محمد مرقطن.. ذاكرة الأمكنة الفلسطينية في مواجهة المحو

ليست كلُّ البلدوزرات من حديد؛ فثمّة بلدوزرات تعمل في الذاكرة، تهدم أسماء الأمكنة قبل أن تهدم حجارتها، وتمحو من الخرائط ما تعجز أحياناً عن محوه من الأرض. وقد تُحتلّ البلاد، أو تُهدم البيوت، أو تُقتلع الأشجار، لكن أخطر ما يمكن أن يُنتزع من شعبٍ هو اسمُ المكان الذي عاش فيه. فالاسم ليس لفظاً يُطلق على قرية أو جبل أو وادٍ، بل هو الوعاء الذي تختزن فيه الأرض ذاكرتها، وتحفظ عبره طبقاتٍ متراكمة من اللغة، وآثار الحضارات، وتجارب الناس، حتى يغدو شاهداً على تاريخٍ قد تعجز الوثائق المكتوبة نفسها عن حفظه.

من هنا لم يكن استهداف أسماء الأماكن في فلسطين مجرد تغييرٍ في الخرائط أو اللافتات، وليس مجرد استبدال لفظٍ بآخر، بل كان جزءاً من مشروعٍ يسعى إلى إعادة تشكيل الذاكرة ذاتها. فحين يُمحى اسمٌ عاش قروناً، لا تتغير الخريطة وحدها، بل تبدأ الرواية التاريخية بالتغير أيضاً؛ إذ يُعاد تعريف المكان، وتُقطع الصلة بين الإنسان وأرضه، ويُدفع التاريخ إلى أن يبدأ من النقطة التي يريدها المحتلّ الغاصب، متجاهلاً الجذور التي احتفظ بها الاسم عبر الأزمنة.

لهذا تكتسب أسماء الأماكن قيمةً تتجاوز وظيفتها التعريفية؛ بقي كثيرٌ منها حيّاً رغم تعاقب الحضارات، وتبدّل اللغات، واختفاء الشعوب. وربما كانت هذه القدرة الفريدة على البقاء هي التي جعلت الاسم هدفاً لمحاولات المحو، وجعلت علم أسماء الأماكن "الطوبونيميا" (Toponymy) يتجاوز كونه فرعاً من فروع اللسانيات التاريخية ليصبح أداةً في حروب الذاكرة، وقراءة التاريخ من خلال اللغة التي بقيت كامنةً في المكان.

يضم الكتاب أكثر من 1400 اسم من أسماء المدن والقرى الفلسطينية



في هذا السياق يأتي كتاب "أماكن الذاكرة في فلسطين: أسماء المدن والقرى الفلسطينية وهويتها اللغوية والتاريخية" (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 2026) للباحث في الآثار الفلسطينية، والمتخصص في لغات الشرق القديم وحضاراته، محمد مرقطن ليتجاوز كونه معجماً لأسماء المدن والقرى الفلسطينية أو مجرد دراسةٍ في الطوبونيميا، بل يؤصّل لمشروع علميّ واسع يسعى إلى الكشف عن التاريخ اللغوي والثقافي الذي تختزنه أسماء الأمكنة الفلسطينية. فلا ينشغل الكتاب بجمع الأسماء بقدر ما يتوجّه لقراءتها، ولا يكتفي بتوثيقها، بل يتعامل معها بوصفها وثائق تاريخية قادرة على مقاومة المحو وكشف طبقات الذاكرة الكامنة في المكان. ويأتي هذا المشروع في عمل موسوعي يمتد على نحو 880 صفحة، ويضم أكثر من 1400 اسم من أسماء المدن والقرى الفلسطينية، درسها المؤلف بمنهج علمي صارم يجعل من الاسم نفسه أحد أكثر الشواهد التاريخية بقاءً وامتداداً.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز الأدلة اللغوية والنقوش التي استخدمها محمد مرقطن لدحض السرديات الأيديولوجية الواهمة؟ كيف يوضح الكتاب أن أسماء الأماكن الفلسطينية تمثل أرشيفاً حياً قادراً على مقاومة المحو؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ومن هنا فإن القيمة الكبرى لهذا العمل لا تكمن في أنه يدافع عن الذاكرة الفلسطينية، فذلك مقصدٌ تشترك فيه أعمالٌ كثيرة، وإنما في أنه يجعل من العلم أداته في هذا الدفاع. فلا يواجه السرديات الأيديولوجية الواهمة -لاهوتية كانت أو سياسية- بسرديةٍ عاطفية مضادة، بل يواجهها بالأدلة، وبالتحليل اللغوي، وبالتاريخ، وبالنقوش، وبالمقارنة، وبكل ما يجعل المكان قادراً على أن يروي قصته بلغته هو، لا باللغة التي يريدها له الآخرون.



