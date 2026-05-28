الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة نسبياً بعد تهدئة مخاوف المستثمرين

- تراجعت الأسهم الأوروبية بقيادة البنوك والتأمين بسبب المخاوف الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة، بينما دعمت أسهم التكنولوجيا بفضل أداء "سويتك" الفرنسية. - ارتفعت أسهم الدفاع والتكنولوجيا مثل "رينك" و"راينميتال" و"ساب" بفضل صفقات محتملة مع كندا والنرويج، لكن المحللين يحذرون من المخاطر المستمرة بسبب التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. - شهدت المؤشرات الأوروبية تراجعاً محدوداً مثل "ستوكس 600" و"فوتسي 100" و"داكس"، متأثرة بالتصعيد بين واشنطن وطهران رغم بعض الأخبار الإيجابية.

اختتمت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الخميس على انخفاض، لكنها قلّصت خسائرها الحادة في أواخر الجلسة بعد أنباء عن اتفاق جديد بين الولايات المتحدة وإيران على تمديد وقف إطلاق النار.

البنوك والتأمين يقودان ضغوط القطاعات

وقادت أسهم الخدمات المالية الخسائر في أوروبا، إذ تراجع قطاع البنوك 1%، وانخفض قطاع التأمين 1.9%، وسط توجه المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأصول الأكثر حساسية للمخاطر الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة.

في المقابل، قفز سهم الشركة الفرنسية الموردة لمواد أشباه الموصلات "سويتك" 24.6%، بعدما أعلنت مبيعات سنوية جاءت أعلى من توقعات السوق، ما وفر دعماً لأسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات في أوروبا.

أسهم الدفاع والتكنولوجيا تحدّ من الهبوط

كما ارتفعت أسهم الدفاع، إذ زاد سهم الشركة الألمانية للتقنيات الدفاعية وأنظمة الحركة "رينك" 5.4%، وصعد سهم الشركة الألمانية للصناعات الدفاعية والسيارات "راينميتال" 4.1%، وارتفع سهم الشركة السويدية للصناعات الدفاعية والطيران "ساب" 7.4%، مع سعي كندا والنرويج إلى إبرام صفقات مع شركات دفاع أوروبية.

ورغم أن نتائج أعمال الشركات التي جاءت أفضل من المتوقع ساعدت في دعم الأسهم الأوروبية منذ تراجعات مارس/آذار الماضي، إلا أن "رويترز" نقلت عن محللين أن المخاطر لا تزال قائمة، خصوصاً أن أي تعثر في مسار التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران قد يعيد الضغط على أسعار النفط والأسهم، ويزيد القلق في الأسواق الأوروبية خلال الجلسات المقبلة.

خسائر محدودة بعد تهدئة مخاوف التصعيد

وتراجع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.5% ليغلق عند 625.11 نقطة، مقابل 628.18 نقطة في جلسة الأربعاء، بخسارة بلغت 3.07 نقاط. وجاء التراجع في ظل استمرار حذر المستثمرين من تداعيات التصعيد بين واشنطن وطهران، بعد هجمات إيرانية على قاعدة في الكويت، ورد الولايات المتحدة بضربة قالت إنها استهدفت مجمعاً للطائرات المسيرة الإيرانية قرب مضيق هرمز.

وفي بورصة لندن، انخفض مؤشر "فوتسي 100" البريطاني 0.75% إلى 10425.96 نقطة، مقارنة بإغلاقه عند 10505.01 نقاط الأربعاء، ليفقد نحو 79 نقطة. وجاء الضغط على السوق البريطانية من أسهم التعدين وبناء المنازل، مع استمرار القلق من انعكاسات التوتر الجيوسياسي على أسعار الطاقة والتجارة.

وفي ألمانيا، أغلق مؤشر "داكس" في بورصة فرانكفورت منخفضاً 0.34% عند 25092.25 نقطة، مقابل 25177.80 نقطة في الجلسة السابقة، بخسارة تجاوزت 85 نقطة. وتأثرت السوق الألمانية بتراجع عدد من الأسهم الصناعية والمالية رغم الدعم الذي وفرته مكاسب قطاع الدفاع.

أما في فرنسا، فتراجع مؤشر "كاك 40" في بورصة باريس 0.23% ليغلق عند 8188.87 نقطة، مقارنة بـ8207.89 نقاط الأربعاء، فاقدا نحو 19 نقطة. وضغطت أسهم الخدمات والماليات والمرافق على المؤشر، في وقت حدّت مكاسب بعض أسهم التكنولوجيا من اتساع الخسائر.

وفي إسبانيا، هبط مؤشر "إيبكس 35" في بورصة مدريد 0.44% إلى 18299.30 نقطة، بعدما كان قد أغلق الأربعاء عند 18380.90 نقطة، بخسارة بلغت 81.60 نقطة. وتضررت السوق الإسبانية من تراجع أسهم الخدمات المالية والعقارات والبناء والمواد الأساسية.

أسواق الأسهم الأوروبية تنهي إبريل بأفضل أداء شهري منذ يناير 2025

وفي هولندا، تراجع مؤشر "إيه إي إكس" في بورصة أمستردام 0.27% إلى 1037.19 نقطة مقابل 1039.95 نقطة في جلسة الأربعاء فاقداً 2.76 نقطة، متأثراً بالاتجاه الأوروبي العام وتراجع شهية المخاطرة.

وقال كيران جانيش، المحلل لدى ذراع إدارة الثروات في المجموعة المصرفية السويسرية "يو بي إس"، لوكالة رويترز، إن "جانباً كبيراً من الأخبار الإيجابية المتعلقة بوقف إطلاق النار كان قد دخل بالفعل في حسابات المستثمرين منذ مطلع الأسبوع، وهو ما يفسر ردة الفعل الهادئة نسبياً للأسواق تجاه مؤشرات التهدئة".