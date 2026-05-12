الذكاء الاصطناعي يخفي خسائر الحرب ويحدّ من انهيار الأسواق

- تشهد أسواق المال العالمية نمواً في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، رغم الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الحرب وارتفاع أسعار الطاقة، مع تصدر شركات كبرى مثل "ألفابت" و"إنفيديا" و"أمازون" قائمة الرابحين. - تحول أولويات المستثمرين نحو التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كملاذ آمن للنمو، حيث ناقشت أكثر من 60% من الشركات العالمية هذا الموضوع في مكالمات أرباحها، مما يعكس تحولاً جذرياً في أولوياتهم. - تزايد المخاوف من فقاعة استثمارية في الذكاء الاصطناعي بسبب تصاعد ديون مراكز البيانات وضغوط التمويل والطاقة، رغم استمرار الرهان على قوة الذكاء الاصطناعي.

في الوقت الذي تتعرض فيه قطاعات واسعة من الاقتصاد العالمي لضغوط غير مسبوقة بسبب الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة والشحن، تبدو أسواق المال العالمية وكأنها تعيش واقعاً مختلفاً تماماً. فبينما تقلص شركات الطيران رحلاتها، وتؤجل الأسر الأوروبية عطلاتها الصيفية، وتحذر الشركات الصناعية والاستهلاكية من موجة غلاء جديدة، تواصل أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تسجيل قفزات تاريخية تضيف تريليونات الدولارات إلى قيمتها السوقية، في ظاهرة يرى محللون أنها تخفي جزءاً كبيراً من الخسائر الحقيقية التي تضرب الاقتصاد العالمي بسبب الحرب.

وبحسب تحليلات وتقارير استثمارية عالمية نشرت خلال مايو/ أيار الجاري، فإنّ طفرة الذكاء الاصطناعي أخفت الكثير من تأثيرات الحرب على الأسواق، إلى درجة أن كثيراً من المؤشرات المالية تبدو وكأنها تتجاهل اضطرابات الطاقة والتجارة العالمية، رغم الخسائر الضخمة التي تتكبدها قطاعات كاملة من الاقتصاد العالمي.

الحرب تغيّر أولويات المستثمرين

وأظهرت بيانات "FactSet" أنّ أكبر الشركات المدرجة عالمياً أضافت أكثر من 5.4 تريليونات دولار إلى قيمتها السوقية منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير/ شباط 2026، بزيادة بلغت نحو 4.2%، رغم اضطراب أسواق الطاقة والشحن والطيران والتجارة العالمية. لكن اللافت أن الجزء الأكبر من هذه المكاسب جاء من شركات مرتبطة مباشرةً بطفرة الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات ومراكز البيانات، وليس من الاقتصاد التقليدي.

وتصدرت "ألفابت" قائمة أكبر الرابحين بإضافة تتجاوز تريليون دولار إلى قيمتها السوقية، تلتها "إنفيديا" بنحو 834 مليار دولار، ثم "أمازون" و"برودكوم" و"أبل" و"مايكروسوفت"، كما حققت شركات مثل "AMD" و"إنتل" و"TSMC" و"مايكرون" و"سامسونغ إلكترونيكس" مكاسب ضخمة مدفوعة بالطلب العالمي على الرقائق الإلكترونية والبنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وتشير البيانات إلى أن شركات أشباه الموصلات وحدها أضافت نحو 3.7 تريليونات دولار إلى قيمتها السوقية منذ بداية الحرب.

ويعكس هذا الأداء تحول أسهم التكنولوجيا إلى ما يشبه "ملاذ النمو" الجديد للمستثمرين خلال الأزمات الجيوسياسية، إذ بات المستثمرون يعتبرون أن الطلب على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات سيستمر بالنمو حتى في ظل الحروب وارتفاع أسعار النفط واضطرابات التجارة العالمية. وفي مؤشر واضح على هذا التحول، أظهرت بيانات "AlphaSense" أن الذكاء الاصطناعي أصبح الموضوع الأكثر حضوراً في مكالمات أرباح الشركات العالمية الكبرى، متجاوزاً استمرار الحرب في المنطقة.