حين تصبح أسماء الأماكن وثائق للتاريخ

إذا كانت النقوش والمخطوطات واللّقى الأثرية تمثّل الشواهد التقليدية التي يعتمد عليها المؤرخ في إعادة بناء الماضي، فإن ثمة شاهداً آخر ظل حاضراً في حياة الناس، وإن لم يحظَ دائماً بالعناية التي يستحقها، هو اسم المكان. فالمدينة لا تحمل اسمها مصادفة، كما أن القرية لا تستعير اسمها من فراغ؛ فكثير من هذه الأسماء وُلد في لحظة تاريخية بعينها، ثم استمر قروناً طويلة، متجاوزاً الدول التي قامت فوقه، واللغات التي تعاقبت عليه، والسكان الذين رحلوا أو وفدوا إليه. ولهذا فإن الاسم لا يصف المكان فحسب، بل يحتفظ، في كثير من الأحيان، بأقدم طبقة من تاريخه.

ومن هنا اكتسب علم أسماء الأماكن "الطوبونيميا" مكانته في الدراسات التاريخية واللغوية الحديثة؛ إذ لم يعد الاسم يُنظر إليه بوصفه وحدةً معجمية أو علامةً جغرافية، وإنما بوصفه أثراً لغوياً قادراً على كشف تحولات اللغة، ومسارات الاستيطان، وأنماط العمران، بل وحتى العلاقات الاقتصادية والدينية التي طبعت مجتمعاً من المجتمعات في زمن معين.

وهنا تكمن إحدى الأفكار المركزية التي يقوم عليها كتاب محمد مرقطن الذي لا يتعامل مع أسماء المدن والقرى الفلسطينية بوصفها قائمة تحتاج إلى الضبط والتوثيق، بل بوصفها أرشيفاً حيّاً. وكل اسم، في نظره، طبقة أثرية يُعمل فيها عالم الآثار معوله ليزيح طبقات التراب، وفي يد مرقطن منهجٌ يزيح طبقات اللغة؛ وكلاهما ينتهي إلى السؤال نفسه: ماذا بقي من الماضي تحت السطح من ذاكرة، وما أبقاه التاريخ حياً رغم تعاقب القرون. والفرق أن الأثر قد يُدفن تحت التراب، أما الاسم فيظل متداولاً على ألسنة الناس، يمارس حياته اليومية، بينما يحمل في طيّاته تاريخاً لا يلتفت إليه كثيرون.

ولعل هذا ما يفسر الأهمية الاستثنائية التي يوليها مرقطن للتحليل اللغوي المقارن، وللعودة إلى النقوش واللغات السامية القديمة، وإلى المصادر التاريخية والجغرافية، من أجل تتبع المسار الذي قطعه الاسم عبر العصور. إذ لا يبحث المؤلف عن أصل لغوي لمجرد إشباع فضول معرفي، بل لأن كل تحول صوتي، أو تغيّر صرفي، أو انتقال دلالي، قد يمثل خيطاً يقود إلى فهم أعمق لتاريخ المكان نفسه.

وحين يطوي القارئ صفحات الكتاب يخرج بانطباع ينتقل إليه قلق المؤلف المعرفي، فليست أسماء الأماكن هامشاً على التاريخ، بل قد تكون، في كثير من الأحيان، أحد متونه الأكثر ثباتاً. فالتاريخ الذي تُعيد الحروب كتابته، وتُغيّره الحدود السياسية، وتختلف في تفسيره السرديات المتنافسة، قد يبقى مختبئاً في اسم قرية، أو عين ماء، أو جبل، منتظراً من يقرأه قراءةً علمية بعيداً عن التوجيه الأيديولوجي.



