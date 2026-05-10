الصين: 15 مليار دولار قيمة التبادل التجاري مع الجزائر في 2025

- تجاوز حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والصين 15 مليار دولار في 2025، مع استثمارات صينية بلغت 7 مليارات دولار، مما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين. الجزائر أصبحت شريكاً استراتيجياً مهماً للصين في أفريقيا والعالم العربي. - العلاقات الجزائرية الصينية تستند إلى صداقة تاريخية، تعززت عبر مبادرة "الحزام والطريق"، مما أدى إلى تنفيذ مشاريع كبرى في البنية التحتية والطاقة والنقل. الجزائر تسعى لتنويع الشركاء وتقليل الاعتماد على الشراكات التقليدية. - السياسة الصينية الجديدة للإعفاء الجمركي ستفتح آفاقاً أوسع للمنتجات الجزائرية في السوق الصينية، خاصة المنتجات الفلاحية والطاقة، مما يعزز الصادرات الجزائرية والقيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

كشف السفير الصيني في الجزائر دونغ غوانغلي، أن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والصين تجاوز 15 مليار دولار خلال سنة 2025، في مؤشر يعكس التطور المتسارع الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إلى جانب تنامي الاستثمارات الصينية في السوق الجزائرية التي بلغت، حسب السفير نحو 7 مليارات دولار. وأضاف السفير الصيني، خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الأفريقي للاستثمار والتجارة "AFIC12" في الجزائر أمس السبت، أن الجزائر أصبحت شريكاً استراتيجياً مهماً للصين في أفريقيا والعالم العربي، بالنظر إلى مكانتها الاقتصادية والإقليمية، وكذا الديناميكية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح المتحدث أن العلاقات الجزائرية الصينية تستند إلى صداقة تاريخية متجذرة، تعزّزت على نحوٍ لافت تحت قيادة رئيسَي البلدين، من خلال توسيع مجالات الشراكة ضمن مبادرة "الحزام والطريق"، ما سمح بتجسيد مشاريع كبرى في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والمناجم والزراعة والصحة والثقافة. وتسعى الجزائر إلى تنويع الشركاء والتحرّر من الشراكات التقليدية، وبالتالي تراجع مكانتهم لصالح المنافسين الجدد، كما هو الشأن بالنسبة لانحصار حصة فرنسا في السوق الجزائري في السنوات القليلة الماضية، موازاة مع استمرار الفتور السياسي والدبلوماسي بين باريس والجزائر.

اليوم حضر السفير دونغ تلبيةً للدعوة الطبعة الثانية عشرة من ملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة وألقى مداخلة ركّز فيها على التعريف بسياسة تطبيق الصين الرسوم الجمركية الصفرية لجميع الدول الإفريقية التي تربطها بها علاقات دبلوماسية.

وأشار السفير إلى أنّ التعاون الثنائي شمل إنجاز عدد من المشاريع الإستراتيجية، من بينها خط السكة الحديدية المنجمي بغرب البلاد، وإطلاق الأقمار الصناعية، إضافة إلى تعزيز التعاون الثقافي عبر إنشاء معهد كونفوشيوس، معتبراً أن هذه المشاريع تعكس مستوى الثقة والتقارب بين الجزائر وبكين.

إعفاء صادرات الجزائر إلى الصين من الجمارك

وفي السياق ذاته، أكد السفير الصيني أن الجزائر، التي تخوض مرحلة تحول اقتصادي وتنويع للإنتاج، ستستفيد أكثر من السياسة الصينية الجديدة المتعلقة بالإعفاء الجمركي الشامل لفائدة 53 دولة أفريقية، والتي دخلت حيّز التنفيذ بداية من أول مايو/أيار الجاري. وأوضح أن هذه السياسة ستفتح آفاقاً أوسع أمام المنتجات الجزائرية لدخول السوق الصينية دون رسوم جمركية، خاصة المنتجات الفلاحية ذات الجودة العالية مثل التمور وزيت الزيتون والحمضيات، إلى جانب المنتجات المرتبطة بقطاعي الطاقة والمناجم، بما يساهم في رفع الصادرات الجزائرية وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أنّ حجم المبادلات التجارية بين الصين والدول الأفريقية بلغ خلال 2025 نحو 348 مليار دولار، ما يعكس تنامي الشراكة الصينية الأفريقية ودورها في دعم التنمية الاقتصادية بالقارة. وأكد أنّ الصين تواصل العمل على تسهيل وصول المنتجات الأفريقية إلى سوقها الداخلية من خلال إجراءات جديدة، تشمل تحسين آليات النفاذ التجاري وتعزيز التعاون في مجالات الجمارك واللوجستيك والمعايير الصحية. واعتبر أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الصين والدول الأفريقية، مؤكداً استعداد بلاده لمواصلة دعم المشاريع المشتركة مع الجزائر وباقي الشركاء الأفارقة، في إطار رؤية تقوم على التنمية المشتركة وتحقيق الازدهار المتبادل.