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"إكس" تطلق خدمات مصرفية ضمن رؤية ماسك لتكون منصة شاملة

أعمال وشركات
مباشر
28 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 10:54 (توقيت القدس)
شعار X Money التابعة لمنصة إكس في كريتيل بفرنسا، 16 فبراير 2026 (Getty)
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- أطلقت منصة "إكس" خدمة حسابات تدرّ فوائد تصل إلى 6% لمشتركي "X Premium" في الولايات المتحدة، مع بطاقة خصم من "VISA"، بهدف تحويل المنصة إلى "تطبيق شامل لكل شيء" وفق رؤية إيلون ماسك.
- الحسابات مستضافة من بنك "كروس ريفر" وتخضع لرقابة "FDIC"، مما يوفر تأميناً على الودائع يصل إلى 250 ألف دولار، مع إمكانية ضمان ودائع تصل إلى 10 ملايين دولار لكل مستخدم.
- تتيح الخدمة الجديدة عمليات دفع فورية ومجانية بين المستخدمين، وتعتبر سابقة في شبكات التواصل الاجتماعي الأمريكية، مقارنة بخدمات الدفع التقليدية مثل "باي بال".

أطلقت منصة إكس الاثنين، خدمة تتيح فتح حسابات تدرّ فوائد على المستخدمين إلى جانب خدمة للدفع المباشر بين الأفراد، في خطوة استراتيجية جديدة نحو تحويل المنصة إلى "تطبيق شامل لكلّ شيء" (everything app)، وفق رؤية مالكها إيلون ماسك. ويتضمن هذا المنتج المجاني والمتاح حصرياً لمشتركي خدمة الاشتراك المتميزة "X Premium" المدفوعة في الولايات المتحدة، بطاقة خصم مباشر من فيزا "VISA" ويوفر معدل فائدة يصل إلى 6%، بحسب بيان صادر بهذا الشأن.

ومن الناحية الفنية، تجري استضافة هذه الحسابات من جانب بنك "كروس ريفر" (Cross River Bank)، وهو مصرف مقره نيوجرسي ومتخصص في تقديم الخدمات لشركات التكنولوجيا المالية المبتكرة العاملة في قطاع الخدمات المالية عبر الإنترنت. وتخضع هذه المؤسسة المالية لرقابة "المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع" (FDIC) في الولايات المتحدة، وبالتالي فهي توفر تأميناً على الودائع يصل إلى 250 ألف دولار لكل عميل.

 

وبفضل آلية لتوزيع الأموال على بنوك متعددة ضمن شبكة واحدة، تستطيع منصة "إكس" ضمان ودائع تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار لكل مستخدم، كما سيتمكن أصحاب حسابات الإيداع في "إكس" من إجراء عمليات دفع فورية ومجانية لمستخدمين آخرين على المنصة. ويصف مصرف "كروس ريفر" هذا الحساب ومزاياه بأنها سابقة هي الأولى من نوعها لشبكة تواصل اجتماعي في الولايات المتحدة.

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في المقابل، تعتمد عمليات الشراء والدفع عبر منصات مثل "فيسبوك" و"سناب شات" و"تيك توك"، خاصة في مجالات المبيعات عبر الإنترنت وتحقيق الدخل من المحتوى، على خدمة "باي بال" (PayPal) أو شركتها التابعة "هايبر واليت "(Hyperwallet)، أو على حسابات مصرفية تقليدية لا تندرج ضمن الخدمات التي تقدمها شركة "ميتا" نفسها.

مع ذلك، فإن خدمتي المراسلة التابعتَين لشركة "ميتا"، أي "واتساب" و"ماسنجر" اللتان لا تُصنفان تقنياً كشبكات تواصل اجتماعي بالمعنى الدقيق، تتضمنان بالفعل نظاماً للدفع المباشر بين الأفراد. ومنذ استحواذه على "تويتر" (التي أصبحت تُعرف بـ"إكس") في أكتوبر/تشرين الأول 2022، سعى إيلون ماسك إلى تحويلها إلى "تطبيق شامل لكل شيء" على غرار المنصات الصينية مثل "وي تشات" (WeChat) التابعة لشركة "تنسنت".

(فرانس برس)

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