السردية التي يكتبها الدليل

ليست المشكلة في تاريخ فلسطين أن الروايات عنه كثيرة، فالتاريخ بطبيعته يقبل تعدّد القراءات، وإنما تكمن المشكلة حين تسبق السرديةُ الدليل، فيتحول البحث محاولةً لإثبات ما تقرّر سلفاً، بدل أن يكون رحلة لاكتشاف ما تقوله الشواهد. هنا يفترق الباحث عمّن يبدأ من نتيجة يريد إثباتها، فالأول يبدأ بالسؤال، أما الثاني فيبدأ بالجواب. وما يميز كتاب محمد مرقطن أنه ينتمي، منذ صفحاته الأولى، إلى الفئة الأولى؛ إذ لا يكتب التاريخ من خارج الأدلة، وإنما يترك الأدلة تكتب تاريخها بنفسها. ولعل هذه هي الفضيلة المنهجية الكبرى في هذا العمل؛ فمرقطن لا يقارب أسماء المدن والقرى الفلسطينية بوصفها شواهد مستقلة يمكن أن تُنتزع من سياقها، ولا يتعامل مع النقوش أو المصادر التاريخية أو المقارنات اللغوية على أنها أدلة متفرقة يُستشهد بها عند الحاجة، بل يبني بينها شبكةً من العلاقات المتبادلة، بحيث يصبح كل دليل محتاجاً إلى غيره، ومفسراً به في الوقت نفسه. وهكذا لا يخرج القارئ بنتيجة فرضها الباحث على مادته، وإنما بنتيجة تفرضها المادة على الباحث.

يتعامل مع أسماء المدن والقرى الفلسطينية بوصفها أرشيفاً حياً



ومن أمتع ما يكتشفه القارئ أن المؤلف يقاوم إغراء الوصول السريع إلى النتائج. فكلما بدا أن تفسيراً ما قد استقر، أعاد اختبار شواهده، ووازن بين احتمالاته، حتى يشعر القارئ أن الحقيقة التاريخية لا تُنال بالسرعة، وإنما بالصبر الذي يفرضه الدليل.

وهنا، تكمن فرادة هذا العمل. الاسم، في يد محمد مرقطن، ليس شاهداً يُستدعى لتأييد رواية، بل هو موقعٌ أثري، غير أن مادته ليست الحجر، وإنما اللغة. وما يبدو للوهلة الأولى لفظاً مألوفاً، يتحول، تحت عدسة التحليل، إلى سجلٍّ تاريخي تتجاور فيه آثار اللغات القديمة، وحركة السكان، وتبدلات البيئة، ومسارات الحضارة.

ولهذا لا تنبع قوة الكتاب من كونه يقدّم روايةً مغايرة، بل من أنه يقدّم طريقةً مغايرة في إنتاج الرواية. إنه يذكّر قارئه، من غير أن يعلن ذلك صراحة، بأن السردية التي تستحق البقاء ليست تلك التي تُكتب ببلاغة الخطاب، بل التي يكتبها الدليل. وما دام الدليل قابلا للمراجعة، فإن المعرفة تبقى مفتوحة على التصحيح.

ومن هنا يتجاوز كتاب "أماكن الذاكرة في فلسطين" موضوعه المباشر، إذ يتجاوز تعريف القارئ بمعاني أسماء المدن والقرى الفلسطينية فحسب، بل يتعمّق معه لقراءة التاريخ نفسه؛ وكيف يميز بين المعرفة التي تنشأ من حوار الأدلة، وتلك التي تُصاغ لتبرير فكرة سابقة عليها. وربما كانت هذه، في النهاية، أعظم قيمة يمكن أن يحققها أي كتاب في التاريخ، وهي أن يعلّم قارئه كيف يفكر قبل أن يخبره بماذا يفكر.



