التضخم يبتلع قيمة أكبر ورقة نقدية في تركيا ويقصي الفئات الصغيرة

- شهدت تركيا تحولات في هيكل التداول النقدي منذ إصدار ورقة الـ200 ليرة في 2009، حيث أصبحت الورقة الأكثر تداولاً بنسبة 65% بسبب تراجع قيمة الليرة وارتفاع التضخم، مما أثر على القوة الشرائية. - تراجع سعر صرف الليرة التركية بنسبة 75% خلال السنوات السبع الأخيرة نتيجة لعوامل سياسية واقتصادية، مثل محاولة الانقلاب والعقوبات الأمريكية، مما أدى إلى تضخم مرتفع وزيادة تكاليف الإنتاج. - التردد في إصدار فئات نقدية أكبر مثل 500 أو 1000 ليرة يعود إلى الانعكاسات النفسية والاقتصادية المحتملة، بالإضافة إلى التوسع في استخدام البطاقات المصرفية والكلفة الفنية لتعديل أجهزة الصراف الآلي.

لم تعد ورقة الـ200 ليرة التركية تمثل الفئة النقدية الكبيرة التي تستخدم في التعاملات الاستثنائية كما كانت عند طرحها عام 2009، بل تحولت إلى الورقة الأكثر تداولا في الحياة اليومية، بعدما فقدت معظم قيمتها الشرائية بفعل التضخم وتراجع سعر صرف الليرة. وفي المقابل، اختفت الفئات الصغيرة تدريجيا من التداول، بينما تواصل السلطات التركية التردد في إصدار أوراق نقدية أكبر، رغم الارتفاع المستمر في الأسعار. وتقول المواطنة التركية بيتول آلتن باش لـ"العربي الجديد": "كنا ننجز مشترياتنا اليومية بأقل من 200 ليرة، وغالبا باستخدام ورقتين من فئة 100 ليرة، لأن ورقة الـ200 لم تكن متداولة في التعاملات اليومية". وتضيف أن ورقة الـ200 ليرة، التي كانت تمثل قيمة كبيرة عند إصدارها، لم تعد اليوم تكفي إلا لشراء كيلوغرام من الفاكهة أو عبوة منظفات، بعدما تراجعت قيمتها إلى نحو أربعة دولارات، في حين تجاوز سعر كيلوغرام اللحم ألف ليرة، وارتفعت أسعار الملابس أكثر من عشرة أضعاف خلال السنوات السبع الماضية. وتشير إلى أنه عندما طُرحت هذه الفئة عام 2009 كانت تعادل أكثر من 130 دولارا، بينما كان سعر صرف الدولار عام 2019 لا يتجاوز خمس ليرات.

ويقول تاجر العقارات في حي الفاتح بمدينة إسطنبول، كادر أرسلان، إن السوق التركية أعادت ترتيب أدواتها النقدية بما يتلاءم مع الارتفاع الكبير في الأسعار، موضحا لـ"العربي الجديد": "كانت ورقة الـ200 ليرة تستخدم عند شراء العقارات أو السيارات، أما اليوم فهي لا تكاد تكفي لشراء كيلوغرام من البندورة". ويضيف أن أجهزة الصراف الآلي كانت تعتمد في السابق على أوراق من فئة 100 ليرة بوصفها أعلى فئة نقدية، مع توزيع باقي المبلغ على فئات أصغر، بينما أصبحت اليوم تخرج في معظمها أوراقا من فئة 200 ليرة، مع عدد محدود من أوراق الـ100 ليرة، معتبرا أن ذلك يعكس بوضوح تأثير التضخم في التداول النقدي المباشر. ويشير أرسلان إلى أن انتشار البطاقات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني قلص حاجة الأتراك إلى حمل كميات كبيرة من النقد، في حين تراجع استخدام الليرة وأجزائها إلى حد كبير، باستثناء بعض المتاجر التي تعتمد التسعير بكسور الليرة. ويرى أن التضخم المتواصل وتضاعف الأسعار أكثر من عشرين مرة منذ إصدار فئة الـ200 ليرة أفقد هذه الورقة دورها بما هي أكبر فئة نقدية في البلاد، ودفع الفئات الصغيرة تدريجياً إلى الخروج من التداول.

