تكاليف "إير فورس وان" تعمّق خسائر بوينغ رغم تحسن الإيرادات

- تواجه بوينغ تحديات مالية كبيرة رغم نمو الإيرادات، حيث سجلت خسارة صافية بلغت 428 مليون دولار في الربع الثاني، متأثرة بتكاليف تجهيز الطائرتين الرئاسيتين الأميركيتين "إير فورس وان". - ارتفعت إيرادات بوينغ بنسبة 8% لتصل إلى 24.6 مليار دولار، مدفوعة بزيادة تسليم الطائرات التجارية وتحسن أداء قطاعات الدفاع والفضاء، مما يعكس تعافياً تدريجياً بعد أزمات سابقة. - تسير إجراءات اعتماد الطرازين 737 ماكس 7 و777X وفق الجدول الزمني، مما يعزز ثقة المستثمرين في زيادة التسليمات والتدفقات النقدية وسط طلب قوي على الطائرات الجديدة.

رغم تسجيلها نمواً ملحوظاً في الإيرادات واستعادة تدريجية لوتيرة أعمالها بعد سنوات من الأزمات، لا تزال شركة بوينغ تواجه تحديات مالية كبيرة، إذ جاءت تكاليف تجهيز الطائرتين الرئاسيتين الأميركيتين "إير فورس وان" لتضيف عبئاً جديداً على نتائجها الفصلية، وتدفع خسائرها إلى مستوى فاق توقعات الأسواق. وأعلنت عملاقة صناعة الطائرات الأميركية، الثلاثاء، تسجيل خسارة صافية بلغت 428 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام، وهي خسارة أقل من تلك المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي، لكنها جاءت أعلى من تقديرات المحللين، في إشارة إلى أن مسار التعافي لا يزال يواجه عقبات مكلفة.

وكان العامل الأبرز وراء هذه النتائج تسجيل 280 مليون دولار كنفقات إضافية مرتبطة ببرنامج VC-25B، الذي يهدف إلى تحويل طائرتين من طراز 747-8 إلى النسخة الجديدة من الطائرة الرئاسية الأميركية "إير فورس وان". ويعاني البرنامج منذ سنوات من تجاوزات في التكاليف وتأخيرات متكررة، ما جعله أحد أكثر المشاريع تعقيداً بالنسبة للشركة، حسب ما نقلت فرانس برس الثلاثاء. وأوضحت بوينغ أن هذه النفقات الإضافية ترتبط بتوفير موارد إنتاجية إضافية واستكمال متطلبات الاعتماد والشهادات الفنية اللازمة للطائرتين، في إطار العقد الموقع عام 2018 لتحديث الأسطول الرئاسي الأميركي.

في المقابل، حملت النتائج مؤشرات إيجابية على صعيد النشاط التشغيلي، إذ ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى 24.6 مليار دولار، مدفوعة بزيادة تسليم الطائرات التجارية، إلى جانب تحسن أداء قطاعات الدفاع والفضاء والأمن. ويعكس هذا النمو تحسناً تدريجياً في قدرة بوينغ على استعادة نشاطها الإنتاجي، بعد سنوات من الاضطرابات التي بدأت مع أزمة طائرات 737 ماكس، ثم تفاقمت بسبب تداعيات جائحة كورونا، قبل أن تواجه الشركة تحديات جديدة مرتبطة بالجودة والسلامة خلال الأعوام الأخيرة.

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وفي ملف الطائرات التجارية، أكدت بوينغ أن إجراءات اعتماد الطرازين الجديدين 737 ماكس 7 و777X تسير وفق الجدول الزمني المتفق عليه مع سلطات الطيران الأميركية، مشيرة إلى أن طائرة 737 ماكس 7 دخلت المراحل النهائية من عملية الحصول على شهادة الاعتماد، وهو تطور يترقبه العملاء وشركات الطيران منذ فترة طويلة. ويراهن المستثمرون على نجاح الشركة في الحصول على هذه الاعتمادات، باعتبارها خطوة أساسية لزيادة وتيرة التسليمات وتعزيز التدفقات النقدية، في وقت تشهد فيه سوق الطيران العالمية طلباً قوياً على الطائرات الجديدة.

ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي كيلي أورتبرغ قوله، إنّ الشركة أحرزت تقدماً ملموساً منذ توليه قيادة بوينغ، مشيراً إلى أنّ الأولوية كانت استعادة ثقة العملاء والجهات التنظيمية بعد سلسلة الأزمات التي عصفت بالشركة. وقال أورتبرغ إن الشركة لا تزال أمامها مهام كثيرة خلال النصف الثاني من العام، إلّا أن الزخم الحالي يمنحها الثقة بأنها تسير في الاتجاه الصحيح، مع التركيز على تحسين الجودة ورفع معدلات الإنتاج واستعادة مكانتها في سوق الطيران العالمية.