحدة وإيران في الأسابيع الأخيرة وإغلاق مضيق هرمز مجدداً.

تتوقع وكالة فيتش أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.4% في عام 2026 وتتوقع أن يصل التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.7% بنهاية العام، ما يعكس تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

كما أشارت إلى نمط مناخي قوي لظاهرة النينيو باعتباره خطراً ائتمانياً ناشئاً، نظراً لاحتمالية حدوث جفاف وفيضانات وعواصف شديدة. وحذرت وكالة التصنيف الائتماني من أن هذه الظاهرة قد تزيد من الضغوط التضخمية المرتبطة بالحرب الأميركية الإيرانية.

وأضاف التقرير أن الدول المثقلة بالديون والمصنفة "غير جديرة بالثقة" ستكون عرضة للخطر بشكل خاص، إذ إنّ ارتفاع أسعار المواد الغذائية يمكن أن يعقد السياسة النقدية، ويزيد من تكاليف الدعم، ويزيد من الضغط على المالية العامة.

وقالت وكالة فيتش إنّ ارتفاع التكاليف وضعف المحاصيل في أميركا اللاتينية، حيث تمثل الأسمدة والديزل ما بين 50% و70% من تكاليف المدخلات الزراعية، وتأتي حوالى 30% من إمدادات الأسمدة من الشرق الأوسط، قد يؤدي إلى تضييق هوامش الأعمال الزراعية والتأثير على قطاعات النقل بما في ذلك الموانئ والسكك الحديدية والطرق السريعة ذات الرسوم.

(العربي الجديد، رويترز)