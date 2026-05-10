بعد 14 عاماً.. تركيا وبلجيكا تفتحان باب شراكة اقتصادية جديدة

وصلت إلى إسطنبول، اليوم الأحد، بعثة اقتصادية بلجيكية رفيعة المستوى برئاسة ملكة البلاد ماتيلد، في زيارة تستمر إلى يوم الخميس القادم، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين تركيا وبلجيكا، بمشاركة واسعة من المسؤولين والمستثمرين. بهدف إجراء مباحثات وتوقيع العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات مع الجانب التركي. ويضم الوفد البلجيكي، نائب رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والدفاع المسؤول عن التجارة الخارجية، وورئيس وزراء إقليم بروكسل العاصمة، ورئيس وزراء إقليم فلاندرز، ووزير الاقتصاد في إقليم والونيا.
400 رجل أعمال و200 شركة
وقالت وزارة التجارة التركية في بيان لها، اليوم الأحد، إن الوفد البلجيكي سيجري لقاءات مكثفة بمشاركة أكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية. وأشارت إلى أن "لقاءات سيجريها الوزير عمر بولاط مع الوفد البلجيكي، ستركز على تعزيز التعاون في العديد من المجالات الاستراتيجية بدءاً من الصناعات الدفاعية وحتى التجارة الإلكترونية، بما يمهد لبدء مرحلة جديدة في العلاقات التجارية بين البلدين".
وأضافت الوزارة "أنه في إطار الزيارة، سيجري الوزير بولاط لقاءات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود مع نظرائه البلجيكيين، حيث ستتناول المباحثات العلاقات الاقتصادية والتجارية الحالية بين البلدين من منظور استراتيجي".
أول زيارة بعد 14 عاماً
وقال السفير التركي في بروكسل، باريش تان تكين، إن "الزيارة الاقتصادية المرتقبة التي تأتي لأول مرة بعد 14 عاما، تمثل بداية مرحلة جديدة في ظل ظروف مختلفة وفي إطار علاقات متجددة". وأضاف في تصريحات لوكالة الأناضول "لدى بلجيكا تقليد راسخ في تنظيم البعثات الاقتصادية، حيث تنظم الدولة سنوياً زيارتين رسميتين إضافة إلى بعثتين اقتصاديتين"، مشيراً إلى أن "البلجيكيين ينظرون إلى البعثات الاقتصادية هذه كبداية لمرحلة جديدة تعزز التعاون الاقتصادي والسياسي وتدفع الحوار بين البلدين".
أولويات تركيا
ولفت إلى أن "لتركيا 3 أولويات رئيسية في إطار هذه البعثة، أولها دفع العلاقات التجارية والاقتصادية إلى الأمام. ثم البحث في كيفية وصول تركيا وبلجيكا إلى دول ثالثة ومناطق أخرى، وكيفية بناء شراكات جديدة وتحقيق قوة مشتركة في هذا المجال. وأخيراً النظر إلى المشهد الأكبر في العلاقات، بما في ذلك تحديث الاتحاد الجمركي بين أنقرة والتكتل الأوروبي، وتحقيق التكامل في سلاسل القيمة الاقتصادية واللوجستية".
ونبّه السفير إلى أن "بروكسل مدينة تستضيف مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، مشيراً إلى أن تركيا دولة مرشحة لعضوية الاتحاد وعضو مهم في الحلف". لذلك، فإن "هذه الزيارة تمثل فرصة سياسية مهمة لإعادة تعريف العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والناتو ضمن الصورة الشاملة".
أهداف الزيارة
ويتوقع أن تسهم الزيارة في إظهار الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات التركية البلجيكية التي اكتسبت زخماً خلال الفترة الأخيرة، من خلال تنويع مجالات التعاون، إضافة إلى مناقشة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بشكل شامل.
ومن المنتظر أن تتناول اللقاءات خطوات تطوير التعاون في مجالات متعددة، أبرزها التجارة والاستثمارات والصناعات الدفاعية والخدمات اللوجستية والنقل والطاقة والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والتقنيات الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية وسلاسل التوريد العالمية. وسيلتقي ممثلو قطاع الأعمال في البلدين خلال "منتدى الأعمال التركي - البلجيكي"، لتبادل الآراء بشأن تطوير شراكات جديدة وفرص استثمارية.
ومن المقرر أن يعقد البلدان اجتماعات تركز على الاستثمار، وجلسات عمل قطاعية، ولقاءات ثنائية بين الشركات، إلى جانب تعريف المستثمرين البلجيكيين بالقدرات الإنتاجية التركية، والبنية الصناعية القوية، والمزايا اللوجستية، والموقع الاستراتيجي لتركيا.
ويُنتظر أن تسهم هذه الزيارة التي تأتي بعد 14 عاماً من آخر زيارة لوفد اقتصادي بلجيكي إلى تركيا، في فتح صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ونقل التعاون القائم إلى مستوى أكثر استراتيجية وتكاملًا واستدامة.
التبادل التجاري بين البلدين
ويبلغ حجم التبادل التجاري الثنائي بين تركيا وبلجيكا نحو 9.2 مليارات دولار عام 2025. فيما تواصل الاستثمارات المتبادلة نموها، وفي الفترة الممتدة بين عام 2002 ويناير/كانون الثاني 2026، واقترب حجم الاستثمارات البلجيكية في تركيا من 5 مليارات دولار، بينما تواصل الشركات التركية زيادة استثماراتها في بلجيكا في قطاعات استراتيجية متعددة، تشمل الخدمات اللوجستية والطاقة والبتروكيماويات والصحة والإنشاءات والصناعة. ويؤدي نحو 300 ألف مواطن تركي يعيشون في بلجيكا دور جسر مهم بين البلدين، كما يسهمون بشكل ملحوظ في الحياة الاقتصادية والاجتماعية البلجيكية.