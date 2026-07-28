رحيل الروائي الياباني كايغو هيغاشينو بعد أربعين سنة من الغموض

- يُعتبر كايغو هيغاشينو من أبرز كتاب أدب الغموض والجريمة في اليابان، حيث أعاد تقديم هذا النوع الأدبي من خلال حبكات دقيقة وشخصيات مركبة، مع التركيز على قضايا العدالة والذاكرة والعلاقات الإنسانية. تُرجمت أعماله إلى لغات عدة، مما جعله واحداً من أكثر الروائيين اليابانيين شهرةً على مستوى العالم. - تميزت روايات هيغاشينو ببناء سردي محكم واهتمام بالدوافع النفسية والاجتماعية للشخصيات، مما أكسب أعماله شعبية واسعة. بدأ مسيرته بفوز روايته الأولى "بعد المدرسة" بجائزة إيدوغاوا رامبو، واستمر في إصدار رواياته حتى بلغ رصيده 106 كتب. - تُعد رواية "تكريس المشتبه به X" من أشهر أعماله، حيث حصلت على جائزة ناوكي في 2006. كما قدم في "السير تحت شمس منتصف الليل" و"السر" و"معجزات متجر ناميا العام" موضوعات متنوعة. تُعتبر سلسلة "المحقق غاليليو" من أوسع أعماله انتشاراً، مما عزز من انتشار اسمه لدى جمهور جديد.

يشغل كايغو هيغاشينو مكانةً بارزةً في الرواية اليابانية المعاصرة، باعتباره أحد أبرز كتاب أدب الغموض والجريمة خلال العقود الأربعة الأخيرة. فقد ارتبط اسمه بروايات أعادت تقديم هذا النوع الأدبي عبر حبكات دقيقة وشخصيات مركبة، وأسئلة تتصل بالعدالة والذاكرة والعلاقات الإنسانية. ومع ترجمة أعماله إلى لغاتٍ عدة واقتباس عدد كبيرٍ منها في السينما والتلفزيون، أصبح واحداً من أكثر الروائيين اليابانيين حضوراً لدى القراء خارج بلاده. وأعلنت دار "كودانشا"، أمس الاثنين 27 يوليو/تموز، وفاة الكاتب عن 68 عاماً، موضحة أنه رحل في الثالث والعشرين منه بعد إصابته بسرطان القولون، لتنتهي بذلك مسيرة أدبية امتدت لأكثر من أربعين عاما.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز السمات التي ميزت أسلوب كايغو هيغاشينو في بناء الحبكات الروائية؟ كيف ساهمت ترجمة أعمال هيغاشينو واقتباسها في السينما والتلفزيون في توسيع حضوره العالمي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ينتمي هيغاشينو إلى جيلٍ ساهم في توسيع حضور الرواية البوليسية اليابانية، من خلال أعمال جعلت من الجريمة مدخلاً لاستكشاف السلوك الإنساني وتعقيدات العلاقات بين الأفراد. وتقوم روايات الكاتب على بناءٍ سردي محكمٍ، يظهر من خلال توزيعٍ دقيقٍ للمعلومات وربط التفاصيل الصغيرة بمسار الأحداث، مع اهتمام واضح بالدوافع النفسية والاجتماعية للشخصيات. وقد أعطى هذا الأسلوب أعماله قدرة على الوصول إلى جمهور واسع، من قراء الرواية البوليسية ومن المهتمين بالأدب الياباني المعاصر.

ولد هيغاشينو عام 1958، وبدأت مسيرته الأدبية سنة 1985، عندما فازت روايته الأولى "بعد المدرسة" بجائزة إيدوغاوا رامبو؛ إحدى أبرز الجوائز اليابانية المخصصة لأدب الجريمة. وكان قبل ذلك قد درس الهندسة الكهربائية وعمل مهندساً في شركة "دينسو" المتخصصة في صناعة مكونات السيارات، قبل تفرغه للكتابة. ومنذ انطلاقته، واصل إصدار رواياته بوتيرةٍ منتظمة، حتى بلغ رصيده 106 كتب، فيما تجاوزت مبيعات أعماله في اليابان 100 مليون نسخة، كما صدرت ترجمات لها في أكثر من أربعين دولةً ومنطقة.

أحد أبرز كتاب أدب الغموض والجريمة خلال العقود الأربعة الأخيرة

تظل رواية "تكريس المشتبه به X" العمل الأكثر شهرةً في تجربته الروائية عالمياً. صدرت علم 2005، وحصلت على جائزة ناوكي في 2006، وقدمت نموذجاً واضحاً لأسلوبه في بناء الحبكة. وتحكي الرواية عن أستاذ الرياضيات إيشيغامي الذي يحاول إخفاء جريمة، قبل أن تتعقد القضية مع تدخل أستاذ الفيزياء مانابو يوكاوا، الشخصية التي أصبحت لاحقاً محور سلسلة "المحقق غاليليو". وتكشف الرواية عن اهتمام هيغاشينو بالعلاقة بين المنطق والدوافع الإنسانية، حيث تتحول عملية كشف الحقيقة إلى مسارٍ لفهم الشخصيات وخياراتها.

وفي "السير تحت شمس منتصف الليل" قدم هيغاشينو بناءً روائياً يمتد عبر سنوات طويلة، متتبعاً أثر جريمة واحدة في مصائر شخصيات متعددة، فيما تناولت رواية "السر" موضوعات الهوية والذاكرة والروابط الأسرية من خلال قصة ذات أبعاد نفسية. أما "معجزات متجر ناميا العام" فقد قدمت جانباً مختلفاً من عالمه الروائي، إذ انتقلت من أجواء التحقيق إلى حكايةٍ إنسانية تدور حول الرسائل التي تعبر الزمن، وتبحث في الندم والتعاطف وإمكانية تغيير مصائر الآخرين.

وتعد سلسلة "المحقق غاليليو" من أوسع أعماله انتشاراً، بفضل شخصية مانابو يوكاوا؛ أستاذ الفيزياء الذي يعتمد التفكير العلمي في تفسير الجرائم المعقدة. وقد تحولت السلسلة إلى أعمال تلفزيونية وسينمائية ناجحةٍ في اليابان، وأسهمت في تعزيز انتشار اسم هيغاشينو لدى جمهور جديد. ومن الأعمال التي تحظى بتقدير خاص لدى قراء الرواية البوليسية أيضاً رواية "الخبث"، التي قدم فيها تحقيقاً يقوم على تفكيك الروايات المتناقضة حول الجريمة والحقيقة.

وقد تميزت تجربة هيغاشينو بقدرتها على الجمع بين التشويق والعناية ببناء الشخصيات. فالقارئ في أعماله يتابع مسار التحقيق، لكنه يظل منشغلاً أيضاً بالظروف التي شكلت الشخصيات والقرارات التي قادتها إلى لحظات حاسمة. ومن هنا جاء حضور رواياته لدى قراء من ثقافات مختلفة، إذ وجدت فيها أسئلةً إنسانية تتجاوز حدود المكان والنوع الأدبي.