سيارات أنجلينا جولي بين مرسيدس ورينج روفر في تنقلاتها اليومية

- في عالم المشاهير، تُعتبر السيارات جزءاً من الصورة العامة، حيث تعكس أسلوب الحياة والذوق الشخصي. أنجلينا جولي تقدم نموذجاً مختلفاً باختيارها سيارات هادئة وعملية تتناسب مع حياتها المتنقلة بين العمل الإنساني والسينمائي. - جولي تُفضل سيارات مثل رانج روفر، التي تجمع بين الفخامة والراحة، ولينكون نافيغيتور، التي توفر مساحة وخصوصية، مما يعكس جانباً عملياً في اختياراتها. - كما ظهرت مع سيارات مرسيدس-بنز إس-كلاس، التي تمثل الفخامة الألمانية، مما يعكس توازنها بين الخصوصية والراحة في تنقلاتها.

في عالم المشاهير، تتحول سيارات التنقل إلى جزء لا يتجزأ من الصورة العامة للشخصية، حتى عندما لا يكون الاستعراض أو لفت الأنظار هو الهدف الأساسي. فالمركبة التي يختارها النجم أو الفنان لم تعد مجرد وسيلة نقل، بل أصبحت امتداداً لأسلوب حياته، ومرآة غير مباشرة لذوقه ومكانته وطريقة تعامله مع الشهرة. وفي هذا السياق، تقدّم الممثلة الأميركية أنجلينا جولي (Angelina Jolie) نموذجاً مختلفاً نسبياً عن الصورة الشائعة لدى كثير من نجوم هوليوود، إذ تميل إلى خيارات أكثر هدوءاً وعملية، مع حضور محدود لكن مدروس لسيارات فاخرة تتناسب مع طبيعة حياتها المتنقلة بين العمل السينمائي والنشاطات الإنسانية والسفر المستمر.

وقد ارتبط اسم جولي بعدد من الطرازات التي تجمع بين الفخامة والراحة والاعتمادية. ومن أبرز السيارات التي شوهدت تقودها أو ارتبط اسمها بها رانج روفر (Range Rover)، وهي واحدة من أشهر سيارات الدفع الرباعي الفاخرة في العالم. وهذا الطراز يتميز بمزيج واضح بين القدرة على السير في مختلف الطرقات من جهة، ومستوى عالٍ من الراحة والتجهيزات الداخلية من جهة أخرى، ما يجعله مناسباً للتنقلات العائلية والرحلات الطويلة، وكذلك للاستخدام اليومي في المدن الكبرى.

كذلك ارتبط اسمها بسيارة لينكون نافيغيتور (Lincoln Navigator)، وهي من فئة SUV الكبيرة التي تُعرف بمساحتها الداخلية الواسعة وتجهيزاتها المريحة التي توفر مستوى عالياً من الخصوصية في أثناء التنقل. هذا النوع من السيارات يلقى رواجاً كبيراً بين الشخصيات العامة في الولايات المتحدة، لأنه يوفّر مساحة رحبة تسمح بالتحرك براحة أكبر بعيداً عن الأنظار، إضافة إلى مستويات متقدمة من الأمان والتقنيات المساعدة على القيادة. وفي حالة جولي، يعكس هذا الخيار جانباً عملياً واضحاً يتماشى مع طبيعة التزاماتها اليومية.

