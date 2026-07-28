- أظهرت استطلاعات الرأي في بريطانيا انخفاض توقعات الأسر للتضخم، مما يمنح بنك إنكلترا مساحة لتخفيف السياسة النقدية رغم تقلبات أسعار الطاقة. - تواجه الحكومة البريطانية تحديات في قطاع الطاقة بسبب ازدحام شبكة الكهرباء، وتسعى هيئة تنظيم الطاقة لفرض قواعد جديدة للحد من المشاريع المضاربة لمراكز البيانات. - تتطلب المقترحات الجديدة من مطوري مراكز البيانات تقديم ضمانات مالية والالتزام بجداول زمنية صارمة، وسط ضغوط على الشبكة الكهربائية مع 315 مشروعاً تنتظر الربط.

في وقت بدأت فيه المخاوف من موجة تضخمية جديدة تتراجع في بريطانيا رغم تقلبات أسعار النفط، تواجه الحكومة تحدياً مختلفاً لا يقل أهمية، يتمثل في الضغط غير المسبوق على شبكة الكهرباء نتيجة الطفرة في مشاريع مراكز البيانات المدفوعة بالتوسع السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويعكس هذان التطوران معاً ملامح المرحلة الجديدة للاقتصاد البريطاني، حيث تمنح مؤشرات التضخم المتراجعة صناع السياسة النقدية مساحة أكبر للتحرك، بينما تفرض متطلبات الاقتصاد الرقمي استثمارات ضخمة في البنية التحتية للطاقة.

وأظهر استطلاع أجرته سيتي (Citi) بالتعاون مع يوغوف (YouGov) أن توقعات أسر بريطانيا للتضخم خلال الاثني عشر شهراً المقبلة انخفضت إلى 3.4% في يوليو/تموز، مقارنة مع 3.8% في يونيو/حزيران، فيما تراجعت التوقعات طويلة الأجل إلى 3.7% من 3.9%. وتأتي هذه النتائج قبل يومين من قرار بنك إنكلترا (Bank of England) بشأن أسعار الفائدة، ما قد يخفف المخاوف من أن تؤدي تقلبات أسعار الطاقة إلى تغذية مطالبات برفع الأجور وإطلاق موجة تضخمية جديدة، وفق ما أوردت بلومبيرغ.

وكانت أسعار الطاقة قد شهدت تقلبات حادة خلال الأسابيع الماضية، إذ تجاوز خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل قبل أن يتراجع إلى نحو 85 دولاراً بعد انحسار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أن ذلك لم ينعكس على توقعات المستهلكين التي واصلت التراجع. ويرى كبير الاقتصاديين البريطانيين في سيتي كالوم ماكلارين-ستيوارت أن بيانات التضخم لا تزال تدعم التوقعات بإمكانية توجه بنك إنكلترا نحو تخفيف السياسة النقدية، مشيراً إلى أن المؤشرات الحالية لا تختلف كثيراً عن مستوياتها في فبراير/شباط، عندما كانت الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة.

في المقابل، تواجه حكومة بريطانيا تحدياً متزايداً في قطاع الطاقة، بعدما تحولت شبكة الكهرباء المزدحمة إلى أحد أبرز العوائق أمام النمو الاقتصادي، وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، وتنفيذ استراتيجية البلاد في مجال الذكاء الاصطناعي. وأعلنت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية (Ofgem) أنها تعتزم فرض قواعد جديدة تستهدف الحد من المشاريع "المضارِبة" لمراكز البيانات التي تحجز قدرات على شبكة الكهرباء من دون تنفيذ فعلي، ما يؤدي إلى إطالة قوائم الانتظار وتأخير مشاريع أخرى.

اقتصاد دولي بريطانيا تستعد لسوق عمل الذكاء الاصطناعي

وبموجب المقترحات الجديدة، سيكون على مطوري مراكز البيانات تقديم ضمانات مالية كبيرة، سواء في شكل خطابات اعتماد أو كفالات أداء أو ودائع نقدية، إلى جانب الالتزام بجداول زمنية أكثر صرامة، وإلا فإنهم قد يفقدون مواقعهم في قائمة الانتظار، فضلاً عن خسارة الضمانات المالية التي دفعوها. وتشير الأرقام إلى حجم الضغوط التي تواجهها الشبكة الكهربائية البريطانية، إذ يوجد 315 مشروعاً لمراكز البيانات تنتظر الحصول على ربط بالشبكة، بينها 40 مشروعاً يطلب كل منها أكثر من 500 ميغاواط، وهي كمية تكفي لتزويد نحو مليوني منزل بالكهرباء، وفق تقديرات الحكومة.

وفي المجمل، تطلب هذه المشاريع قدرة كهربائية تبلغ 73 جيغاواط، أي ما يقارب ضعف ذروة الطلب على الكهرباء في المملكة المتحدة، ما يبرز حجم التحدي الذي يفرضه التوسع السريع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ويرى مراقبون أن الحكومة البريطانية تحاول تحقيق توازن دقيق بين تشجيع الاستثمارات في الاقتصاد الرقمي ومنع احتكار قدرات الشبكة الكهربائية من قبل مشاريع قد لا ترى النور، بما يضمن توجيه الطاقة المتاحة إلى المشاريع الجادة وتسريع تنفيذ الاستثمارات الإنتاجية.