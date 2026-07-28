الحرب تعمّق أزمة المصانع الإسرائيلية بعد رحيل الفنيين الأجانب

تعاني شركات إسرائيلية من صناعة الألبان إلى قطاع الدواء من صعوبة متزايدة في استقدام فنيين أجانب متخصصين لصيانة وتركيب المعدات المستوردة، في وقت تزداد فيه عزلة البلاد بعد ما يقارب ثلالث سنوات من الحرب. وبرزت هذه الإشكالية بوضوح قبل نحو شهرين، حين اختفى الجبن القريش، وهو عنصر أساسي عند الإسرائيليين، من أرفف السوبرماركت.

وبحسب ما ذكرته "بلومبيرغ" نقلاً عن مصدر مطلع، يعود سبب هذا النقص إلى عجز شركة "تنوفا"، أكبر منتج للألبان في إسرائيل، عن إصلاح عطل في نظام لوجستي آلي، بعدما تعذر عليها استقدام فنيي صيانة من أوروبا لدى موردها، وقد بقيت المشكلة قائمة لأسابيع قبل أن تُحل. واكتفت الشركة، المملوكة لجهة صينية، بالإعلان في بيان الأسبوع الماضي عن استئناف الإمداد الطبيعي، وتوقعها إعادة بناء المخزون خلال الأسابيع المقبلة لمواجهة الطلب المرتفع، دون أن توضح كيفية معالجة العطل.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي القطاعات الصناعية الأخرى التي تواجه صعوبات مماثلة بسبب نقص الفنيين الأجانب؟ كيف أثرت القيود المفروضة على التأمين على السفر على قدرة الشركات الإسرائيلية على استقدام الخبراء؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ولا تقتصر هذه المعاناة على "نتوفا" وحدها، فمنذ حرب أكتوبر/تشرين الأول 2023، تعيش إسرائيل حالة شبه دائمة من الحرب، سواء في غزة أو لبنان أو إيران، وهو ما جعل الكثير من الفنيين والمهنيين الأجانب يتردّدون في السفر إليها، ولا سيّما مع الصعوبات المتزايدة في الحصول على تغطية تأمينية مناسبة. وقد زاد الأمر تعقيداً مع تصاعد الانتقادات الدولية لسلوك إسرائيل العسكري، ما انعكس سلباً على علاقاتها التجارية مع شركاء وشركات أجنبية.

ورغم دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للإسرائيليين إلى تعزيز الاعتماد على الذات اقتصادياً، لمواجهة تراجع صورة بلادهم دولياً الذي أدى إلى تجميد بعض الدول الأوروبية صادراتها الدفاعية وتجاهل أكاديميين وفنانين إسرائيليين، يظل المصنعون المحليون عاجزين عملياً عن تشغيل أو تركيب آلات مستوردة معطلة، لحاجتهم إلى خبرات أجنبية لا تستطيع الوصول إليهم.

وروى صاحب شركة الأدوية "يونيفلرم" لـ"بلومبيرغ"، تجربته مع آلة أوروبية اشتراها بقيمة 20 مليون يورو (نحو 17 مليون دولار) لتطوير الإنتاج، إذ تعذر عليه إقناع فنيي الشركة المصنعة بالحضور لتركيبها، وأوضح أن هذا النوع من المعدات يستلزم إعدادات دقيقة واختبارات معقدة قبل بدء التشغيل الفعلي.

واضطر فريق الهندسة الداخلي في الشركة إلى تولّي المهمة بنفسه، بتوجيه عن بُعد عبر تطبيق "زووم" من خبراء خارجيين. ويقول تومر إنّ العملية استغرقت شهوراً بدلاً من أسابيع قليلة، ما رفع تكاليف العمالة وأرهق طاقم المهندسين المحليين.

ويرى تومر، الذي ترأس جمعية المصنعين الإسرائيليين لست سنوات حتى يناير/كانون الثاني الماضي، أن ثمة أسباباً متعددة تحول دون سفر المهنيين الدوليين إلى إسرائيل، منها مخاوف أمنية شخصية لدى البعض، وعجز آخرين عن تأمين أنفسهم، كما أشار إلى أن بعض النقابات ذات التوجهات السياسية منعت أعضاءها من السفر إلى إسرائيل، وإن كان مدى انتشار هذه الممارسة غير مؤكد.

كلفة اقتصادية غير موثقة رسمياً

لا توجد حتى الآن إحصاءات رسمية تقيس حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذا النقص في الأيدي العاملة الأجنبية المتخصّصة، لكنه يُضاف إلى سلسلة من التحديات التي تثقل كاهل الشركات الإسرائيلية. فقد تراجع الاقتصاد بنسبة 3.3% خلال الربع الأول من العام، عقب الحرب مع إيران التي اندلعت أواخر فبراير/شباط وتسببت في إغلاقات أمنية.

كما أثّر ارتفاع قيمة الشيكل سلباً على المصدّرين عبر تقليص إيراداتهم وهوامش أرباحهم، فيما تأخر وصول المواد الخام، خصوصاً عبر الشحن البحري، بسبب الأوضاع الأمنية، بينما أدى استدعاء مئات آلاف الإسرائيليين للخدمة الاحتياطية إلى نقص إضافي في القوى العاملة. ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاء المركزي، استوردت المصانع الإسرائيلية العام الماضي نحو 70% من معداتها وتجهيزاتها التقنية، وفق "بلومبيرغ".

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عقبة التأمين على السفر

وتصدر الولايات المتحدة وعدد من الحكومات الأوروبية تحذيرات سفر تخصّ إسرائيل، تميّز بين حظر مشدّد للمناطق الحدودية وتوصيات أقل صرامة لباقي المناطق، إلّا أنه حتّى المناطق الوسطى تبقى مشمولة بتنبيهات تحضّ على تجنّب السفر غير الضروري. ونتيجة لذلك، لا تغطي بوالص التأمين التجاري المعتادة الرحلات إلى إسرائيل، ما يفرض الحصول على تغطية خاصة أعلى تكلفة، مخصصة للمناطق عالية المخاطر.

ومن الأمثلة على ذلك، اضطرت شركة "آر بي-دورز"، وهي شركة خاصة متخصصة في إطارات الأبواب الفولاذية ومقرها عسقلون القريبة من غزة، إلى تعطيل أحد خطوط إنتاجها لثلاثة أسابيع بسبب عزوف فنيين من شركة إيطالية عن زيارة موقعها.

من جانبه، يؤكد هاغاي إدري، نائب الرئيس التنفيذي في جمعية المصنّعين الإسرائيليين لـ"بلومبيرغ"، أنّ طلبات الدعم من الشركات في تزايد. ويوضح أن بعض الشركات الإسرائيلية باتت تتحمل تكاليف تأمين السفر عن الفنيين الأجانب بنفسها، بينما فضّلت أخرى المخاطرة بالتخلي عن الضمانات مقابل الحصول على تجميع سريع بواسطة فرق محلية. أما شركات أخرى فاختارت الانتظار، مشيرة إلى امتلاكها احتياطياً من الطاقة الإنتاجية يتراوح بين 20% و30% يمكنها الاعتماد عليه مؤقتاً.