العلا السعودية في معرض "أنا راو" في باريس برعاية يونسكو

- يقدم معرض "أنا راوٍ: مشاركة القصص من العلا" في مقر اليونسكو بباريس تجربة فريدة تستعيد تاريخ واحة العلا السعودية عبر أصوات سكانها المحليين، مسلطًا الضوء على دور الرواة في نقل المعرفة الأثرية والذاكرة الشفوية. - يركز المعرض على تقديم المواقع التاريخية من خلال الأشخاص الذين يحملون معرفة المكان وتجارب العيش فيه، مستعرضًا تطور برنامج الرواية الثقافية منذ انفتاح العلا على السياحة الدولية عام 2020. - يتزامن المعرض مع إطلاق تجربة "قصة بقصة"، وهي مبادرة تعتمد نموذج "المتحف الحي" لتبادل القصص حول موضوعات مثل الهجرة والهوية، مما يعزز الربط بين المعلومات التاريخية والسياق الإنساني للمكان.

يقدم معرض "أنا راوٍ: مشاركة القصص من العلا"، المقام في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) بباريس إلى غاية 31 من الشهر المقبل، تجربةً تستعيد تاريخ الواحة السعودية من خلال أصوات سكانها المحليين. ويبرز المعرض دور "الرواة" الذين يجمعون بين كل من المعرفة بالمواقع الأثرية والذاكرة الشفوية المتوارثة عن العلا، المنقولة من الحِجر ومملكة دادان وجبل عكمة إلى جمهورٍ دولي.

يقام المعرض في الفضاء الخارجي المحيط بمقر يونسكو، عبر صور فوتوغرافيةٍ كبيرة وأعمال توثيقية تعرض على البوابات الحديدية للمبنى، مقدّماً مسار تطور برنامج الرواية الثقافية في العلا منذ انفتاح المنطقة على السياحة الدولية عام 2020. ولا يركز هذا المشروع على المواقع التاريخية لكونها آثاراً منفصلةً، وإنما اختار تقديمها عبر الأشخاص الذين يحملون معرفة المكان وتجارب العيش فيه.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز المواقع التاريخية التي يركز عليها المعرض وكيف يتم تقديمها؟ كيف يربط المعرض بين المعلومات التاريخية والسياق الإنساني للمكان من خلال الرواة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويمتد السرد الذي يقترحه المعرض، الذي انطلق الشهر الماضي، عبر أبرز محطات تاريخ العلا، من موقع الحِجر، وهو أول موقعٍ سعودي أدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، إلى آثار مملكة دادان ونقوش جبل عكمة والبلدة القديمة.

ومن خلال المواقع سالفة الذكر يستعيد الرواة طبقاتٍ من تاريخ المنطقة الممتد لأكثر من 200 ألف عام من الحضور الإنساني، مستندين في ذلك إلى المعارف الأثرية وإلى القصص التي انتقلت بين العائلات وداخل المجتمع المحلي.

يقدّم المعرض مسار تطور برنامج الرواية الثقافية في العلا منذ انفتاح المنطقة على السياحة الدولية عام 2020

وتكتسب تجربة الرواة أهميتها من كونها تربط المعلومات التاريخية بالسياق الإنساني للمكان. فإلى جانب التواريخ والحقائق المرتبطة بالمواقع، ينقل هؤلاء قصصاً عن العادات والتقاليد والذكريات المحلية التي تمثِّل جزءاً من علاقة السكان بمحيطهم.

ويتزامن معرض "أنا راوٍ: مشاركة القصص من العلا" مع الإطلاق العام لتجربة "قصة بقصة"، وهي مبادرة تعتمد نموذج "المتحف الحي" الذي طورته اليونسكو، وتقوم على لقاء الزوار بأحد الرواة وتبادل القصص حول موضوعاتٍ مثل الهجرة والهوية والمعتقد والانتماء. وكانت التجربة قد شهدت جلساتٍ أولى في العلا بمشاركة زوار من عشر دول، تمهيداً لتحويلها إلى تجربةٍ دائمة.

ويأتي هذا المشروع بعد مشاركة ستة من كبار رواة العلا عام 2025 في أسبوع التدريب الأول للتبادل الثقافي الذي نظمته اليونسكو، بمشاركة ممثلين عن متاحف ومواقع تراثية دولية، قبل عودتهم إلى العلا لتدريب رواة آخرين وتطوير البرنامج.