الفكرة وحرفة الباحث

ليست الكتب الكبرى ثمرة الفكرة وحدها، بل ثمرة الحرفة التي تُدار بها الفكرة. وكتاب محمد مرقطن شاهد على ذلك؛ فمنذ الفصل الأول، الذي يمتد لأكثر من مئة وخمسين صفحة، لا يسعى المؤلف إلى أن يثبت مدخلاً تقليدياً، بل يؤسس منهجاً متكاملاً لدراسة أسماء الأماكن، حتى ليغدو هذا الفصل كتاباً قائماً بذاته في منهجية البحث الطوبونيمي.

ويستند هذا الانضباط إلى ثقافة موسوعية تتجاوز حدود التخصص الضيق. فالمؤلف يتحرك بين اللغات السامية، وعلم النقوش، والجغرافيا التاريخية، والمصادر الكلاسيكية، والدراسات الحديثة بلغات متعددة، ومنها الأدبيات الألمانية التي لا تحضر كثيراً في الدراسات العربية. غير أن قيمة هذه الموسوعية لا تكمن في اتساعها، بل في حسن توظيفها إذ تظل المعرفة خادمةً للسؤال، لا بديلاً عنه، وتبقى المراجع وسائل للفهم، لا أدوات للاستعراض.

ويبلغ هذا الانضباط ذروته في التوثيق بأن ضمّ الكتاب 6626 هامشاً، تتجاوز إحالاتها العلمية عشرين ألف إحالة إلى مصادر، ودراسات، ونقوش ووثائق. لكن الرقم، على ضخامته، ليس أكثر ما يثير الإعجاب؛ إذ إن هذه الهوامش لا تبدو حشداً للمراجع، ولا زينةً أكاديمية، وإنما جزءاً من البناء المعرفي للعمل، حتى يشعر القارئ أن كل نتيجة قد مرت برحلة طويلة من الفحص والمراجعة والمقارنة قبل أن تستقر في موضعها.

ولعل هذا هو السر الذي يجعل أماكن الذاكرة في فلسطين يتجاوز كونه مرجعاً في أسماء الأماكن؛ فهو يقدم، في الوقت نفسه، نموذجاً لأخلاق البحث العلمي، حيث لا تُبنى المعرفة على الرغبة، ولا تُفرض على الأدلة، وإنما تتشكل من حوارٍ طويل بينها.



أثر لا يخبو

ليس من السهل أن نتنبأ بمصير الكتب؛ فكثير منها يحقق حضوراً واسعاً عند صدوره، ثم يخبو أثره بعد سنوات قليلة. أما الكتب التي تبقى، فهي تلك التي تُغيّر طريقة طرح الأسئلة قبل أن تغيّر الإجابات عنها. وينتمي كتاب أماكن الذاكرة في فلسطين إلى هذا النوع من الأعمال.

ولعل أجمل ما يحققه هذا العمل أنه يعيد الاعتبار إلى الاسم نفسه. فالاسم ليس علامةً على الخريطة، ولا مجرد وسيلة للاهتداء إلى مكان، بل وعاءٌ للذاكرة، وأثرٌ من آثار التاريخ، وشاهدٌ على تعاقب اللغات والثقافات والبشر. ولهذا فإن الكتاب يتجاوز موضوعه المباشر. فهو لا يدعو إلى حماية الذاكرة، بل يبرهن أن للذاكرة وسائلها الخاصة في المقاومة؛ وأن الاسم، حين يُقرأ قراءة علمية، يغدو شاهداً يعبر القرون، ويقاوم ما تعجز عنه الخرائط والسياسات. وربما لهذا السبب لا يُغلق القارئ هذا الكتاب وهو يشعر أنه انتهى من قراءة كتاب عن أسماء الأماكن، بل أنه تعلّم كيف يمكن للاسم الواحد أن يحمل من التاريخ ما لا تحمله صفحات كثيرة.

نهاية، قد ينجح الاحتلال في تغيير الخرائط، لكنه يعجز عن تغيير التاريخ ما دام الاسم يجد من يقرأه بعين الباحث لا بعين الأيديولوجيا.