تحول في خريطة التداول النقدي

أعاد تراجع سعر صرف الليرة وارتفاع التضخم، الذي لا يزال يتجاوز 32% رغم الجهود الحكومية لخفضه، تشكيل هيكل التداول النقدي في تركيا. ففي الوقت الذي تراجع فيه استخدام الفئات الصغيرة بصورة ملحوظة، ارتفعت حصة ورقة الـ200 ليرة، وهي أكبر ورقة نقدية متداولة في البلاد، إلى نحو 65% من إجمالي الأوراق النقدية المتداولة، بينما انخفضت حصة فئة الـ100 ليرة، التي كانت تمثل الفئة الأكثر تداولا، كما كانت أعلى فئة نقدية قبل إصدار ورقة الـ200 ليرة عام 2009. وتكشف بيانات نظام EVDS التابع للبنك المركزي التركي أن إجمالي عدد الأوراق النقدية المتداولة ارتفع بنسبة 741% بين عام 2009 ومايو/أيار 2026، في حين قفز عدد أوراق فئة الـ200 ليرة بنسبة 57,508% خلال الفترة نفسها. وبلغ عدد الأوراق المتداولة من هذه الفئة عند طرحها نحو 8.9 ملايين ورقة، مقارنة بأكثر من 5.114 مليارات ورقة حاليا.

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وتظهر البيانات أن حصة فئة الـ200 ليرة من إجمالي الأوراق النقدية المتداولة كانت تقل عن 1% عند إصدارها، لكنها ارتفعت تدريجيا مع تراجع قيمة الليرة وارتفاع الأسعار، قبل أن تتسارع الزيادة بعد عام 2021. وبحلول مايو/أيار 2026، بلغت هذه الفئة أعلى حصة لها على الإطلاق، مقتربة من 65% من إجمالي الأوراق النقدية المتداولة. وفي المقابل، انخفضت حصة الأوراق النقدية من فئة 100 ليرة، التي بلغت ذروة انتشارها في يونيو/حزيران 2020 بنحو 41% من إجمالي التداول، إلى نحو 12% فقط، كما تراجعت بصورة مستمرة حصص فئات 50 و20 ليرة.

وتشير بيانات البنك المركزي أيضا إلى تغيرات كبيرة في حصص فئتي 10 ليرات و5 ليرات، بعدما بدأت الفئات الصغيرة تفقد وظيفتها في الإنفاق اليومي خلال سنوات التضخم المرتفع. ويرى البنك أن الزيادة السريعة في استخدام الفئات النقدية الكبيرة تمثل انعكاساً مباشرا لارتفاع مستوى الأسعار، إذ إن الحاجة إلى حمل عدد أكبر من الأوراق النقدية لتغطية النفقات اليومية عززت الاعتماد على الفئات الأكبر، بالتوازي مع توسع استخدام البطاقات المصرفية ووسائل الدفع الرقمية.

التضخم المستورد

يقول أستاذ المالية في جامعة باشاك شهير بإسطنبول، فراس شعبو، إن تراجع سعر صرف الليرة التركية وفقدانها نحو 75% من قيمتها خلال السنوات السبع الأخيرة يعود إلى تداخل عوامل سياسية واقتصادية، بدأت بتداعيات محاولة الانقلاب عام 2016، مروراً بالعقوبات الأميركية والمضاربات على العملة، وصولا إلى الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، وفي مقدمتها العجز المستمر في الميزان التجاري. ويضيف شعبو لـ"العربي الجديد" أن هذه التطورات لم تقتصر آثارها على سعر الصرف، وإنما أعادت تشكيل بنية الاقتصاد التركي ومؤشراته، بما في ذلك الأدوات النقدية ومستويات الأسعار. ويرى أن تراجع القوة الشرائية للنقد التركي لا يعكس فقط تغير أنماط الدفع وتكيف الأسواق مع مستويات الأسعار الجديدة، بل يعكس أيضا أثر التضخم المرتفع، ومنه التضخم المستورد الناتج من الحروب وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية، وهو ما أسهم في زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار السلع والخدمات التي يتحملها المستهلك.

