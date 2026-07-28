إيران: الهجمات عطّلت 230 مليون متر مكعب من إنتاج الغاز

- تأثير الحرب على إنتاج الغاز والبنية التحتية: الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل أدت إلى فقدان إيران 230 مليون متر مكعب من طاقتها الإنتاجية للغاز، مما أثر على تأمين الوقود لمحطات الكهرباء والمواد الأولية للمصافي، وتسببت في أضرار للبنية التحتية في المحافظات الجنوبية. - أزمة الطاقة وتحديات قطاع الصناعة: ارتفع عجز الغاز اليومي إلى أكثر من 450 مليون متر مكعب، مما يفرض قيوداً على استهلاك الغاز في القطاع الصناعي، مع احتمالية قطع الغاز عن بعض الوحدات السكنية والتجارية واستبداله بالوقود السائل. - التحديات الاقتصادية والجهود الدبلوماسية: رغم العقوبات، تجاوزت مبيعات النفط الإيرانية 11 مليار دولار في أربعة أشهر. تسعى إيران لاستعادة طاقتها الإنتاجية للغاز، ووقعت مذكرة تفاهم مع واشنطن، مما يعكس الجهود لتخفيف التوترات.

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون اليوم الثلاثاء، إنّ إيران فقدت حوالي 230 مليون متر مكعب من طاقتها الإنتاجية للغاز بسبب الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي، إن وقف هذا المقدار من إنتاج الغاز أثر بشكل مباشر في تأمين الوقود لمحطات توليد الكهرباء والمواد الأولية للمصافي، مؤكدة أن "إدارة استهلاك الطاقة بذكاء وتعاون المواطنين باتت ضرورة مضاعفة لتجاوز هذه الظروف".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآثار المباشرة لتوقف هذا المقدار من إنتاج الغاز على قطاعات أخرى؟ ما هي الإجراءات التي اتخذتها إيران لاستعادة الطاقة الإنتاجية المفقودة للغاز؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأشارت مهاجراني إلى زيارة وفد حكومي للمحافظات الجنوبية التي تعرضت لهجمات أميركية مستمرة خلال الأسبوعين الماضيين، موضحة أن الهجمات ألحقت "أضرارا" جسيمة بقوارب الصيد، التي تمثل المصدر الوحيد لدخل لسكان المنطقة، فضلا عن المشاكل الكبيرة التي واجهت قطاع السياحة نتيجة الهجمات.

وأضافت أن المنشآت المدنية، مثل مركز الأرصاد الجوية في بوشهر، دُمرت بشكل شبه كامل، وأصبح مطار بوشهر غير قابل للاستخدام، كما تم تدمير برج المراقبة البحرية في تشابهار بالكامل. وأشارت إلى أن طائرة حديثة كانت إيران قد اشترتها أخيرا تعرضت لإصابة مباشرة بصاروخ في مطار بوشهر، ولم يتبق منها سوى أجزاء من ذيلها.

واستعرضت مهاجراني إحصاءات وزارة الطرق وإعمار المدن، موضحة أن الهجمات الأخيرة طاولت 12 جسرا ونفقين، بالإضافة إلى تضرر وصلة سكة حديد بندر عباس، وتدمير جسرين في الجنوب وجسرين آخرين في شمال شرق البلاد، إلى جانب الأضرار التي لحقت بمطارات إيرانشهر وسمنان وبندر عباس. وأكدت أن "لجنة إعادة الإعمار وضعت ترميم الجسور والطرق الحيوية على رأس أولوياتها".

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أزمة طاقة في إيران

من جانبه، حذر رئيس لجنة الطاقة في غرفة التجارة الإيرانية آرش نجفي، من تفاقم أزمة الطاقة في البلاد، مشيرا إلى أن عجز الغاز اليومي قفز من 300 مليون متر مكعب في السنوات الماضية إلى أكثر من 450 مليون متر مكعب حاليا نتيجة الحرب الأخيرة. وقال نجفي، وفق موقع "انتخاب" الإيراني، إن قطاع الصناعة سيواجه قيوداً حادة في استهلاك الغاز، متوقعاً احتمالية قطع الغاز عن أجزاء من الوحدات السكنية والتجارية والإدارية بشكل مناطق مبرمج، واستبداله بالوقود السائل.

كما لم يستبعد لجوء الحكومة إلى قطع الغاز في القرى واستخدام معدات بديلة لتجاوز فصل الشتاء. وأوضح نجفي، أن إنتاج البنزين اليومي يبلغ نحو 90 مليون لتر، بينما يتراوح الاستهلاك في الظروف العادية بين 110 و120 مليون لتر، مشيراً إلى تراجع القدرة على الاستيراد لسد هذه الفجوة في الوقت الراهن.

كانت وكالة "شانا" للأنباء، التابعة لوزارة النفط الإيرانية، قد نقلت عن مسؤول كبير الأسبوع الماضي قوله، إنّ طهران تتوقع استعادة نحو 100 مليون متر مكعب يومياً من طاقة إنتاج الغاز الطبيعي خلال الأشهر المقبلة. وقال المعاون التنفيذي لرئيس الجمهورية محمد جعفر قائم‌ بناه، إنّ الطاقة الإنتاجية المفقودة زادت من حدة اختلال التوازن الحالي في إمدادات الغاز الإيرانية، بعدما كان الإنتاج الوطني يبلغ نحو 650 مليون متر مكعب يومياً في السابق، وأضاف أن استعادة الطاقة الإنتاجية المفقودة ستساهم في تحسين استقرار إمدادات الطاقة.

وتعد إيران من أكبر الدول امتلاكاً لاحتياطات الغاز الطبيعي في العالم، إذ تحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد روسيا. ورغم هذه الثروة الهائلة، تعاني البلاد منذ سنوات من أزمات متكررة في إمدادات الطاقة المحلية، والسبب الرئيسي فيها هو نقص الاستثمارات في قطاع الطاقة، ويعود ذلك جزئياً إلى العقوبات الأميركية المفروضة على طهران منذ سنوات، والتي أعاقت قدرتها على تطوير حقولها الغازية وتحديث بنيتها التحتية، وأبرزها حقل "بارس الجنوبي" المشترك مع قطر.

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وأعلنت وزارة النفط الإيرانية أول من أمس الأحد، أن مبيعات البلاد من النفط تجاوزت 11 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري الذي بدأ في 21 مارس/آذار الماضي، مقابل حوالي 8 مليارات دولار في الربع الأخير من العام المالي الماضي المنتهي في 20 مارس 2026، رغم استمرار العقوبات، والضغط على أسطول النقل، والقيود المفروضة على السوق الصينية، واندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

ووقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، وشرعتا في مفاوضات لإبرام اتفاق نهائي، قبل أن تنشب خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والتجارة. ومنذ الجمعة، يسود هدوء حذر في المنطقة، بعد تصعيد استمر أسبوعين.