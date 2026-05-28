خاص | العراق سيواصل تزويد لبنان بالوقود رغم عدم سداد المستحقات

- استمرار التعاون النفطي: أكدت الحكومة العراقية الجديدة استمرار العمل بالاتفاقية النفطية مع لبنان، لتزويده بمليون ونصف مليون طن من زيت الوقود الثقيل، رغم التوترات الإقليمية، لضمان دعم قطاع الكهرباء اللبناني. - التحديات المالية: يواجه التعاون تحديات مالية كبيرة، حيث لم يتسلم العراق أي مبالغ مالية من لبنان، وتجاوزت الديون المستحقة ثلاثة مليارات دولار، مما يثير تساؤلات حول جدوى استمرار الاتفاق بصيغته الحالية. - المباحثات المستقبلية: من المتوقع زيارة وفد لبناني لبغداد لبحث ملف الديون وتجديد الاتفاق النفطي، مع خيارات تسوية متعددة، مما يعكس الأبعاد السياسية والإنسانية للتعاون.

قال مسؤول عراقي نفطي في بغداد، لـ"العربي الجديد"، إن حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي التي حصلت على ثقة البرلمان هذا الشهر، ستواصل العمل بالاتفاقية المبرمة مع لبنان، الخاصة بتزويده بالنفط، دون تغيير، مؤكداً أن الشحنات الأخيرة من نفط العراق باتت تنقل عبر الأراضي السورية بسبب إغلاق مضيق هرمز والتوترات التي رافقت الحرب في مياه الخليج العربي.

ووقع العراق ولبنان، في 24 يوليو/تموز عام 2021، أول اتفاق يقضي بتقديم بغداد مليون طن من زيت الوقود الثقيل على أن يكون السداد بالخدمات والسلع. وجاء هذا الاتفاق بسبب ما يعانيه لبنان من أوضاع اقتصادية صعبة وصفها البنك الدولي بأنها من أعمق حالات الكساد في التاريخ الحديث، وهو ما يهدد استقراره.

لكن الاتفاق جرى تعديله عام 2022 لتكون الكمية مليوناً ونصف مليون طن بدلاً من مليون طن، من دون أي تغيير في الجزء المتعلق بما سيحصل عليه العراق مقابل النفط، والذي نص على حصول العراق على خدمات صحية ومنتجات زراعية وجوانب أخرى يجرى تقييمها مقابل النفط، لكن العراق لم يعلن عن تسلمه أياً من تلك المستحقات سواء بشكل مباشر أو عبر الخدمات المنصوص عليها في الاتفاق.

وأبلغ المسؤول النفطي العراقي "العربي الجديد"، مفضلاً عدم كشف هويته، بأن "عمليات إرسال الوقود العراقي إلى لبنان، ستتواصل خلال الحكومة الجديدة، ووزارة النفط بصدد تمديد الاتفاقية الشهر المقبل بدون تغيير، لأسباب تتعلق بما يمر به لبنان من عدوان إسرائيلي والأزمة الاقتصادية التي يمر بها". وأضاف أن عمليات تمرير شحنات النفط تتم من خلال الأراضي السورية براً عبر صهاريج تابعة لأسطول النقل العراقي، الأمر الذي ساهم في استمرار تدفق الشحنات بصورة منتظمة، آخر دفعة من الوقود العراقي وصلت إلى الجانب اللبناني قبل نحو أسبوع، وبلغت أكثر من 950 ألف لتر".

ويأتي استمرار الإمدادات العراقية في وقت يواجه فيه لبنان أزمة طاقة خانقة منذ سنوات، انعكست بشكل مباشر على ساعات تجهيز الكهرباء وعلى عمل المؤسسات الحيوية، فيما شكل الاتفاق مع العراق منذ إطلاقه عام 2021 أحد أهم مصادر دعم قطاع الكهرباء اللبناني. وبموجب الاتفاق، يزود العراق لبنان بزيت الوقود الثقيل، على أن يتم استبداله لاحقاً بأنواع أخرى من الوقود تتلاءم مع معامل الكهرباء اللبنانية، ضمن آلية تمويل وخدمات متبادلة أقرت بين الجانبين.

لكن المسؤول العراقي أشار إلى أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات مالية متراكمة، فرغم استمرار العراق بإرسال الوقود الى لبنان منذ سنوات، لم يتسلم حتى الآن أي مبالغ مالية من الجانب اللبناني، فيما تجاوزت قيمة الديون المستحقة على بيروت أكثر من ثلاث مليارات دولار، وهذا الامر يثير تساؤلات داخل الأوساط السياسية والاقتصادية، بل وحتى الشعبية بشأن جدوى استمرار الاتفاق بصيغته الحالية، خصوصاً في ظل الضغوط المالية التي يواجهها العراق نفسه، والحاجة إلى تنظيم آليات الدفع والتسوية.

