الداخلية القطرية توقف تمديد التأشيرات اعتباراً من 7 يونيو القادم

29 مايو 2026   |  آخر تحديث: 00:06 (توقيت القدس)
- أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن إيقاف تمديد جميع أنواع سمات الدخول اعتباراً من 7 يونيو، واستئناف الإجراءات المعتادة المتعلقة بمدد الصلاحية والرسوم.
- دعت الوزارة المقيمين والزوار إلى التأكد من أوضاعهم القانونية وتجديد السمات أو مغادرة البلاد لتجنب المخالفات القانونية.
- جاء القرار بعد فترة من التسهيلات المؤقتة بسبب الحرب في المنطقة، حيث تم تمديد السمات لتسهيل بقاء الزوار دون مخالفات خلال إغلاق المجال الجوي وتأثر حركة السفر.

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، الخميس، إيقاف العمل بقرار تمديد جميع أنواع سمات الدخول (تأشيرات الدخول)، بما فيها السمات المنتهية أو التي شارفت على الانتهاء، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 7 يونيو/ حزيران المقبل.

وأوضحت وزارة الداخلية، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أنه اعتباراً من التاريخ المشار إليه، سيستأنف العمل بالإجراءات والضوابط المعتمدة لجميع أنواع سمات الدخول، بما يشمل مدد الصلاحية والرسوم المقررة لكل نوع منها.

ودعت الوزارة جميع المقيمين والزوار وأصحاب العلاقة إلى ضرورة التأكد من أوضاعهم القانونية، والالتزام بتجديد السمات، وسداد الرسوم المقررة وفق المدد المحددة، أو مغادرة البلاد في حال انتهاء صلاحيتها. وأكدت أن الالتزام بهذه الإجراءات يهدف إلى تفادي أي مخالفات قانونية أو إجراءات قد تترتب عن تجاوز مدد البقاء المسموح بها في الدولة.

وكانت وزارة الداخلية القطرية قد أعلنت، في 3 مارس/ آذار الماضي، تمديد جميع أنواع سمات الدخول التي انتهت أو شارفت على الانتهاء، مدة شهر قابل للتمديد وفق تطورات الوضع، وذلك اعتباراً من 28 فبراير/ شباط 2026، مع إندلاع الحرب في المنطقة.

وجاء ذلك القرار في إطار تسهيلات مؤقتة منحتها الوزارة خلال تلك الفترة التي شهد جزء منها إغلاقاً للمجال الجوي وتأثراً في حركة السفر، ما استدعى اتخاذ إجراءات استثنائية تتيح للزوار البقاء في البلاد دون أن تترتب عليهم مخالفات بسبب تجاوز مدد الإقامة المسموح بها.

ومع إيقاف العمل بقرار التمديد، تعود الإجراءات المعتادة الخاصة بسمات الدخول إلى التطبيق، بما في ذلك الالتزام بمدد الصلاحية المحددة، ودفع الرسوم المقررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل انتهاء صلاحية السمة أو مغادرة البلاد عند انتهائها.

