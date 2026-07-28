- أعلنت جائزة بوكر الدولية للرواية قائمتها الطويلة لعام 2026، متضمنة 13 رواية من 163 عملاً منشوراً في المملكة المتحدة وأيرلندا، بمشاركة روائيين من سبع دول وأسماء بارزة مثل مارلون جيمس ودوغلاس ستيوارت. - تتنوع الروايات المختارة في موضوعاتها بين الإيمان والكبت وتحولات التقاليد، إلى الخيال العلمي والفكاهة، وتتناول قضايا معاصرة مثل الخرف وتاريخ ما بعد الكارثة. - ترأست لجنة التحكيم الكاتبة ماري بيرد، وضمت شخصيات متنوعة. سيتم إعلان القائمة القصيرة في 22 سبتمبر والفائز في 9 نوفمبر، مع جائزة قدرها 50 ألف جنيه إسترليني.

أعلنت جائزة بوكر الدولية للرواية، اليوم الثلاثاء، قائمتها الطويلة لدورتها الجديدة، التي ضمت 13 روايةً اختيرت من بين 163 عملاً منشوراً باللغة الإنكليزية في المملكة المتحدة و/أو أيرلندا بين أكتوبر/تشرين الأول 2025 وسبتمبر/أيلول 2026، في دورةٍ تجمع بين كتاب سبق لهم الفوز بالجائزة وأسماء جديدة تخوض المنافسة للمرة الأولى.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الدول التي لم يذكر النص تمثيلها في القائمة الطويلة لجائزة بوكر الدولية 2026؟ ما هي الموضوعات التي تتناولها رواية "جون ابن جون" لدوجلاس ستيوارت؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتضم القائمة الطويلة هذا العام روائيين يمثلون سبع دولٍ هي إنكلترا وأيرلندا واسكتلندا وجامايكا والمكسيك وتركيا والولايات المتحدة، مع حضور ثلاثة كتابٍ ينافسون برواياتهم الأولى، إلى جانب أسماء حاصلةٍ على جوائز أدبية بارزة أو سبق لها الوصول إلى مراحل متقدمة من المنافسة على جائزة بوكر.

وتتصدر القائمة عودة الفائزين السابقين مارلون جيمس ودوغلاس ستيوارت. ويشارك الروائي الجامايكي مارلون جيمس، الذي فاز بالجائزة عام 2015 عن روايته "تاريخ موجز لسبع جرائم قتل"، بروايته الجديدة "المختفون".

أما الاسكتلندي دوغلاس ستيوارت، الفائز بجائزة بوكر عام 2020 عن روايته الأولى "شوغي باين"، فينافس هذا العام برواية "جون ابن جون"، وتتناول موضوعات الإيمان والكبت وتحولات التقاليد في المجتمعات الجزرية.

تضم القائمة الطويلة هذا العام روائيين يمثلون سبع دولٍ

وتضم القائمة أيضاً الكاتبة الأميركية إليزابيث ستراوت، الحائزة لجائزة بوليتزر والمرشحة السابقة لجائزة بوكر، عن روايتها "الأشياء التي لا نقولها أبدا"، وهي روايتها الحادية عشرة. كما تحضر الكاتبة الأميركية إيما كلاين بروايتها "سويتزي"، التي تتناول رحلة رجل ناجح يواجه تراجع ذاكرته بسبب الخرف.

ومن أهم اختيارات دورة 2026 الكاتب البريطاني إم. جون هاريسون، البالغ من العمر 81 عاماً، عن روايته "نهاية كل شيء". وتدور الرواية في بريطانيا ما بعد الكارثة، حيث يتابع السرد شخصيةً تكتشف قطعةً أثرية غامضة على ساحل كينت، في عالمٍ يتغير تحت تأثير الانهيار والغموض وصعود أشكال جديدة من الذكاء.

وقد يصير هاريسون، الذي سبق أن كان عضواً في لجنة تحكيم جائزة بوكر عام 2022، أكبر فائزٍ سنّاً في تاريخ الجائزة إذا نالها، متجاوزاً الكندية مارغريت أتوود التي فازت بالجائزة عام 2019 عن روايتها "الوصايا" وهي في التاسعة والسبعين من عمرها.

وتشارك ثلاثة أسماء برواياتها الأولى. فالأيرلندي جمال وايت ينافس عن "كل تلك الكلاب"، وينافس كينان أورهان، الكاتب التركي الأميركي، برواية "الترميم". وتحضر ريبيكا بيري بروايتها الأولى "هل نطعم الملك؟". كما تضم القائمة رواية "ظل الشيء" للكاتبة المكسيكية البريطانية كلوي أريدجيس.

وتشمل القائمة كذلك رواية "البيت الزجاجي للنخيل" لغويندولين رايلي، و"الحقيبة السوداء" للوك كينارد، و"هيلين من اللامكان" لمؤلفتها ماكينا غودمان، و"المشرّحون" لميسوري ويليامز.

ووصف الموقع الرسمي لجائزة بوكر القائمة الطويلة لدورة 2026 بأنها تجمع أعمالاً تمتد بين الفكاهة والتاريخ، وبين الفجيعة والخيال العلمي وبين السخرية والسريالية.

وترأست لجنة تحكيم دورة 2026 الكاتبة والمؤرخة ماري بيرد، وشارك فيها مغني فرقة "بولب" جارفس كوكر، والشاعر والكاتب ريموند أنتروبوس، والصحافية ريبيكا ليو والروائية باتريشيا لوكوود.

وقالت بيرد إن الكتب العظيمة لا تُكتب وفق صيغة واحدة، وإن القائمة الطويلة تضم أعمالاً مختلفة تجمع بين الطريف والمقلق، والخيال الديستوبي والدراما العائلية، والواقعية القاسية والغموض، لكنها تشترك جميعا في قدرتها على نقل القارئ إلى أماكن جديدة ورؤية العالم من زوايا مختلفة.

ومن المنتظر أن تعلن القائمة القصيرة في 22 سبتمبر/أيلول المقبل، خلال فعالية تقام في مركز ساوث بانك بلندن، على أن يكشف عن الرواية الفائزة في 9 نوفمبر/تشرين الثاني. ويحصل الفائز بجائزة بوكر 2026 على 50 ألف جنيه إسترليني.