فبحسب البيانات، ناقش أكثر من 60% من الشركات العالمية التي تتجاوز قيمتها السوقية 10 مليارات دولار الذكاء الاصطناعي خلال مكالمات الأرباح الفصلية الأخيرة، مقابل نحو 30% فقط تحدثت عن الحرب وتأثيراتها على الطاقة والتجارة والشحن. وهو ما يشير إلى تحول جذري في أولويات المستثمرين والشركات، إذ باتت التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية والرقائق الإلكترونية المحرك الأساسي للأسواق العالمية، في حين ينظر إلى الحرب باعتبارها عاملاً يضغط على التكاليف لكنه لا يغيّر الاتجاه العام للنمو المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي يشوه الاقتصاد

وفي هذا السياق، حذر غريغ إيب، كبير المحللين الاقتصاديين في وول ستريت جورنال، من أن الذكاء الاصطناعي يشوه تقريباً كل شيء في الاقتصاد، من الأسهم والأرباح إلى التجارة والنمو وسوق العمل وحتّى المزاج العام للمستهلكين. وقال في تحليل نشرته الصحيفة، الثلاثاء الماضي، إنّ تأثير الذكاء الاصطناعي بات يبتلع تأثيرات الرسوم الجمركية والحرب، رغم أن هذه الأحداث كانت ستعتبر في الظروف الطبيعية صدمات اقتصادية من الدرجة الأولى. وأشار إيب إلى أنّ الاقتصاد الأميركي بات عملياً ينقسم إلى اقتصاد ذكاء اصطناعي ينمو بوتيرة هائلة، وبقية الاقتصاد التي تعاني تباطؤاً واضحاً.

ففي الوقت الذي قفز فيه الاستثمار في معدات التكنولوجيا بنسبة 43% والبرمجيات بنسبة 23% ومراكز البيانات بنسبة 22%، بقي نمو الإنفاق الاستهلاكيّ ضعيفاً عند 1.6% فقط، بينما تراجعت الاستثمارات في الإسكان والمصانع ومعدات النقل. ووفق تقديراته، نما اقتصاد الذكاء الاصطناعي بنسبة 31%، في حين نما الاقتصاد غير المرتبط بالذكاء الاصطناعي بنسبة 0.1% فقط.

وأضاف: "أدى الطلب الأميركي الضخم على الرقائق والمعدات التقنية إلى ارتفاع الواردات واتساع العجز التجاري الأميركي، بينما وصل الفائض التجاري لتايوان إلى نحو 24% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعاً بالطلب العالمي على أشباه الموصلات"، كما ارتفع مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي بنسبة 78% هذا العام بفضل صعود شركات الرقائق مثل "سامسونغ" و"SK Hynix"، وأوضح إيب أن تشويه الذكاء الاصطناعي لا يتوقف عند أسعار الأسهم، بل يمتد إلى الأرباح أيضاً.

فإجمالي أرباح شركات "S&P 500" يتجه للارتفاع بنسبة 27% في الربع الأول. لكن أرباح الشركات السبع الكبرى وحدها سترتفع بنسبة 61%، بينما سترتفع أرباح الشركات الـ493 الأخرى بنسبة 16% فقط، وهو رقم تضخمه أيضاً شركات الرقائق مثل "مايكرون". ووفق تقرير "مؤشر الذكاء الاصطناعي" الصادر عن جامعة ستانفورد، تشير التوقعات إلى أنّ الإنفاق على الذكاء الاصطناعي قد يصل إلى 2.5 تريليون دولار خلال 2026 وحده.

