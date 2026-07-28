خدمات الحقول النفطية في أزمة: تأجيل المشاريع بسبب الحرب

- تأثرت شركات خدمات حقول النفط سلباً بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أدى الاضطراب إلى تأجيل المشاريع وارتفاع التكاليف، مما دفع سايبم لخفض توقعاتها للأرباح الأساسية لعام 2026 بنسبة 8%. - سايبم، التي تتعامل مع شركات كبرى مثل أرامكو وأدنوك، تكبدت تكاليف إضافية بقيمة 70 مليون يورو لتعزيز الأمن وتجاوز التحديات اللوجستية، وتتوقع تكاليف مماثلة في النصف الثاني من العام. - بيكر هيوز تتوقع انخفاضاً طفيفاً في الإنفاق العالمي على النفط والغاز، مع تراجع الإيرادات في قسم التكنولوجيا الصناعية والطاقة بنسبة 1-2% بسبب الاضطرابات.

كان يُنظر إلى شركات خدمات حقول النفط باعتبارها من المستفيدين المحتملين من الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، حيث كان من المتوقع أن يؤدي الضرر الذي لحق بالبنية التحتية للطاقة إلى زيادة الطلب على أعمال الإصلاح وإعادة الإعمار. بدلاً من ذلك، حذرت شركة سايبم ومنافستها الأميركية بيكر هيوز هذا الأسبوع من أن الحرب تؤثر سلباً على العمليات، حيث أجّلت شركات الطاقة بعض المشاريع وواجه مقدمو الخدمات تكاليف أعلى واضطرابات.

خفضت مجموعة خدمات حقول النفط الإيطالية سايبم توقعاتها للأرباح الأساسية لعام 2026، اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى انخفاض أسهم المجموعة بأكثر من 8%، حيث أدى الاضطراب المرتبط بالحرب الإيرانية إلى ارتفاع التكاليف وخلق تحديات لوجستية.

وتتوقع المجموعة التي تتخذ من ميلانو مقراً لها الآن أرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.75 مليار يورو (1.99 مليار دولار) هذا العام، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 1.9 مليار يورو.

وقالت شركة سايبم، التي تضم قائمة عملائها شركة أرامكو السعودية وشركة قطر للطاقة وشركة أدنوك أبوظبي، إنها تكبدت حوالي 70 مليون يورو من التكاليف الإضافية في النصف الأول من العام لتعزيز أمن الأفراد والتغلب على الصعوبات اللوجستية.

وتتوقع الشركة تكاليف إضافية مماثلة في النصف الثاني من العام، لكنها قالت إنها تجري محادثات مع العملاء وهي واثقة من أنها تستطيع استرداد جزء من تلك التكاليف في العام المقبل.

وقالت شركة بيكر هيوز، أمس الاثنين، إنها تتوقع انخفاضاً طفيفاً في الإنفاق العالمي من قبل منتجي النفط والغاز هذا العام، مشيرة إلى ضعف النشاط في أوروبا والشرق الأوسط حيث يتخذ العملاء نهجاً أكثر حذراً.

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وقالت المجموعة الأميركية أيضاً إن الاضطرابات المرتبطة بالحرب ستؤدي إلى انخفاض الإيرادات في قسم التكنولوجيا الصناعية والطاقة بنسبة تراوح بين 1% و2%، وستزيد الضغوط المتعلقة بالخدمات اللوجستية والتضخم في الربع الثالث.

قال أليساندرو بوليتي، الرئيس التنفيذي لشركة سايبم، للمحللين إن عمليات الإغلاق المتقطعة لمضيق هرمز أدت إلى تعقيد عمليات تسليم المعدات للعملاء في الخليج. وتابع إن شركة سايبم تخطط لحوالي 10 عمليات عبور للممر المائي الاستراتيجي خلال الفترة المتبقية من العام، وهي تنسق بشكل وثيق مع العملاء.

أكدت شركة سايبم توقعاتها للتدفق النقدي التشغيلي للعام بأكمله بقيمة مليار يورو وقالت إنها تقوم بالفعل بأعمال إصلاح في الخليج، على الرغم من أنها رفضت تقديم تفاصيل بسبب متطلبات السرية التعاقدية.

انخفضت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الثاني بنسبة 3% تقريباً لتصل إلى 402 مليون يورو، وهو ما يقل عن توقعات المحللين البالغة 464 مليون يورو، وفقاً لمجموعة بورصة لندن.

(العربي الجديد، رويترز)