الأسواق اليوم | الذهب مستقر والنفط يرتفع والدولار يترقّب

- استقرار أسعار الذهب نتيجة تقييم المستثمرين لتطورات الحرب وتوقعات الفائدة الأميركية، مع تحول البنوك المركزية نحو سياسة نقدية أكثر تشددًا، مما يقلل من احتمالات خفض الفائدة هذا العام. - ارتفاع أسعار النفط بسبب التوترات الجيوسياسية والمخاوف بشأن الإمدادات، مع هشاشة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وتصريحات ترامب حول وقف إطلاق النار. - استقرار الدولار وسط غياب تقدم في محادثات الشرق الأوسط، مع توقعات بتقرير التضخم الأميركي الذي قد يؤثر على قرارات الفائدة لمجلس الاحتياط الفيدرالي.

استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، وسط تقييم المستثمرين التطورات المتعلقة بالحرب في المنطقة، وتوقعات أسعار الفائدة الأميركية، قبيل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة.

الذهب

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4732.89 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:46 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 0.3% إلى 4742.40 دولاراً.

وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في "تيستي لايف"، إيليا سبيفاك، لوكالة رويترز، إنّ الأسواق شهدت تحولاً في توقعات العديد من البنوك المركزية نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأميركية خلال العام الجاري. وأضاف: "نترقب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لمعرفة ما إذا كانت ستشير إلى ضغوط تضخمية أقوى من المتوقع". ومن المنتظر صدور البيانات في وقت لاحق اليوم، ما قد يمنح المستثمرين صورة أوضح بشأن مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وفي هذا السياق، خفّض كل من "بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش" و"غولدمان ساكس" توقعاتهما بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام، مشيرين إلى استمرار التضخم بفعل ارتفاع أسعار الطاقة وقوة سوق العمل. وتترقب الأسواق أيضاً زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين هذا الأسبوع، التي تستمر يومين، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ لبحث ملفات عدة، بينها الحرب في المنطقة. أما المعادن النفيسة الأخرى، فاستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 86.08 دولاراً للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 1.6% إلى 2098.25 دولاراً، وتراجع البلاديوم بنسبة 1% إلى 1494 دولاراً.

النفط

في المقابل، ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الثلاثاء، مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات العالمية، في ظل هشاشة المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 30 سنتاً، أو 0.29%، إلى 104.51 دولارات للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتاً، أو 0.32%، إلى 98.38 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00:02 بتوقيت غرينتش، بعد أن كان الخامان قد سجلا مكاسب بنحو 2.8% أمس الاثنين.

وأكد ترامب مجدداً أن وقف إطلاق النار مع إيران "على وشك الانهيار"، مشيراً إلى استمرار الخلافات حول ملفات تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات، ورفع الحصار البحري الأميركي عن إيران، واستئناف صادرات النفط الإيرانية، والتعويضات المتعلقة بأضرار الحرب. كما شددت طهران على سيادتها على مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو خُمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

الدولار

استقر الدولار، اليوم الثلاثاء، مع غياب أي مؤشرات على تقدم في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، ما ساهم في ارتفاع أسعار النفط وزيادة قلق المستثمرين بشأن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لمواجهة التضخم. ويخشى المستثمرون من انهيار وقف إطلاق النار الساري منذ السابع من إبريل/ نيسان، واستئناف الأعمال القتالية في الحرب التي بدأت أواخر فبراير/ شباط، وأدت إلى سقوط آلاف القتلى وتعطيل تدفقات الطاقة.

واستقر اليورو عند 1.1775 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.3602 دولار، فيما بقي مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 97.98 نقطة. وكان الدولار قد استفاد في البداية من الإقبال على الملاذات الآمنة مع اندلاع الحرب، لكنه فقد معظم تلك المكاسب لاحقاً، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن فرص التوصل إلى اتفاق دائم. وقال محلل العملات في "أو سي بي سي"، كريستوفر وونغ لـ"رويترز"، إن رفض ترامب الرد الإيراني على مقترح السلام الأميركي أبقى الأسواق في حالة حذر ودعّم الدولار نسبياً.

وأضاف: "لكن مكاسب الدولار لا تزال محدودة، ما يشير إلى أن الأسواق لا ترى في التطورات الأخيرة صدمة كاملة تدفع نحو تجنب المخاطر"، لافتاً إلى أن أي انهيار رسمي للمحادثات أو تصعيد عسكري جديد قد يؤدي إلى ردة فعل أكبر في الأسواق. ومن المنتظر أن تتجه الأنظار لاحقاً اليوم إلى تقرير التضخم الأميركي، الذي تشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% الشهر الماضي، بعد زيادة بلغت 0.9% في مارس/ آذار، وفقاً لاستطلاع أجرته "رويترز".

ومن شأن هذه البيانات أن تعزز التوقعات بإبقاء مجلس الاحتياط الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول، بعدما استبعد المتعاملون حالياً خفض الفائدة هذا العام، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى خفضين قبل اندلاع الحرب مع إيران. واستقر الين الياباني عند 157.30 مقابل الدولار، فيما أكدت اليابان والولايات المتحدة تعاونهما الوثيق بشأن تحركات العملات، بحسب ما أعلنته وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، عقب اجتماعها مع نظيرها الأميركي سكوت بيسنت. وتراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.14% إلى 0.724 دولار، قبيل إعلان الموازنة الأسترالية، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.07% إلى 0.5959 دولار. كما تراجعت عملة بيتكوين المشفرة بنسبة 0.3% إلى 81,551 دولاراً في التعاملات المبكرة.

(رويترز، العربي الجديد)