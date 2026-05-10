- شهدت شركات الطاقة الأوروبية مثل "شل"، "بي بي"، و"توتال إنرجي" ارتفاعاً في أرباحها بفضل ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب واضطرابات السوق، بينما تراجعت أرباح الشركات الأمريكية مثل "إكسون موبيل" و"شيفرون" بسبب تأخير في تسليم المنتجات. - الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أدت إلى حصار مضيق هرمز، مما رفع أسعار النفط ودعم الشركات الأوروبية التي تعتمد على التداول، بينما تأثرت الشركات الأمريكية. - تتجه شركات الطاقة للاستثمار في مشاريع جديدة منخفضة التكلفة والمرنة، مع مواجهة ضغوط لتحقيق الأهداف المناخية، حيث تجد "توتال إنرجي" صعوبة في تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.

من لندن إلى باريس، تواجه شركات الطاقة الأوروبية التي حققت أرباحاً طائلة في الربع الأول من العام الحالي بفضل ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في المنطقة، دعوات جديدة إلى فرض ضرائب على مكاسبها الهائلة. واختتمت شركة شل موسم إعلان أرباح كبرى لشركات إنتاج الطاقة الخميس، بإعلانها عن صافي ربح بلغ نحو 5.7 مليارات دولار، بزيادة قدرها 19% مقارنة بالربع الأول من عام 2025. وأوضحت المجموعة أنها استفادت من ارتفاع الأسعار و"زيادة هوامش التكرير"، بالإضافة إلى "مساهمة أكبر من أنشطة التداول".

وكان الوضع مماثلاً بالنسبة إلى شركة "بي بي" البريطانية المنافسة التي سجلت ارتفاعاً حاداً في الأرباح في نهاية الشهر الماضي، حيث بلغت 3.84 مليارات دولار، بينما شهدت شركة "توتال إنرجي" الفرنسية ارتفاعاً في أرباحها بنسبة 51%، لتصل إلى 5.8 مليارات دولار. في المقابل، شهدت شركتا الطاقة الأميركيتان "إكسون موبيل" و"شيفرون" انخفاضاً في أرباحهما، وتأثرت النتائج بفترة تأخير غير مواتية بين بيع المنتجات وتسليمها في أسواق المشتقات.

دفعت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، طهران إلى فرض حصار على مضيق هرمز، وهو ممر حيوي للطاقة، ما أدى إلى انخفاض حاد في إمدادات النفط في السوق وارتفاع كبير في الأسعار. وبلغ متوسط سعر برميل خام برنت، المعيار العالمي، حوالى 100 دولار في مارس/ آذار، مع بلوغه ذروته عند 120 دولاراً، مقارنة بـ70 دولاراً قبل بدء الحرب في المنطقة في أواخر فبراير/ شباط. وساهم ذلك بشكل ملحوظ في دعم شركات النفط الأوروبية الثلاث: "بي بي" و"شل" و"توتال إنرجي" التي تتمتع بعمليات تداول قوية، على عكس منافستيها الأميركيتين، "إكسون موبيل" و"شيفرون"، اللتين تعتمدان بشكل أكبر على أنشطة الإنتاج.

وقال المحلل في شركة "إس بي آي" لإدارة الأصول ستيفن إينس لوكالة فرانس برس: "يكمن الاختلاف الكبير هذا الربع في أن شركات بي بي وشل وتوتال استفادت من ارتفاع الأسعار ومن الاضطرابات نفسها". وأضاف: "بدت الشركات الأوروبية الكبرى هذا الربع أقل شبهاً بشركات النفط التقليدية، وأشبه بجهات التداول التي تراهن على تقلبات السوق والعاملة ضمن منظومة الطاقة العالمية".

شركات الطاقة تتجه لمشاريع جديدة

من جانبه، قال داني غروس، من منظمة "أصدقاء الأرض" (Friends of the Earth) غير الحكومية: "مرة أخرى، تجني شركات الوقود الأحفوري العملاقة أرباحاً طائلة"، داعياً في بيان إلى زيادة الضرائب على الأرباح". وفي المملكة المتحدة، لا تزال شركات النفط العاملة في بحر الشمال خاضعة لضريبة أرباح الطاقة، وهي ضريبة مؤقتة تُفرض على الأرباح الناتجة من إنتاج النفط والغاز في المراحل الأولية، وقد فُرضت عام 2022، ومُدِّدَت وزيدَت مرات عدة. وتبلغ هذه الضريبة حالياً 38% من الأرباح حتى عام 2030، تضاف إلى نسبة الـ40% من الضرائب السارية أساساً في القطاع. مع ذلك، فهي لا تُطبق إلا على الأرباح المُستمدة من إنتاج النفط والغاز في بريطانيا.

وأدى الارتفاع الكبير في أرباح شركتي شل وبي بي إلى تصاعد الدعوات إلى زيادة هذه الضرائب، إذ ندد وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند بشدة بما وصفه بـ"الأرباح المفرطة". في غضون ذلك، يدعو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى استجابة أوروبية في مواجهة الأرباح الطائلة غير المتوقعة لشركات الطاقة أو ما يُعرف بـ"سلوك المضاربة". ويشير محللون وفقاً للوكالة ذاتها، إلى أن من المتوقع أن تحقق الشركات أرباحاً قوية مجدداً في الربع الثاني. ويلفت إينس إلى أنه "حتى لو خفت حدة التوترات، فإن الأسواق لا تعود فجأة إلى وضعها الطبيعي بين ليلة وضحاها".

وقال آدي إمسيروفيتش، المحاضر الأول في أنظمة الطاقة بجامعة أكسفورد: "لست متأكداً من أن هذا النزاع سيُحل بهذه السهولة". ومن شأن ذلك أن يُبقي الأسعار مرتفعة لفترة أطول. ومن المرجح أن يُحفز هذا السيناريو مشاريع جديدة للنفط والغاز، كما هو مُخطط له من شركة توتال إنرجي، بما يشمل حقولاً صغيرة قادرة على الإنتاج السريع. ويعتقد إينس أن الشركات ستُفضل الاستثمار في مشاريع منخفضة التكلفة بدلاً من التسرع "بشكل أعمى" في التوسع الهائل. ويضيف: "من المرجح أن تكون المشاريع الرابحة هي تلك التي تتسم بانخفاض التكلفة والمرونة والأمان الجيوسياسي، بدلاً من التوسع الهائل لمجرد التوسع".

سياحة وسفر كوريا الجنوبية: شركات الطيران تلغي 900 رحلة لارتفاع أسعار النفط

وفي السنوات الأخيرة، خفّضت شركتا بي بي وشل الكثير من أهدافهما المناخية لمصلحة مواصلة إنتاج النفط والغاز. وفي الآونة الأخيرة، أعلنت شركة توتال إنرجي أنها لم تعد قادرة على التزام هدفها المتمثل بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، مؤكدة أن العالم ليس مستعداً بعد للتخلي عن النفط. مع ذلك، أعاد هذا النزاع تسليط الضوء على دور الطاقة المتجددة في أمن الطاقة. ويقول إمسيروفيتش: "لم يغب هذا الأمر عن أنظار جميع عواصم العالم".

(فرانس برس)