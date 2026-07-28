خطة أوروبية لمعاقبة 1600 شركة تدعم روسيا في حربها بأوكرانيا

- يدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أكثر من 1600 شركة تدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا، مما سيزيد عدد الكيانات الخاضعة للعقوبات بنسبة 50%. - وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات الحادية والعشرين على روسيا، مستهدفاً شركات محددة بعد مفاوضات طويلة وتحديات من بعض الدول الأعضاء. - تقود ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة جهوداً لإشراك بوتين في محادثات سلام، لكن بوتين يرفض وقف إطلاق النار إلا بتنازل أوكرانيا عن أراضٍ في دونيتسك، وهو ما ترفضه كييف.

يدرس الاتحاد الأوروبي خطة تقوم على فرض عقوبات على أكثر من 1600 شركة يقول إنها تساعد روسيا في حربها ضد أوكرانيا وفق معلومات وكالة "بلومبيرغ". ويبلغ إجمالي حجم مبيعات الشركات المستهدفة أكثر من 20 مليار دولار سنوياً، ويعمل بها أكثر من 265 ألف شخص. وفي حال إقراراها، ستكون هذه الحزمة الأكبر من حيث عدد الشركات المدرجة على القائمة السوداء دفعة واحدة.

وقال مصدر لـ"بلومبيرغ" إنه في حال الموافقة على هذه الحزمة، ستمثل زيادة بنسبة 50% في عدد الكيانات الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي خلال الحرب الروسية في أوكرانيا. ويشترط موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي على هذه العقوبات.

واتفق الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، على حزمة جديدة مخففة من العقوبات على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا، بعد أسابيع من المفاوضات، تضمنت تثبيت السقف المفروض على أسعار النفط الروسي. وجاء إقرار الحزمة، وهي الحادية والعشرون منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، بعد تجاوز اعتراضات عدة من دول أعضاء على عدد من المقترحات.

وتستهدف الحزمة الأخيرة، التي يُعدّها جهاز العمل الخارجي الأوروبي (دائرة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي)، شركاتٍ مُحددة، بدلاً من منتجات أو قطاعات صناعية بأكملها. وقد استغرق إعدادها عدة أشهر، في محاولة من المسؤولين لاستهداف أي عناصر غير خاضعة للعقوبات في المجمع الصناعي العسكري الروسي، وفقاً لمصادر "بلومبيرغ".

سيواجه المقترح الجديد تحديات صعبة، إذ اضطر الاتحاد الأوروبي مؤخراً إلى تخفيف حدة عدة مقترحات ضمن حزمة العقوبات الحادية والعشرين المفروضة على موسكو، ومن أبرزها، تقليصه لحظر مقترح نقل الغاز الطبيعي المُسال الروسي إلى دول أجنبية بعد اعتراض اليونان، كما سعت فرنسا وإيطاليا أيضاً إلى تخفيف حدة اقتراح منع المقاتلين الروس السابقين من دخول الاتحاد الأوروبي. ونجحت دول أخرى في إلغاء حظر محتمل على استيراد بعض الأسماك الروسية، مثل سمك القد والبولوك.

اقتصاد دولي روسيا تستأنف تحميل النفط بأكبر موانئها على البحر الأسود

ونظراً لهذه الصعوبات، أبلغ المسؤولون مبعوثي الاتحاد الأوروبي أنهم يعتزمون تعميم المقترح الجديد خلال الأسابيع المقبلة لإتاحة متسع من الوقت للعواصم لمراجعته، وفقاً لما ذكره المصدر. وسيكون الهدف بعد ذلك اعتماد العقوبات خلال اجتماع وزراء الخارجية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. ويقول القادة الأوروبيون، إن تعزيز أوكرانيا لموقفها الميداني وتدهور الاقتصاد الروسي قد أتاحا فرصة للدفع باتجاه جولة جديدة من محادثات السلام، في ظل خفض موسكو لتوقعات النمو لعام 2026.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين في تصريح سابق، إن العقوبات "تواصل إضعاف الأسس الاقتصادية للمجهود الحربي الروسي". ورغم خضوع روسيا لعقوبات غربية متتالية منذ سنوات، فإنها واصلت حربها في أوكرانيا، بينما يؤكد مسؤولون أوروبيون أن هذه الإجراءات تلحق أضراراً متزايدة بالاقتصاد الروسي، في وقت يقر دبلوماسيون بصعوبة التوصل إلى أهداف جديدة تحظى بإجماع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد أكثر من عشرين حزمة عقوبات.

وفي سياق منفصل، أضاف المصدر أن التكتل يُعدّ إجراءات تقييدية إضافية تتعلق بالترحيل القسري للأطفال الأوكرانيين، وقد تُعتمد هذه الإجراءات أيضاً في الخريف.

طاقة حربا إيران وأوكرانيا تفاقمان أزمة الديزل في أوروبا

تأتي هذه الحزمة الجديدة في ظل تصعيد كيف وموسكو لهجماتهما، إذ تشنّ أوكرانيا غارات على مصافي النفط ومستودعات الوقود في عمق الأراضي الروسية، بينما استنزفت روسيا مخزون كييف من صواريخ الاعتراض بضرباتها القوية على المدن الرئيسية.

في غضون ذلك، تقود ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، أكبر ثلاث اقتصادات في أوروبا، جهوداً متجدّدة لإشراك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محادثات سلام بالتنسيق مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. كما تواصل فريق رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا مع الكرملين لفتح قناة تمهيداً لمحادثات محتملة لإنهاء الحرب.

إلّا أن بوتين رفض جميع الدعوات لوقف إطلاق النار لإتاحة المجال لمحادثات السلام، بحجة أن ذلك سيمكن كييف من إعادة تسليح نفسها وتعزيز دفاعاتها. ويشترط بوتين على أوكرانيا، كشرط لأي اتفاق سلام، التنازل عن أراضٍ في منطقة دونيتسك الشرقية، وهو ما رفضته كييف.