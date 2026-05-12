الشرع يبحث التعاون مع وفد اقتصادي إماراتي

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، اليوم الثلاثاء، وفداً إماراتياً رفيع المستوى برئاسة وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني أحمد الزيودي، وذلك في إطار أعمال المنتدى الاستثماري السوري - الإماراتي الأول، الذي تشهده العاصمة السورية بمشاركة مسؤولين ورجال أعمال من البلدين.

وقالت الرئاسة السورية إنّ الوفد الإماراتي الذي التقاه الشرع ضمّ رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عمر الدرعي، ووزيرة الدولة نورة الكعبي، إلى جانب مسؤولين حكوميين ورجال أعمال، فيما حضر اللقاء عدد من الوزراء والمسؤولين السوريين.

وفي منشور عبر منصة إكس، قال الزيودي إنّ "التطور الإيجابي السريع للعلاقات الأخوية الإماراتية السورية يعكس إرادة مشتركة والتزاماً متبادلاً من قيادتي الدولتين الشقيقتين لمواصلة الارتقاء بأواصر التعاون إلى مستويات أرحب تحقق الأهداف التنموية للجانبين وتلبي طموحات الشعبين".

استقبل السيد الرئيس أحمد الشرع اليوم في قصر الشعب بدمشق، وفداً إماراتياً رفيع المستوى برئاسة وزير التجارة الخارجية ثاني الزيودي. — رئاسة الجمهورية العربية السورية (@SyPresidency) May 12, 2026

وأضاف أنّ ما لمسه الوفد الإماراتي من "حسن استقبال وكرم ضيافة وحفاوة" لدى وصوله إلى دمشق للمشاركة في المنتدى الاستثماري السوري - الإماراتي الأول، يعكس "عمق الروابط التاريخية التي تربط الدولتين والرغبة في ترجمتها إلى مشاريع مشتركة تحفز النمو الاقتصادي المتبادل".

وأشار الزيودي، في كلمته الافتتاحية خلال اليوم الأول من المنتدى، إلى أنّ الفعالية شهدت حضور مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الأعمال من الجانبين، بمن فيهم ممثلو أكثر من 120 شركة ومؤسسة إماراتية، لافتاً إلى أنّه وجّه الدعوة إلى مجتمعي الأعمال في الإمارات وسورية للاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية في البلدين، بما يحقق التكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل.

وأوضح أنّ التجارة البينية غير النفطية بين البلدين تضاعفت خلال عام 2025 لتصل إلى 1.4 مليار دولار، مؤكداً أهمية البناء على هذا الزخم لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، كما كشف الوزير الإماراتي عن سلسلة لقاءات عقدها مع وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، ورئيس هيئة الاستثمار السورية طلال محمود الهلالي، ووزير النقل يعرب سليمان بدر، ووزير الزراعة أمجد بدر، ووزير الطاقة والموارد المائية محمد الباشر، ووزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل.

وبيّن أنّ هذه اللقاءات تناولت استكشاف آفاق التعاون الاستراتيجي في القطاعات ذات الأولوية، إضافة إلى بحث وضع خريطة طريق لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، انطلاقاً من الزخم التجاري والاستثماري القائم. وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء، في قصر الشعب بدمشق، فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الاستثماري السوري - الإماراتي الأول، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال من البلدين، وبحضور الرئيس السوري أحمد الشرع.