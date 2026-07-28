- اختتمت بورصات الخليج على انخفاض بسبب ترقب محادثات إيران والولايات المتحدة وقرار السياسة النقدية للفيدرالي الأميركي، رغم نتائج إيجابية لبعض الشركات مثل "زين السعودية" و"فيرتيجلوب". - تصريحات متضاربة من الرئيس الأميركي حول المحادثات مع إيران والتوترات في البحر الأحمر أثرت على الأسواق، بجانب انخفاض أسعار النفط وضغوط على أسهم الذكاء الاصطناعي. - يترقب المستثمرون اجتماع الفيدرالي الأميركي لتحديد توجهات أسعار الفائدة، مما يضيف حالة من عدم اليقين في الأسواق الإقليمية المرتبطة بالدولار.

اختتمت معظم بورصات منطقة الخليج تداولات اليوم الثلاثاء على انخفاض، في وقت ينتظر فيه المستثمرون أخباراً عن محادثات إيران والولايات المتحدة، وقرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، وإن كانت نتائج أعمال إيجابية لبعض الشركات قد حدّت من حجم الخسائر.

وكرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، تهديداته باستهداف جسور وبنى تحتية مدنية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه قال في مقابلة مع "فوكس نيوز" إن المحادثات إيجابية رغم ذلك. وهبط المؤشر في السعودية 0.9%، في أكبر تراجع يومي له منذ نحو شهر، بضغط من انخفاض سهم مصرف الراجحي 0.7% وسهم أرامكو 1%. في المقابل، ارتفع سهم "زين السعودية" 0.5% بعد إعلان الشركة زيادة تفوق 60% في أرباح الربع الثاني.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الأخرى التي قد تؤثر على أسواق الخليج بخلاف محادثات إيران وقرار الاحتياطي الفيدرالي؟ كيف أثرت نتائج الأعمال الإيجابية لبعض الشركات على حجم الخسائر في بورصات الخليج؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقال جوزيف ضاهرية، المدير الإداري في "تيكميل"، إن مؤشرات خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران دعمت أسواق الخليج، لكن المخاوف بشأن الاضطرابات في البحر الأحمر، وانخفاض أسعار النفط، والضغوط التي تتعرض لها أسهم الذكاء الاصطناعي عالمياً قد تستمر في التأثير سلباً على أسهم المنطقة.

وكانت جماعة الحوثي اليمنية، المتحالفة مع إيران، قد أعلنت يوم الاثنين استهدافها عدة مرافق لإمداد ونقل النفط الخام تربط شرق السعودية بمدينة ينبع، وهي مركز رئيسي لتصدير النفط على البحر الأحمر. وتراجع المؤشر في دبي 0.9%، مع هبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.5%، لينهي بذلك سلسلة مكاسب استمرت ثلاث جلسات متتالية. وفي أبوظبي، هبط المؤشر 0.1% مع تراجع سهم ألفاظبي القابضة 0.7%.

أسواق هبوط معظم بورصات الخليج عقب هجمات الحوثيين على منشآت نفط سعودية

في المقابل، ارتفع سهم "فيرتيجلوب" 0.4% بعد إعلان الشركة تحقيق ارتفاع كبير في أرباحها الفصلية. وقدّمت نتائج أعمال الشركات الإيجابية بعض الدعم للأسواق، إلا أن المستثمرين ظلوا في ترقب لقرار البنك المركزي الأميركي، إذ إن معظم عملات دول منطقة الخليج مربوطة بالدولار، ما يجعل المنطقة شديدة التأثر بتحركات أسعار الفائدة الأميركية. وأظهرت أداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي.إم.إي" أن الاحتمال الحالي يشير إلى إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير بنسبة 62%، فيما تشير توقعات الأسواق إلى احتمال رفعها في سبتمبر/أيلول بنسبة 81%.

ونزل المؤشر في قطر 0.6% مع هبوط سهم "صناعات قطر" 1.8%. أما مؤشرات البحرين وسلطنة عمان والكويت فارتفعت بنسب 0.1% و0.9% و0.5% على الترتيب. وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.2%، مدعوماً بارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 0.9%.

أداء مؤشرات بورصات الخليج أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

تأتي هذه التحركات في أسواق الخليج في ظل مرحلة دقيقة تشهدها الملفات الإقليمية والدولية معاً. فمن جهة، لا تزال المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني تراوح بين التصعيد والتهدئة، مع تصريحات متضاربة من الإدارة الأميركية تجمع بين التهديد العسكري والحديث عن محادثات إيجابية، وهو ما يبقي حالة عدم اليقين مخيّمة على الأسواق الإقليمية الأكثر حساسية لأي توتر جيوسياسي في منطقة الخليج والبحر الأحمر.

ومن جهة أخرى، يترقب المستثمرون حول العالم اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، باعتباره محدداً رئيسياً لتوجهات أسعار الفائدة العالمية، لا سيما أن معظم عملات دول الخليج مرتبطة بالدولار، ما يجعل قرارات الفيدرالي ذات تأثير مباشر على كلفة الاقتراض والسيولة في أسواق المنطقة.

وتتزامن هذه العوامل مع تصاعد التوترات في البحر الأحمر إثر استهداف جماعة الحوثي منشآت نفطية سعودية، إضافة إلى ضغوط إضافية ناجمة عن تراجع أسعار النفط وتذبذب أسهم قطاع الذكاء الاصطناعي عالمياً، في وقت حاولت فيه نتائج أعمال إيجابية لبعض الشركات الكبرى التخفيف من حدة الخسائر.

(رويترز، العربي الجديد)