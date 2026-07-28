- تواجه الحكومة الفيدرالية الصومالية تحديات مالية كبيرة بسبب انخفاض المساعدات الخارجية بنسبة 25% بين عامي 2024 و2025، مما أدى إلى فجوة تمويلية تتراوح بين 450 و600 مليون دولار. - تأثرت القطاعات الخدمية، خاصة الصحية والتعليمية، بانخفاض التمويل، حيث تأثرت 70% من المنظمات الإنسانية، مما زاد من معاناة المناطق الريفية والنائية. - تبنت الحكومة استراتيجية اقتصادية جديدة لتعزيز الاكتفاء الذاتي، تركز على تنمية الزراعة والثروة الحيوانية والاقتصاد البحري، داعية القطاع الخاص للمشاركة في بناء اقتصاد مستدام.

أعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية أنها تواجه واحداً من أصعب التحديات المالية منذ سنوات، في ظل التراجع الحاد بالمساعدات الخارجية التي ظلت تمثل ركيزة أساسية لتمويل الموازنة والقطاعات الخدمية. وكشفت وزارة المالية عن فجوة تمويلية تتراوح بين 450 و600 مليون دولار خلال العام الجاري، ما دفع الحكومة إلى تسريع تنفيذ استراتيجية تهدف إلى تقليص الاعتماد على المنح الدولية وتعزيز الموارد المحلية.

وقال وزير المالية بيحي إيمان عيغي، خلال منتدى السياسات الاقتصادية الذي نظمه البنك المركزي الصومالي، اليوم الثلاثاء في العاصمة مقديشو، إن الدعم المالي المقدم من الشركاء الدوليين انخفض بنحو 25% بين عامي 2024 و2025، موضحاً أن هذا التراجع يعود إلى تغيّر أولويات الجهات المانحة، إضافة إلى دخول الصومال مرحلة اقتصادية جديدة عقب استكمال برنامج إعفاء الديون، الأمر الذي أدى إلى تراجع التدفقات المالية التي كانت تتراوح بين 450 و600 مليون دولار سنوياً.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز القطاعات الخدمية التي تأثرت بشكل مباشر بتراجع التمويل الدولي؟ كيف تسعى الحكومة الصومالية لتعزيز الموارد المحلية وتقليل الاعتماد على المنح الدولية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأوضح الوزير أن تراجع التمويل الدولي انعكس بصورة مباشرة على القطاعات الأكثر اعتماداً على المساعدات، ولا سيما الخدمات الصحية والتعليمية وبرامج الإغاثة الإنسانية، مشيراً إلى أن نحو 70% من المنظمات الإنسانية العاملة في الصومال تأثرت بانخفاض التمويل. وتبرز آثار هذا التراجع بشكل أكبر في المناطق الريفية والنائية التي تعتمد بصورة رئيسية على البرامج الممولة من المانحين.

وتأتي هذه التطورات في وقت لا يزال فيه الصومال يواجه تداعيات موجات الجفاف والفيضانات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى الضغوط الاقتصادية الناجمة عن اضطرابات التجارة الدولية والتوترات في البحر الأحمر وممرات الملاحة في الشرق الأوسط، التي ألقت بظلالها على حركة الواردات وسلاسل الإمداد.

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وفي مواجهة هذه التحديات، أعلنت الحكومة تبنّي استراتيجية اقتصادية جديدة تستهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي. وأوضح وزير المالية أن الخطة تركز على تنمية القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الزراعة والثروة الحيوانية والاقتصاد البحري، بهدف توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة الإيرادات المحلية وخلق فرص عمل مستدامة.

ودعا الوزير القطاع الخاص والمواطنين إلى المشاركة في بناء اقتصاد أكثر قدرة على الاعتماد على موارده الذاتية، معتبراً أن تراجع المساعدات، رغم ما يفرضه من ضغوط، قد يمثل فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الاستثمار، بما يمكّن الصومال مستقبلاً من جذب رؤوس الأموال والاستثمارات بدلاً من الاعتماد على المساعدات الإنسانية.