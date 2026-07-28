الحوثيون يشددون حصارهم على الملاحة السعودية باستهداف سفينة نفط رابعة

- نفذت جماعة الحوثي عملية عسكرية استهدفت السفينة النفطية السعودية "إن سي سي غزال" بصواريخ باليستية، ضمن استراتيجية "الحصار بالحصار"، مما أجبر السفينة على التراجع بعد رفضها النداءات التحذيرية. - تصاعد استهداف الحوثيين للسفن السعودية، حيث تم استهداف أربع سفن منذ بدء الحظر، بينما اعتبرت السعودية هذه الهجمات انتهاكاً للقوانين الدولية واستمرت في قصف مواقع الحوثيين. - تسبب الحظر الحوثي في اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، مما دفع شركات الشحن للبحث عن مسارات بديلة، وأغلقت أرامكو مصفاة جازان وبدأت في دراسة آليات تسعير جديدة.

أعلنت جماعة الحوثي، عبر ناطقها العسكري يحيي سريع، عن تنفيذ قواتها المسلحة عملية عسكرية استهدفت سفينة "إن سي سي غزال" (NCC GHAZAL) النفطية السعودية، وذلك لخرقها قرار الحظر الذي تفرضه على الملاحة البحرية السعودية منذ الاثنين 20 يوليو/ تموز، ورفضها النداءات التحذيرية، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية وجرى إجبارها على التراجع إلى نقطة انطلاقتها. وأكدت جماعة الحوثي التي تحكم صنعاء، وغالبية محافظات شمال اليمن، استمرارها في تنفيذ قرار الحظر البحري على السعودية، ضمن معادلة "الحصار بالحصار" والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل.

نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت سفينة(NCC GHAZAL) النفطية السعودية لخرقها قرار حظر الملاحة البحرية المفروض على العدو السعودي ورفضها النداءات التحذيرية وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية وتم إجبارها على التراجع والعودة بفضل الله. — العميد يحيى سريع (@Yahya_Saree) July 28, 2026

يأتي ذلك بعد 24 ساعة من استهداف عدد من الأهداف الخاصة بإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من الطائرات المسيرة. وأرجعت الجماعة ذلك للرد على اختراق المسيرات السعودية الأجواء اليمنية، كما تُعد هذه السفينة الرابعة التي يجري استهدافها من قبل الحوثيين منذ بداية حظرهم على الملاحة السعودية لليوم الثامن على التوالي، وكانت آخر سفينة هي "إن سي سي ماسة" (NCC MASA)، التابعة لإحدى الشركات السعودية التي تعرّضت للاستهداف خلال إبحارها في البحر الأحمر، الجمعة 24 يوليو/ تموز، ما نتج عنه إصابة طفيفة في بدن السفينة، بحسب بيان لهيئة النقل السعودية، التي أوضحت أن السفينة واصلت إبحارها إلى وجهتها بعد التأكد من سلامة السفينة وأفراد طاقمها.

وفي الوقت الذي اعتبرت فيه السعودية، عبر أكثر من بيان للمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، أن استمرار استهداف السفن التجارية يمثل انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل أمن الملاحة البحرية، يستمر الحوثيون في تشديد حظرهم على الملاحة السعودية، رغم تعرّض محافظة الحديدة للقصف من قبل السعودية، رداً على استهداف سفنها في البحر الأحمر، إذ سبق للحوثيين، الأربعاء والخميس، استهداف ناقلتي النفط السعوديتين "إنسيليا" (ENCELIA) و"ليلى" (LAYLA)، لتتواصل بذلك سلسلة استهداف السفن السعودية في البحر الأحمر.

وكان موقع تتبّع حركة السفن مارين ترافيك، قد ذكر في تقرير، اليوم الثلاثاء، استقرار الحركة اليومية للملاحة، رغم التوترات الأمنية وحظر الحوثيين الملاحة السعودية، مشيراً إلى أن 29 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الفترة من 24 إلى 26 يوليو/تموز، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسارات الملاحة، وكذا عبور 100 سفينة باب المندب خلال الفترة نفسها، فيما عاد لاحقاً عدد من السفن التي تراجعت سابقاً عن العبور لتكمل رحلاتها. ويعكس ذلك أن قرارات شركات الشحن أصبحت تعتمد على تقييم المخاطر لحظة بلحظة، وليس على تجنّب المنطقة بشكل كامل.

وذكرت "رويترز" أن شركة أرامكو السعودية أغلقت مصفاة جازان النفطية التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ألف برميل يومياً في 27 يوليو/ تموز عقب استهدافها من قبل الحوثيين يوم السبت الماضي، كما قالت إن الشركة تدرس آلية تسعير جديدة لشحن النفط الخام من ميناء سيدي كرير المصري إلى آسيا، وذلك لمراعاة ارتفاع ‌تكاليف الشحن نتيجة طول الرحلات البحرية، بسبب تحويل مسار الصادرات عبر البحر الأحمر.

