الأسهم الأميركية تترقب أرباح التكنولوجيا وسط هبوط لشركات الرقائق

- تشهد أسواق الأسهم الأميركية حالة من الترقب بسبب الشكوك حول جدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي، مما يؤثر على أداء مؤشرات الأسهم وخاصة شركات الرقائق مثل إنفيديا ومايكرون. - تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى ضغوطاً لتمويل توسعاتها في الذكاء الاصطناعي، مما قد يؤثر على تقييماتها السوقية، بينما يترقب المستثمرون نتائج شركات مثل أمازون وآبل لمعرفة العوائد. - يضيف قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة مزيداً من الحذر، بينما تلقى السوق دعماً محدوداً من تراجع أسعار النفط وارتفاع أسهم جونسون أند جونسون وكوكا كولا.

تعيش أسواق الأسهم الأميركية مرحلة من الترقب الحذر، بعدما تحولت موجة التفاؤل التي دفعت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية إلى مستويات قياسية خلال الأشهر الماضية، إلى موجة شكوك بشأن الجدوى الاقتصادية للإنفاق الهائل على تقنيات الذكاء الاصطناعي، في وقت تتصاعد فيه المنافسة الصينية وتقترب أكبر شركات التكنولوجيا الأميركية من إعلان نتائجها الفصلية.

ورغم الضغوط على قطاع التكنولوجيا، أظهرت عقود الأسهم الأميركية الآجلة صورة متباينة، إذ ارتفعت عقود داو جونز بمقدار 262 نقطة، أي 0.5%، بينما تراجعت عقود ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.13%، وانخفضت عقود ناسداك 100 بأكثر من 1%، متأثرة بالخسائر الواسعة في أسهم الرقائق، حسب وكالة رويترز. وقادت شركات الرقائق موجة التراجعات في تعاملات ما قبل افتتاح وول ستريت الثلاثاء، إذ انخفض سهم إنفيديا بنحو 1%، بينما هبط سهم مايكرون بنسبة 5.5%، وتراجع أبلايد ماتيريالز 4.3%، كما امتدت الضغوط إلى الشركات الآسيوية المدرجة في الولايات المتحدة، إذ خسر سهم تي إس إم سي (TSMC) التايوانية 3.4%، فيما تراجع سهم إس كيه هاينيكس (SK Hynix) الكورية الجنوبية 4.8%.

ويأتي هذا الأداء المتباين لمؤشرات الأسهم الأميركية بعد أسابيع من تزايد التساؤلات حول ما إذا كانت الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ولا سيما في أشباه الموصلات ومراكز البيانات، ستترجم بالفعل إلى أرباح تبرّر المليارات التي تضخها الشركات الكبرى في هذا القطاع. وتعكس المؤشرات القطاعية حجم الضغوط المتزايدة، إذ فقد صندوق راوندهيل (Roundhill Memory ETF) نحو 7.4% في جلسة الثلاثاء، كما واصل التداول دون متوسطه المتحرك لخمسين يوماً للأسبوعَين الماضيَين، في إشارة إلى ضعف الزخم قصير الأجل. كذلك تراجع مؤشر فيلادلفيا (Philadelphia Semiconductor Index) بأكثر من 20% مقارنة مع قمته التاريخية التي سجلها في يونيو/حزيران، وهو ما يضع قطاع الرقائق عملياً في منطقة التصحيح.

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ولا تقتصر مخاوف متداولي الأسهم الأميركية على تباطؤ العوائد، بل تمتد إلى قدرة شركات التكنولوجيا العملاقة على مواصلة تمويل سباق الذكاء الاصطناعي. فهناك قلق متزايد من أن شركات مثل ألفابت (Alphabet) وتسلا (Tesla) بدأت تواجه ضغوطاً على تدفقاتها النقدية الحرة نتيجة الإنفاق الضخم، بينما تواصل الصين تعزيز حضورها في سوق الرقائق، مع تقديم نماذج ذكاء اصطناعي أقل تكلفة وأكثر قدرة على المنافسة. وفي السياق، تنقل "رويترز" عن كبيرة المحللين في سويسكوت (Swissquote) إيبيك أوزكارديسكايا، تحذيرها من أن إعلان شركات مثل مايكروسوفت (Microsoft) أو أمازون (Amazon) أو ميتا (Meta) عن تراجع مماثل في التدفقات النقدية الحرة قد يعيد إشعال مخاوف المستثمرين، إذ قد تضطر هذه الشركات إلى تمويل توسعاتها عبر إصدار المزيد من الأسهم أو السندات، ما يزيد الضغوط على تقييماتها السوقية.

وتتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى نتائج كل من أمازون وميتا وآبل ومايكروسوفت، بحثاً عن إجابة للسؤال الأكثر إلحاحاً في الأسواق: هل بدأت الاستثمارات التي تجاوزت مئات المليارات من الدولارات في الذكاء الاصطناعي تحقق عوائد ملموسة؟ كما ستوفر النتائج مؤشرات مهمة حول الطلب المستقبلي على الرقائق ومعدات البنية التحتية الرقمية.

ويضيف قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب بشأن أسعار الفائدة مزيداً من الحذر إلى الأسواق، إذ يترقب المستثمرون ما إذا كان البنك المركزي سيواصل تشديد السياسة النقدية، وسط توقعات بأن ترتفع تكلفة الاقتراض بما لا يقل عن 25 نقطة أساس قبل نهاية العام. ومن شأن استمرار الفائدة المرتفعة أن يزيد كلفة تمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي، خاصة للشركات التي أصبحت تعتمد بصورة أكبر على الاقتراض لتمويل توسعاتها.

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في المقابل، تلقت الأسواق دعماً محدوداً من تراجع أسعار النفط بنسبة 2.5% إلى أدنى مستوياتها في أسبوع، مع استمرار "الهدنة الهشة" بين الولايات المتحدة وإيران، رغم تقارير عن اعتداءات بطائرات مسيّرة في السعودية والأردن والعراق، إضافة إلى تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب أشار فيها إلى إحراز تقدم في المحادثات مع طهران وإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي التوتر. كما يترقب المستثمرون صدور مؤشر ثقة المستهلك الأميركي لشهر يوليو، والذي قد يقدم إشارات إضافية حول تأثير التطورات الجيوسياسية في إنفاق الأسر والاقتصاد الأميركي.

وفي المقابل، برزت بعض النقاط الإيجابية خارج قطاع التكنولوجيا، إذ ارتفع سهم جونسون أند جونسون (Johnson & Johnson) بنسبة 2.3% بعد إعلانها التوصل إلى تسوية بقيمة تقديرية تبلغ 5.5 مليارات دولار لإنهاء عشرات آلاف الدعاوى القضائية المرتبطة بمنتجات التلك، بينما صعد سهم كوكا كولا (Coca-Cola) بنسبة 2.6% عقب رفع الشركة توقعاتها للإيرادات والأرباح السنوية.