"أوبك+" تخطط لوقف زيادة حصص النفط بعد سبتمبر

- زيادة إنتاج أوبك+: تخطط أوبك+ لزيادة إنتاجها بمقدار 188 ألف برميل يومياً في سبتمبر، وهي الزيادة الأخيرة لهذا العام، دون خطط لزيادات إضافية، بسبب تأثيرات الحرب الإيرانية على الإمدادات. - تقلبات أسعار النفط: شهدت أسعار النفط تقلبات حادة نتيجة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تجاوزت عقود خام برنت 100 دولار للبرميل قبل أن تتراجع، مما أثر على قرارات أوبك+. - التوقعات المستقبلية: يتوقع انكماش الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً بحلول 2026، مع تراجع نفوذ أوبك في السوق بسبب زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي.

تتوقع أوبك+ تعليق زيادة حصص إنتاج النفط بعد زيادة نهائية في سبتمبر/ أيلول، فيما تواصل المجموعة تقييم تأثير التغيرات المتسارعة في الإمدادات جراء حرب إيران، وفق ما ذكر مندوبان اثنان لـ"بلومبيرغ". وتخطط مجموعة المنتجين حالياً للمصادقة، خلال اجتماعها الافتراضي المقرر في 2 أغسطس/آب، على اتفاق زيادة حصتها الإنتاجية المجدولة مسبقاً في سبتمبر المقبل بمقدار 188 ألف برميل يومياً.

وأوضح المندوبان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما لعدم تخويلهما بالتحدث إلى وسائل الإعلام، أن هذه الزيادة ستُكمل مستوى الزيادات الحالي، ولا توجد خطط لزيادات إضافية هذا العام. وقال أحد المندوبين إن هذه هي الخطة الحالية، لكنها قد تتغيّر بحسب الظروف، وفق "بلومبيرغ".

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط قد بدأت منذ عدة أشهر تدريجياً، في زيادة الكمية المسموح لأعضائها بضخها، بعدما وضعت في مايو/أيار خريطة طريق لاستمرار هذه الزيادات حتى سبتمبر/أيلول. غير أن الحرب جعلت هذه الزيادات رمزية إلى حد كبير، إذ اضطرت الدول الرئيسية في المجموعة بالشرق الأوسط إلى خفض كميات كبيرة من إنتاجها وصادراتها.

وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة خلال الصراع الذي اتسم بالتصعيد والتهدئة المتبادلين، إذ تجاوزت عقود خام برنت الآجلة 100 دولار للبرميل الأسبوع الماضي، قبل أن تتراجع منذ ذلك الحين إلى ما دون 90 دولاراً عقب توقف القتال بين الولايات المتحدة وإيران.

وكانت طهران قد هاجمت ناقلات النفط في مضيق هرمز خلال الحرب، ما أسفر عن خسائر إنتاجية غير مؤكدة الحجم، الأمر الذي عقّد قرارات أوبك+ المتعلقة بالإمدادات وزاد من تقلبات أسعار النفط. ولم ترد وزارة الطاقة السعودية على طلب للتعليق حتى نشر هذا التقرير، كما لم يُجب مكتب أوبك على الاتصال الهاتفي.

من جهتها، ذكرت "رويترز" نقلاً عن أربعة مصادر أن تحالف أوبك+ من المرجح أن يعلّق الزيادات التدريجية في إنتاج النفط لما بعد سبتمبر وحتى نهاية عام 2026، نظراً لحاجته إلى مزيد من المشاورات قبل حسم القرار بشأن حصص الإنتاج لعام 2027. ولم يرد التحالف، الذي يضم منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءها ومن بينهم روسيا، على طلبات التعليق حتى الآن.

شهدت أسعار خام برنت تقلبات حادة خلال الأشهر الماضية، إذ تراجعت من ذروة تجاوزت 120 دولاراً للبرميل خلال ذروة التوترات إلى نحو 72 دولاراً في الفترة الأخيرة. ورغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط، عادت الأسعار إلى مستويات ما قبل الحرب بفعل عوامل عدة، أبرزها:

تراجع الواردات الصينية

زيادة الصادرات من منتجين خارج الشرق الأوسط

أكبر عملية سحب من الاحتياطيات الاستراتيجية العالمية بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية،

إضافة إلى أن مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب عزّزت قناعة المتعاملين بعودة الإمدادات إلى مستوياتها الطبيعية في نهاية المطاف.

في المقابل، تشير التقديرات المصرفية إلى ضعف متزايد في الطلب العالمي، إذ توقع أحد البنوك انكماش الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً خلال 2026، مع احتمال أن يصل الانخفاض السنوي إلى 4 ملايين برميل يومياً استناداً إلى بيانات أولية، على أن تتباطأ وتيرة هذا التراجع في النصف الثاني من العام مع تحسّن جانب العرض.

وتأتي هذه التطورات في سياق تراجع طويل الأمد لنفوذ أوبك في السوق العالمي، إذ انخفضت حصة المنظمة من الإنتاج العالمي من نحو 40% في منتصف التسعينيّات إلى حوالى 36.2% عام 2024، ويُعزى ذلك أساساً إلى الطفرة في إنتاج النفط الصخري الأميركي.

وكانت التوقعات قبل اندلاع الحرب تشير أصلاً إلى فائض متوقع في المعروض خلال 2026، مع تقديرات الخبراء باستمرار الدول الثماني في أوبك+ بالتخلص التدريجي من تخفيضات الإنتاج الطوعية. وهذا السياق التاريخي والتوقعات المسبقة بفائض العرض يفسران جزئياً حذر المجموعة الحالي إزاء أي زيادات إضافية بعد سبتمبر/أيلول، ريثما تتضح صورة أكثر استقراراً لجانبي العرض والطلب معاً.