وتشهد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب تطورات متلاحقة ومفصلية تزيد من تعقيدات الأزمة الخانقة الراهنة، مع استمرار تصعيد الحوثيين وتشديد حظرهم على الملاحة السعودية، وهو ما يرفع مستوى التوترات والاضطراب الحاصل في البحر الأحمر، وخنق أكثر للملاحة في باب المندب، مع توجه السفن والناقلات وشركات الشحن والمتعاقدين على شحنات النفط السعودي للبحث عن بدائل عديدة للعبور وتجاوز الحظر الحوثي، حيث يبرز الممر البديل الدوران حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح من ضمن أهم هذه الخيارات التي جرى اللجوء إليها، إلى جانب التخفي لعبور باب المندب، إضافة إلى استخدام الناقلات الصينية، أو رفع أعلام صينية على الناقلات، وذلك بسبب تجنب الحوثيين السفن الصينية التي تُظهر مواقع بيانات تتبّع حركة السفن مرورها دون أي اعتراض من قبل الحوثيين، كما حدث مع نحو 4 ناقلات محملة بالنفط على سفن صينية خلال الأيام الثلاثة الماضية. علماً بأن السفن الصينية استمرت في العبور خلال فترة حرب غزة وحظر الحوثيين الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

وأكمل الحظر المعلن من قبل الحوثيين على الملاحة السعودية في البحر الأحمر وباب المندب، الأسبوع الأول، بتضييق الخناق على الملاحة في باب المندب والممر السعودي البديل في ينبع، إذ يرصد "العربي الجديد" تراجع الملاحة في باب المندب خلال هذا الأسبوع بنسبة تزيد على 60%، والتسبب بإرباك واسع في ثاني أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة، والمتمثل بباب المندب إلى جانب مضيق هرمز، الذي زادت أهميته بشكل كبير بسبب استمرار أزمة اضطراب مضيق هرمز.

وخفّضت هجمات الحوثيين وحظرهم المفروض على الملاحة السعودية عبور باب المندب لأدنى مستوى منذ أشهر، إذ تظهر مواقع تتبّع حركة السفن عبور 11 سفينة محمّلة بالسلع الأولية يوم الأحد، بينها 7 ناقلات نفط، فيما دخلت 3 ناقلات البحر الأحمر، بينها ناقلتا خام عملاقتان متجهتان إلى ينبع لتحميل النفط السعودي، ومغادرة 4 سفن البحر الأحمر، بينها ناقلات تحمل خاماً سعودياً وإماراتياً وروسياً إلى الصين وباكستان.

وفي آخر المستجدات، رصدت مواقع تتبّع حركة السفن، مغادرة شحنة من النفط السعودي عبر باب المندب، الاثنين، وهي الناقلة "نيو بيرل" التي ترفع علم هونغ كونغ وفي طريقها إلى الصين، وتحمل الناقلة على متنها مليوني برميل من النفط الخام السعودي. وهذه هي الشحنة الثالثة من النفط السعودي التي تعبر باب المندب خلال أقل من 24 ساعة، وتكون الشحنات إما متجهة إلى الصين أو إلى دول حليفة لها، أو عبرت بالاستعانة بسفن أو رفع أعلام الصين. وكانت الشحنة الأولى التي عبرت الأحد تُحمل على متن الناقلة لاهور في طريقها إلى باكستان، والشحنة الثانية على متن الناقلة نيو إكسبلورر ومتجهة إلى الصين. وجاء ذلك بعد أيام من بقائهما ضمن الناقلات العالقة في البحر الأحمر، وهذا العبور منح الأسواق دفعة معنوية مهمة يتوقع أن تنعكس بانخفاض أسعار النفط، إذ تحمل إحدى الناقلتين أكثر من مليوني برميل من الخام السعودي.

في السياق، أوضح المتخصص بتدقيق البيانات وتتبع حركة السفن فاروق مقبل لـ"العربي الجديد" أن السفن تخفي إشارتها لمنع تعقّبها عبر أدوات المصادر المفتوحة المتاحة للجميع في الوقت الفعلي وتنجح هذه العملية في الكثير من الأوقات، لكن هذه الآلية، وفق حديث مقبل، خطيرة وتسبّب إرباكاً للسفن وحوادث تصادم في بعض الأوقات، وخاصة في الممرات المائية المزدحمة.

وأكد مقبل أن الممر السعودي البديل كان يجري استخدامه لنقل النفط إلى ينبع بدلاً من الخليج، وبالتالي تجنّب مضيق هرمز، غير أن هذا الممر حالياً يواجه صعوبات في ظل الاستهداف الحوثي، مشيراً إلى أن حجم العبور اليومي للسفن في باب المندب يشهد تذبذباً، فهو ينخفض في يوم ويزيد في يوم آخر، ففي يوم 21 يوليو عبرت 35 سفينة، وفقاً لتقارير حركة السفن من "مارين ترافيك"، وارتفع العدد (دخول وخروج) إلى 43 سفينة يوم 22 يوليو.

كما أكد أن الاضطراب في باب المندب أجبر الملاحة الدولية والسفن على البحث عن مسارات بديلة لإيصال الشحنات المتعاقد عليها التي كانت قد انطلقت وأبحرت لعبور الممر البديل في باب المندب، أو تستعد للإبحار. وكان الحوثيون المتحالفون مع إيران قد أعلنوا، الاثنين 20 يوليو/ تموز، فرض حصار بحري على السعودية، وهو الأمر الذي أدى إلى اضطراب الملاحة في باب المندب، وزاد من التهديد الذي يواجه إمدادات الطاقة العالمية والتجارة خارج منطقة الخليج.