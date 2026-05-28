ترامب يقترب من وضع صورته على ورقة 250 دولاراً لأول مرة منذ عام 1866

- كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن ضغوط من إدارة ترامب لتصميم ورقة نقدية بقيمة 250 دولاراً تحمل صورته، رغم منع القانون الفيدرالي ظهور أشخاص أحياء على العملة الأميركية. - صمم الفنان إيان ألكسندر النموذج وناقشه مع ترامب، بينما أكدت وزارة الخزانة أنها تتحرك استباقياً لتوقيع التشريع المقترح، مع وجود عقبات قانونية قد تؤخر الإصدار. - تُطبع حالياً ورقة نقدية من فئة 100 دولار بتوقيع ترامب، لكن إصدار ورقة تحمل صورته يتطلب تشريعاً من الكونغرس، وفقاً للمدير السابق لمكتب النقش والطباعة.

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن ضغوط مارستها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مسؤولي طباعة العملة في وزارة الخزانة من أجل تصميم ورقة نقدية من فئة 250 دولاراً تحمل صورة الرئيس. ونقلت الصحيفة ذلك عن أربعة موظفين حاليين وسابقين، في وقت تُطبع فيه حالياً ورقة نقدية من فئة 100 دولار تحمل توقيع ترامب بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

ولا يسمح القانون الفيدرالي بظهور أشخاص على قيد الحياة على العملة الأميركية، وفي حال إتمام هذه الخطوة، فستكون الأولى من نوعها منذ أكثر من 150 عاماً. وضغط أمين الخزانة الأميركي براندون بيتش ومستشاره الأول مايك براون، اللذان عيّنهما ترامب العام الماضي، على موظفين في مكتب النقش والطباعة لإعداد نماذج أولية لهذه الورقة النقدية. وأشارت المصادر إلى أن بيتش قدم بالفعل، خلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول الماضيين، نماذج يظهر فيها وجه ترامب وسط الورقة النقدية، بين توقيعه وتوقيع وزير الخزانة سكوت بيسنت.

وكان مشرعون داعمون لترامب قد قدموا العام الماضي مشروع قانون إلى الكونغرس يسمح بوضع صورته على ورقة نقدية من فئة 250 دولاراً احتفاء بذكرى مرور 250 عاماً على تأسيس الولايات المتحدة، غير أن المشروع لا يزال معلقاً.

ولم تظهر صورة أي شخص على قيد الحياة على عملة أميركية منذ عام 1866، بعدما حُظر ذلك قانونياً إثر واقعة أثارت جدلاً واسعاً. فقد كان من المقرر وضع صورة المستكشف وليام كلارك على ورقة نقدية من فئة 5 سنتات، ووافق الكونغرس على اسم "كلارك" من دون تحديد اسمه الأول، فاستغل المسؤول في وزارة الخزانة سبنسر كلارك هذا الغموض، وطبع صورته بلحيته على العملة بدلاً منه.

نموذج خارج القانون

ونقلت الصحيفة عن الفنان إيان ألكسندر، الذي قال إنه صمم النموذج، أنه ناقش الأمر شخصياً مع ترامب، وذكر أن الرئيس وافق على تعديلات في التصميم الأصلي، بينها إضافة ألوان العلم الأميركي وشعار تذكاري لتأسيس الولايات المتحدة. وقال ألكسندر إن ترامب "يحب أن يناديني بأنني فنانه البريطاني المفضل". وأشارت الصحيفة إلى أن ألكسندر يصف نفسه بأنه رسام بورتريهات ملكية بريطانية، وسبق أن رسم الملكة إليزابيث الثانية.

من جانبها، قالت وزارة الخزانة في بيان للصحيفة إن مكتب النقش والطباعة يتحرك بشكل استباقي تحسباً لتوقيع التشريع المقترح وتحويله إلى قانون، ما يسمح بإنتاج ورقة نقدية تذكارية من فئة 250 دولاراً احتفاء بمرور 250 عاماً على تأسيس الولايات المتحدة. وأضافت أنه لم يُطلب من الموظفين طباعة الورقة قبل إقرار التشريع في الكونغرس.

خلافات داخل الخزانة

وطبقاً للموظفين الأربعة، أوضحت مديرة مكتب النقش والطباعة باتريشيا سوليمين لأمين الخزانة أن هناك عقبات قانونية أمام إنتاج هذه الورقة، وأن إصدارها قد يستغرق سنوات. وقال اثنان من الموظفين إن مسؤولي إدارة ترامب تجاهلوا توضيحاتها، فيما نقل أحدهم عنها قولها إن المكتب ليس مخولاً اتخاذ قرار من هذا النوع، وإن إنتاج ورقة نقدية جديدة، خصوصاً إذا كانت مرتفعة القيمة، يستغرق عادة ما بين 6 و8 سنوات.

وقالت سوليمين إن إدارة وزارة الخزانة أصدرت قراراً مفاجئاً بنقلها من منصبها في 27 إبريل/نيسان الماضي، وكتبت في رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى زملائها في اليوم التالي أن نقلها إلى وظيفة أخرى لم يكن قراراً اتخذته بنفسها. وكانت سوليمين أول امرأة تتولى هذا المنصب، قبل أن يُعيّن مايك براون، المستشار الأول لأمين الخزانة، مكانها إلى جانب منصبه الآخر. ولم يرد براون على طلب الصحيفة للتعليق.

ورقة 100 دولار بتوقيع ترامب

وبحسب الموظفين الأربعة، تُطبع حالياً ورقة نقدية من فئة 100 دولار تحمل توقيع ترامب، في سابقة هي الأولى في التاريخ الأميركي لطباعة أوراق نقدية تحمل توقيع رئيس حالي. وقالت وزارة الخزانة للصحيفة إن "إضافة توقيع ترامب جاءت بناء على توصية أمين الخزانة براندون بيتش، وإن وزير الخزانة قرر بذلك تكريم إنجازات البلاد والرئيس".

ولا يوجد قانون يحظر طباعة ورقة نقدية تحمل توقيع الرئيس، غير أن خبراء في العملة الأميركية يقولون إن إصدار ورقة تحمل صورته يتعارض مع القوانين القائمة. وينص أحد هذه القوانين على أنه لا يجوز وضع صورة أي شخصية على العملة إلا إذا كانت قد توفيت، بينما يحدد قانون آخر الفئات النقدية المسموح لمكتب النقش والطباعة بإصدارها، ولا تتضمن فئة 250 دولاراً. وقال لاري فيليكس، المدير السابق للمكتب، إن "إصدار ورقة من هذه الفئة غير قانوني من دون تشريع من الكونغرس".