وكشفت المسؤول نفسه عن "تحضيرات لزيارة مرتقبة لوفد لبناني رفيع المستوى إلى بغداد خلال الفترة القصيرة المقبلة، بهدف بحث سبل معالجة ملف الديون المتراكمة، إلى جانب التفاوض على تجديد اتفاق إرسال الوقود وضمان عدم توقفه خلال المرحلة المقبلة، ومن المتوقع أن تتناول المباحثات خيارات متعددة للتسوية، من بينها تقديم خدمات أو تسهيلات لبنانية للعراق مقابل جزء من المستحقات المالية، في إطار مساع للحفاظ على استمرارية التعاون بين البلدين وتجنب أي انعكاسات سلبية على قطاع الطاقة اللبناني". كما عبر عن اعتقاده بأن "تمسك العراق باستمرار الإمدادات النفطية إلى لبنان، رغم التعثر المالي القائم، يحمل أبعاداً سياسية وإنسانية تتجاوز الجانب التجاري، إذ تسعى بغداد إلى الحفاظ على دورها الداعم لاستقرار لبنان في ظل الأزمات المتلاحقة التي يمر بها.

بدوره، قال الخبير في شؤون الطاقة أحمد عسكر، لـ"العربي الجديد"، إن "استمرار العراق بتزويد لبنان بشحنات الوقود رغم التوترات الإقليمية والتعقيدات الأمنية في المنطقة يعكس التزاماً سياسياً واقتصادياً من بغداد تجاه بيروت، والعراق ما يزال يرسل شحنات الوقود إلى لبنان بصورة منتظمة وعمليات النقل تتم برياً ولهذا إغلاق هرمز لم ولن يؤثر في إرسال شحنات الوقود".

وبيّن عسكر أن "اتفاق الوقود بين بغداد وبيروت، الذي انطلق عام 2021، شكل أحد أبرز مشاريع الدعم العربي للبنان خلال أزمته الاقتصادية، والعراق صدر منذ بدء الاتفاق ملايين الأطنان من زيت الوقود الثقيل المخصص لتشغيل معامل الكهرباء اللبنانية، في وقت لم تتسلم فيه بغداد أي دفعات مالية من بيروت". وأضاف أن "العراق قدم تسهيلات كبيرة للبنان خلال السنوات الماضية، سواء من ناحية تمديد الاتفاق أو الاستمرار بالإمدادات رغم تراكم الديون، وبغداد تنظر إلى الملف من زاوية دعم الاستقرار اللبناني وعدم تعريض قطاع الكهرباء هناك إلى انهيار إضافي، خصوصاً في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي يعيشها لبنان".

وتابع عسكر أن "الجانب اللبناني يسعى إلى طرح بدائل مالية وخدمية لتخفيف عبء الديون، من بينها تقديم خدمات طبية واستشفائية وسياحية وتعليمية للعراقيين، فضلاً عن تسهيلات مصرفية واستثمارية، مقابل جزء من المستحقات المالية المترتبة على بيروت". وأكد أن "استمرار تدفق الوقود العراقي إلى لبنان يحمل أبعاداً تتجاوز الجانب التجاري، إذ يعكس رغبة عراقية بالحفاظ على حضور العراق الإقليمي في ملفات الطاقة والدعم الاقتصادي العربي، خصوصاً في ظل التحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة وارتفاع المخاوف العالمية من اضطراب أسواق النفط والطاقة". وختم الخبير في شؤون الطاقة بالقول إن "العراق قادر فنياً ولوجستياً على الاستمرار بتزويد لبنان بالوقود خلال المرحلة الحالية، لكن أي استمرار طويل الأمد يحتاج إلى تسوية واضحة للملف المالي بما يحفظ حقوق بغداد ويضمن في الوقت نفسه عدم توقف الإمدادات إلى لبنان".

من جانبه، قال الخبير النفطي كوفند شيرواني، لـ"العربي الجديد"، إن "العراق لم يوقف إرسال شحنات الوقود الى لبنان طيلة الفترة الماضية بسبب الحرب او إغلاق مضيق هرمز، فهذه الشحنات أرسلت برا رغم ان ذلك لم يعلن من قبل الجهات الرسمية العراقية وعن كميات الوقود المرسلة برا عبر سورية إلى لبنان". وبيّن شيرواني أن "شحنات الوقود المرسلة من العراق إلى لبنان هي جاهزة وليست بحاجة إلى أن تذهب إلى مصفاة حتى يتم استخدامها، فهي عبارة عن شحنات جاهزة للاستخدام مصفاة". وأضاف أن "العراق مستمر بإرسال تلك الشحنات من الوقود، خاصة ان الملف يحمل طابعا سياسيا أكثر مما هو اقتصادي بالنسبة للعراق ولا نعتقد أن تلك الشحنات سوف تتوقف مع تغيير الحكومة في بغداد، بل هي مستمرة، لكن هناك عدم وضوح بهذا الملف من قبل بغداد وحتى بيروت، وهذا بسبب الديون الكبيرة المترتبة على لبنان بسبب تلك الشحنات".