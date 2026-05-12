عبد الله مكسور.. تجربة العبور إلى فلسطين

- "عبور مؤجل.. يوم في الشاباك" لعبد الله مكسور، رواية تجمع بين التوثيق والسرد الأدبي، مستندة إلى تجربة شخصية للكاتب في العبور إلى فلسطين عبر جسر اللنبي، مع التركيز على إجراءات التفتيش والتحقيق تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي. - الرواية تستكشف مفهوم العبور كأكثر من انتقال جغرافي، متسائلة عن الحق في الوصول ومعنى الاقتراب من مكان محاصر، وتقدم تفاصيل الانتظار والإجراءات الأمنية لفهم بنية السلطة اليومية. - تقدم الرواية قراءة في آليات السيطرة والعبور والمنع، متقاطعة بين الخاص والعام، وتلامس أسئلة الهوية والتاريخ والانتماء، مقدمة شهادة فردية عن تجربة محددة.

صدر حديثاً عن الدار المصرية اللبنانية في القاهرة للروائي والصحافي السوري عبد الله مكسور، رواية بعنوان "عبور مؤجل.. يوم في الشاباك"، وهي نص ذاتي يتناول تجربة العبور إلى فلسطين عبر جسر اللنبي، وما يرافقها من إجراءات تفتيش وتحقيق في فضاء يخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

تجمع الرواية بين التوثيق والسرد الأدبي، ويستند الكاتب إلى تجربة شخصية عاشها، ويعيد بناءها بلغة تجمع بين الدقة الصحافية والتأمل الذاتي. ومنذ البداية، يشير المؤلف إلى أنه عدّل بعض الأسماء والتفاصيل الحساسة حفاظاً على سلامة أصحابها، من دون المساس بجوهر الوقائع، في محاولة لموازنة صدقية الشهادة مع حساسية السياق الفلسطيني.

ينطلق الكتاب من فكرة العبور بوصفها أكثر من انتقال جغرافي، فالطريق إلى فلسطين يتحول هنا إلى سؤال مفتوح عن الحق في الوصول، وعن معنى الاقتراب من مكان محاصر بالرقابة والمنع والتفتيش. ويجعل مكسور من تفاصيل الانتظار والإجراءات واللغة الأمنية مادةً لفهم بنية السلطة اليومية التي يمارسها الاحتلال على الفلسطينيين والعابرين إلى أرضهم، فيما يحتل التحقيق داخل غرف الشاباك موقعاً مركزياً في النص، إذ يرصد الكاتب كيف يتحول الزمن والأسئلة والصمت إلى أدوات ضغط، وكيف يجري تفكيك السرد الشخصي واختباره داخل فضاء مغلق يُمنع فيه التصوير، ولا يبقى منه سوى ما تحتفظ به الذاكرة. ومن خلال هذه التجربة، يقدّم الكتاب صورة للحاجز بوصفه مكاناً يومياً واستثنائياً في آن، يرتبط بحياة الفلسطينيين وبعلاقتهم الوحيدة تقريباً بالعالم عبر المعبر البري.

وتقدّم الرواية قراءة أوسع في آليات السيطرة والعبور والمنع، إذ يتحوّل العبورإلى مفهوم مركّب، يلامس أسئلة الهوية، والتاريخ، والانتماء، والعدالة، والذاكرة. وهو من النصوص التي يتقاطع فيها الخاص والعام، ويجمع بين شهادة فردية عن تجربة محددة. وعبد الله مكسور روائي وصحافي سوري، صدرت له سبعة أعمال روائية، إضافة إلى كتاب "هندسة المعنى" في تقنيات السرد الصحافي، ويعمل في الصحافة المكتوبة والتلفزيونية منذ عام 2007.