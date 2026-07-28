- أغلقت أرامكو السعودية مصفاة جازان بعد هجوم حوثي، مما أدى إلى أضرار في مجمع التغويز وخزانات النفط، مع توقعات بإعادة التشغيل بحلول 15 أغسطس. - فرض الحوثيون حصاراً بحرياً على شحنات النفط السعودية، مما دفع أرامكو لتحويل الإمدادات عبر مصر، مع احتمال تعديل الأسعار بسبب تكاليف الشحن. - ارتفعت هوامش أرباح التكرير، حيث سجلت هوامش الديزل في أوروبا مستوى قياسي، وتستند استراتيجية السعودية إلى توسيع طاقتها التكريرية محلياً وعالمياً.

أفادت مذكرة صادرة عن شركة الاستشارات (آي.آي.آر) ونشرتها وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، بأن شركة أرامكو السعودية أغلقت مصفاة جازان للنفط، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ألف برميل يومياً، أمس الاثنين، عقب هجوم شنّه الحوثيون اليمنيون يوم السبت. يأتي هذا الإغلاق في ظل شح إمدادات الوقود العالمية وقيود على السوق، بسبب اضطرابات المنطقة، والحظر الذي فرضته روسيا على تصدير الديزل.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأضرار التي لحقت بمجمع دورة التغويز المركبة المتكاملة ومنطقة خزانات النفط في مصفاة جازان؟ متى من المتوقع أن تعيد أرامكو تشغيل مصفاة جازان بشكل مبدئي بعد أعمال الإصلاح؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وارتفعت أيضاً هوامش أرباح التكرير ارتفاعاً ملحوظاً، وسجلت مستويات لم يسبق لها مثيل في بعض المناطق، مما يسلط الضوء على الأثر المحتمل لهذا الإغلاق. وجاء في المذكرة أن الهجوم ألحق أضراراً بمجمع دورة التغويز المركبة المتكاملة ومنطقة خزانات النفط، وأضافت أن "أرامكو" ستكمل أعمال الإصلاح، وتعيد تشغيل المصفاة بشكل مبدئي بحلول 15 أغسطس/ آب. ولم ترد "أرامكو" بعد على طلب من "رويترز" للتعليق.

وأعلن الحوثيون في اليمن فرض حصار بحري على شحنات النفط السعودية عبر مضيق باب المندب في البحر الأحمر، الأسبوع الماضي، مما دفع أكبر مصدر للنفط في العالم إلى تحويل المزيد من الإمدادات للتصدير عبر مصر. وبحسب الترتيبات الجديدة، سترسل "أرامكو" السعودية النفط من ينبع إلى ميناء العين السخنة المصري على البحر الأحمر، ليُنقل بعد ذلك عبر خط أنابيب سوميد إلى سيدي كرير.

وقالت ثلاثة مصادر لـ"رويترز" في وقت سابق اليوم، إن المنتج قد يعدل أسعاره في ضوء ارتفاع تكاليف الشحن وطول المسار عبر البحر المتوسط ومضيق جبل طارق، ثم حول رأس الرجاء الصالح. وأشار تقدير أحد المصادر إلى أن ذلك قد يكلّف المشترين الآسيويين نحو 10 ملايين دولار إضافية للشحنة الواحدة، أو خمسة دولارات للبرميل.

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، قد أعلن يوم السبت، استهداف مواقع تابعة لأرامكو في جازان وينبع، فيما أظهر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي وتحققت "رويترز" من صحته، عموداً من الدخان يتصاعد من مصفاة جازان عقب الهجوم.

وكشفت بيانات شركة كبلر أن المصفاة صدّرت أكثر من 200 ألف برميل يومياً في المتوسط ​​خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وكان الديزل وزيت الغاز المنتجين الرئيسيين اللذين تسنّى تصديرهما وشكّلا أكثر من نصف صادرات شهر يونيو/ حزيران التي قاربت 170 ألف برميل يومياً، بينما مثّلت النافتا نحو 30%.

وتستند استراتيجية السعودية إلى توسيع طاقتها التكريرية والبتروكيماوية وتطويرها محلياً وعالمياً، حيث تمتلك تسع مصافٍ داخلية بطاقة إجمالية 3.33 ملايين برميل يومياً (نحو 3% من الطلب العالمي)، إضافة إلى تشغيل 4.3 ملايين برميل يومياً من طاقة التكرير في الخارج، في أسواق رئيسية مثل الصين والولايات المتحدة وماليزيا، حسب بيانات سابقة لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة، جودي (JODI).

وارتفعت هوامش أرباح الديزل في أوروبا إلى مستوى لم يسبق له مثيل بلغ 70.77 دولاراً للبرميل اليوم الثلاثاء، مدعومة بالهجمات على بنية تحتية نفطية في المنطقة، والاضطرابات التي شهدتها طرق تصدير في المنطقة، من بينها مضيق هرمز، فضلاً عن الحظر الروسي على تصدير الديزل. ويتجه معظم صادرات المصفاة من النافتا إلى آسيا عبر مضيق باب المندب، الذي برز باعتباره طريق إمداد بديلاً عن مضيق هرمز الذي يستحوذ على أكثر من نصف صادرات النافتا إلى المشترين الآسيويين.

(رويترز، العربي الجديد)