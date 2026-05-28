الأسواق | النفط يقفز بأكثر من 3% والذهب يهوي لأدنى مستوى في شهرين

- ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% بعد قصف أميركي في إيران ورد الحرس الثوري، مما زاد المخاوف بشأن استقرار إمدادات الخام، حيث صعد خام برنت إلى 97.8 دولاراً للبرميل. - تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في شهرين بسبب ارتفاع أسعار النفط والمخاوف من التضخم، حيث انخفض الذهب الفوري بنسبة 1.8% إلى 4374.11 دولاراً للأونصة. - الاضطرابات الجيوسياسية المستمرة تؤثر على الأسواق، مع توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة، مما يضغط على الذهب كوسيلة للتحوط ضد التضخم.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% اليوم الخميس، بعد قصف الولايات المتحدة الأميركية بندر عباس جنوبي إيران وإعلان الحرس الثوري الرد على القصف باستهداف قاعدة أميركية، ما عمق المخاوف بشأن استتباب إمدادات الخام.

وبحلول الساعة 03:44 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.51 دولارات، أو ما يعادل 3.72%، لتسجل 97.8 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع عقد أغسطس الأكثر تداولاً إلى 95.6 دولاراً للبرميل. كما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.31 دولارات ليبلغ 91.99 دولاراً. وجاء هذا الارتفاع الحاد بعد جلسة شهدت تراجعاً كبيراً للأسعار بأكثر من 5%، على خلفية تفاؤل الأسواق بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران يخفف حدة الحرب ويضمن استمرار الملاحة عبر مضيق هرمز الحيوي، بحسب وكالة رويترز.

لكن الأوضاع الميدانية سرعان ما قلبت المشهد. إذ أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن الحرس الثوري استهدف قاعدة جوية أميركية، مؤكداً أن العملية جاءت رداً على ما وصفه بـ"الهجوم الأميركي" الذي وقع فجراً قرب مطار بندر عباس، مع تحذير طهران من أن أي تصعيد جديد سيقابل برد "أكثر حسماً".

وفي المقابل، قال مسؤول أميركي لـ"رويترز" إن الجيش الأميركي نفذ ضربات جديدة داخل إيران استهدفت موقعاً عسكرياً اعتُبر تهديداً مباشراً للقوات الأميركية ولحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وتنقل رويترز عن محللين قولهم إن المخاوف المرتبطة بالإمدادات لا تزال تلقي بثقلها على السوق. وفي هذا الإطار، قال دانيال هاينز، محلل السلع في بنك "إيه.إن.زد"، إن "إمدادات النفط ما زالت محدودة، بينما لم تُحل نقاط الخلاف الرئيسية حتى الآن". وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي انخفاض مخزونات الخام بنحو 2.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، في سادس تراجع أسبوعي على التوالي، ما عزز أيضاً الضغوط الصعودية على الأسعار، بانتظار صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية لاحقاً اليوم.

في سوق المعادن، انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في شهرين اليوم الخميس، إذ دفعت الغارات الأميركية على بندر عباس جنوبي إيران أسعار النفط للارتفاع مما أثار مخاوف بشأن زيادة التضخم وألقى ذلك بظلاله على توقعات أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 05:18 صباحاً بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب الفوري 1.8% إلى 4374.11 دولاراً للأونصة، فيما انخفضت الفضة 3.6% إلى 71.98 دولاراً. كما تراجع كل من البلاتين والبلاديوم، بينما ارتفع مؤشر بلومبيرغ الفوري للدولار الأميركي 0.3% مسجلاً ثالث جلسة صعود على التوالي.

وفي السياق، نقلت رويترز عن مات سيمبسون المحلل البارز لدى ستون إكس "لا تزال الاضطرابات الجيوسياسية متصاعدة، وتلقينا الكثير من الإنذارات الكاذبة بشأن مفاوضات اتفاق السلام. لذا أعتقد أن الإقبال على الدولار سيظل مستمرا وهذا يعني أن الذهب من المرجح أن يظل تحت الضغط".

وحسب رويترز، يمكن أن تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى تسريع التضخم وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ويُنظر عادة إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى التأثير سلباً على المعدن الذي لا يدر عائداً.