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ويشير إلى أن الفئات النقدية الصغيرة خرجت عمليا من التداول، بعدما أصبحت غير قادرة على مواكبة مستويات الأسعار الحالية، لافتا إلى أن التغيرات التي شهدتها السياسة النقدية خلال السنوات الماضية، قبل العودة إلى نهج أكثر تشددا واستقرارا، أسهمت في تراجع سعر صرف الليرة. ويعتقد أن سعر الصرف الحالي لا يعكس قيمته الحقيقية بالكامل، مشيرا إلى أن السلطات تسمح في بعض الأحيان بانخفاض الليرة لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، قبل أن يتدخل البنك المركزي للحد من التقلبات الحادة في سوق الصرف. ويؤكد أن استمرار ارتفاع الأسعار فرض واقعا نقديا جديدا، انعكس في تغير الفئات الأكثر استخداما، بعدما أصبحت ورقة الـ200 ليرة تؤدي الدور الذي كانت تقوم به في السابق فئات أقل قيمة، في حين فقدت الفئات الصغيرة وظيفتها التقليدية في التعاملات اليومية.

فئات نقدية أكبر

تلجأ العديد من الدول إلى إصدار فئات نقدية أكبر عندما تؤدي معدلات التضخم إلى تراجع القوة الشرائية للعملة، بهدف تسهيل عمليات التداول وتقليل الحاجة إلى حمل أعداد كبيرة من الأوراق النقدية. إلا أن تركيا، ورغم تكرار التوقعات خلال السنوات الماضية بإصدار أوراق من فئتي 500 أو 1000 ليرة، لم تتخذ هذه الخطوة حتى الآن. وكان محافظ البنك المركزي التركي، فاتح كرهان، قد أكد في أكثر من مناسبة أن البنك يتابع بصورة دورية هيكل الفئات النقدية ويجري تقييما فنيا مستمرا لاحتياجات السوق، مشيرا إلى أن أي قرار بإصدار فئات جديدة سيتم اتخاذه عند الضرورة والإعلان عنه بشفافية. ويرى شعبو أن ورقة الـ200 ليرة كانت تعادل عند طرحها للتداول عام 2009 أكثر من 130 دولارا، بينما لا تتجاوز قيمتها اليوم نحو 4.2 دولارات، وهو ما يعكس حجم التراجع الذي تعرضت له العملة التركية خلال السنوات الماضية.

ويضيف أن التردد في إصدار أوراق نقدية أكبر لا يرتبط فقط بالجوانب الفنية أو بزيادة الكتلة النقدية، وإنما أيضا بالانعكاسات النفسية والاقتصادية التي قد يخلفها مثل هذا القرار، إذ قد يفسر على أنه اعتراف رسمي باستمرار التضخم وصعوبة السيطرة عليه، وهو ما قد يؤدي إلى رفع التوقعات التضخمية لدى المستهلكين والشركات والأسواق. كما يشير إلى أن التوسع في استخدام البطاقات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني، إلى جانب الكلفة الفنية المترتبة على تعديل أجهزة الصراف الآلي والبنية التحتية الخاصة بالتعامل مع فئات نقدية جديدة، يمثلان عاملين إضافيين يدفعان السلطات إلى الإبقاء على هيكل الفئات النقدية الحالي، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل، الذي تستهدف الحكومة من خلاله خفض معدل التضخم إلى خانة الآحاد.