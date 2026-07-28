اليمن يوقع اتفاقية مع متحف "المتروبوليتان" بعد استعادة قطع أثرية

- وقعت الحكومة اليمنية ومتحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك اتفاقية الحفظ المؤقتة الثالثة، لتعزيز حماية واستعادة القطع الأثرية اليمنية بالخارج، بعد أول عملية إعادة طوعية للتراث الثقافي اليمني من الولايات المتحدة. - أعربت السفيرة اليمنية جميلة علي رجاء عن أملها في أن يشجع هذا الإنجاز التعاون لإعادة القطع الأثرية اليمنية المهربة، مشيدة بالتزام متحف المتروبوليتان بالحفاظ على التراث اليمني. - تأتي الاتفاقية في ظل تكثيف اليمن جهودها الدبلوماسية والقانونية لاستعادة آثارها، وسط مخاوف من تهريب الممتلكات الثقافية خلال سنوات الحرب والصراع.

أعلنت سفيرة اليمن لدى الولايات المتحدة الأميركية جميلة علي رجاء، توقيع اتفاقية الحفظ المؤقتة الثالثة بين الحكومة اليمنية ومتحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك، في خطوةٍ جديدةٍ ضمن جهود حماية واستعادة القطع الأثرية اليمنية الموجودة خارج البلاد.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة القطع الأثرية التي تم استعادتها طوعياً من الولايات المتحدة؟ ما هي الآليات أو الإجراءات التي يمكن أن تتبعها الجهات التي تمتلك قطعاً يمنية لإعادتها للسلطات اليمنية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقالت رجاء، في تدوينةٍ نشرتها، أمس الاثنين، على منصة "إكس"، إن توقيع الاتفاقية جاء عقب "أول عملية إعادة طوعية محلية للتراث الثقافي اليمني في الولايات المتحدة الأميركية إلى حكومة اليمن"، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقدماً في مسار التعاون بين الجانبَين للحفاظ على الموروث الثقافي اليمني.

السفيرة اليمنية أعربت، في تدوينتها، عن أملها في أن يشجع هذا الإنجاز أشخاصاً أو جهاتٍ قد تمتلك قطعاً أثريةً يمنيةً يُعتقد أنها خرجت من البلاد بطرق غير مشروعةٍ على المبادرة إلى التعاون مع السلطات اليمنية وإعادة تلك القطع. ووجّهت الشكر إلى مدير متحف المتروبوليتان للفنون ماكس هولين وفريق العمل في المتحف، مشيرةً إلى ما وصفته بـ"التزام المؤسسة الثقافية الأميركية بالحفاظ على التراث اليمني".

وتأتي الاتفاقية الجديدة في وقتٍ تكثف فيه اليمن جهودها الدبلوماسية والقانونية لاستعادة آثارها المنتشرة في الخارج، وسط تزايد المخاوف من تهريب الممتلكات الثقافية خلال سنوات الحرب والصراع.

وتعرض التراث الثقافي اليمني خلال السنوات الماضية لخسائر واسعة بسبب الحرب والاضطرابات الأمنية، بما في ذلك عمليات نهب وتهريب طاولت مواقع أثريةٍ ومقتنيات تاريخية. وتعمل السلطات اليمنية، بالتعاون مع منظمات دولية ومتاحف ومؤسسات ثقافية حول العالم، على تتبع القطع الأثرية اليمنية واستعادتها أو تأمين حفظها المؤقت إلى حين تهيئة الظروف المناسبة لإعادتها إلى البلاد.

ويُعد متحف المتروبوليتان للفنون من أبرز المؤسسات المتعاونة في هذا المجال، في ظل تنامي الجهود الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وحماية القطع الأثرية من التهريب.