وتتوقع مؤسّسة مورغان ستانلي المالية والاستثمارية أن يتجاوز الإنفاق الرأسمالي لأكبر خمس شركات "هايبر سكيلر" في الذكاء الاصطناعي 1.1 تريليون دولار العام المقبل، وهو ما يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي ويتجاوز الإنفاق المتوقع على الدفاع الوطني، كما تشير تقديرات شركة "بريدج ووتر أسوشيتس" للاستثمارات إلى أنّ مايكروسوفت وغوغل وأمازون وميتا قد تنفق وحدها نحو 650 مليار دولار هذا العام على مراكز البيانات والبنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

ماذا لو انفجرت فقاعة الذكاء الاصطناعي؟

ورغم هذه الطفرة، بدأت تظهر مخاوف متزايدة من تشكل فقاعة استثمارية ضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي، خاصة مع تصاعد ديون مراكز البيانات وضغوط التمويل والطاقة. وقد حذرت "وول ستريت جورنال" من أنّ البنوك العالمية بدأت بالفعل محاولة التخلص من جزء من المخاطر المرتبطة بتمويل مشاريع مراكز البيانات، بينما أشار مسؤولون تنفيذيون إلى أن العالم قد لا يمتلك ما يكفي من العمالة والطاقة والموارد لمواصلة هذا التوسع بنفس الوتيرة الحالية.

لكن حتّى الآن، لا تزال الأسواق تراهن على أن طفرة الذكاء الاصطناعي أقوى من تأثير الحرب. وهذا ما يفسر التعافي القياسي للأسواق العالمية بعد اندلاع الحرب في المنطقة، إذ احتاج مؤشر "MSCI World"، وهو أحد أبرز المؤشرات العالمية التي تقيس أداء أسواق الأسهم في الدول المتقدمة ويضم مئات الشركات الكبرى المدرجة حول العالم، إلى 12 يوم تداول فقط للتعافي من خسائره، مقارنة بـ117 يوماً بعد جائحة كورونا و338 يوماً بعد حرب أوكرانيا وأكثر من ألف يوم بعد الأزمة المالية العالمية، وفق تحليلات "FactSet" و"جي بي مورغان". وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين اقتصاد الذكاء الاصطناعي الذي يواصل جذب رؤوس الأموال العالمية، وبين الاقتصاد الحقيقي الذي يعاني تباطؤ الاستهلاك وارتفاع تكاليف الطاقة والشحن وتراجع السياحة والنقل والصناعة.

وفي الوقت الذي تقفز فيه أرباح شركات الذكاء الاصطناعي بقوة، نما تعويض العمالة (الأجور والمزايا) بنسبة سنوية بلغت 3.1% فقط في الربع الأول، لكنه تراجع فعلياً بنسبة 0.5% بعد احتساب التضخم، وفق بيانات وزارة العمل الأميركية، كما انخفضت حصة العمالة من إجمالي إنتاج قطاع الأعمال إلى 54.1%، وهو أدنى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات عام 1947. وبذلك يغذي الذكاء الاصطناعي الفجوة بين ما تقوله البيانات الاقتصادية وما يشعر به الناس فعلياً. فهو يرفع معنويات الشركات والمستثمرين، بينما يفعل العكس تماماً مع العمال العاديين.

وحذر إيب في تحليله من أنّ أيّ تباطؤ حاد أو انهيار في موجة الإنفاق الضخمة على الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تراجع في نمو الاقتصاد الأميركي وأسواق الأسهم والأرباح، لكنه قد لا يكون مدمراً بالقدر الذي تتوقعه الأسواق حالياً. وقال إنّ جزءاً كبيراً من طفرة الذكاء الاصطناعي يتركز جغرافياً في عدد محدود من المناطق، إذ تستحوذ 33 مقاطعة أميركية فقط على نحو 72% من مراكز البيانات، ما يعني أن تباطؤ بناء هذه المراكز لن يصيب الاقتصاد الأميركي بأكمله بالشلل.

وأشار التحليل إلى أنّ أي تراجع في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي سيؤثر أكثر على أسواق المال وشركات التكنولوجيا والأرباح الرأسمالية، بينما قد يكون تأثيره المباشر على العمالة والاستهلاك أقل حدّة، نظراً لاعتماد غالبية العمال على الأجور أكثر من اعتمادهم على مكاسب الأسهم والثروات المالية، كما رجح التقرير أن يؤدي تراجع الحماسة المفرطة تجاه الذكاء الاصطناعي إلى تهدئة المخاوف المتزايدة لدى الموظفين بشأن فقدان وظائفهم لصالح الأنظمة الذكية.