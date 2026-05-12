في زاوية "إصدارات.. نظرة أولى" نقف على آخر ما تصدره أبرز دُور النشر والجامعات ومراكز الدراسات في العالم العربي وبعض اللغات الأجنبية، ضمن مجالات متعدّدة تتنوّع بين الفكر والأدب والتاريخ، ومنفتحة على جميع الأجناس، سواء الصادرة بالعربية أو المُترجمة إليها.

هي تناولٌ أوّل لإصدارات نقترحها على القارئ العربي بعيداً عن دعاية الناشرين أو توجيهات النقّاد. قراءة أُولى تمنح مفاتيح للعبور إلى النصوص.

مختارات هذا الأسبوع تشمل السيرة الذاتية والنقد الأدبي والدراسات السياسية والاجتماعية، ومؤلّفات في العلوم والتاريخ وغيرها.

ضمن سلسلة "من المسرح العالمي" في الكويت صدرت النسخة العربية من مسرحية "أنتيجون في مولنبيك" للكاتب البلجيكي ستيفان هرتمانس، بترجمة حازم كمال الدين. تدور المسرحية حول طالبة حقوق تُدعى نورية تفقد أخاها الذي انضم إلى جماعات متطرفة وقام بعملية انتحارية. ورغم رفضها لأفعاله، تصرّ نورية على حقها الإنساني والقانوني في استلام رفاته ودفنه، إلّا أن الشرطة ترفض تسليم الجثمان وتتعامل معه بوصفه جسدَ "إرهابي" مجرد من الإنسانية. يعيد النص توظيف أسطورة أنتيجون الإغريقية في سياق أوروبي معاصر، مضيئاً قضايا الحداد والعدالة وكرامة الموتى.



يستعرض كتاب "ميلاد ملكة الشطرنج" للباحثة مارلين يالوم، الصادر بترجمة خالد الجبيلي عن دار الروافد الثقافية، التحول التاريخي العميق الذي طرأ على رقعة الشطرنج، رابطاً بين تطور قوانين اللعبة وتبدل موازين القوى السياسية والاجتماعية في أوروبا العصور الوسطى. تتبع المؤلفة ببراعة كيفية تحوُّل قطعة "الوزير" محدودة الحركة في النسخة الشرقية الأصلية إلى "الملكة" الجسورة التي باتت القطعة الأقوى على الإطلاق، مرجعةً هذا التغيير إلى صعود ملكات تاريخيات تركن بصمة واضحة في الحكم مثل إيزابيلا القشتالية وإليانور آكيتيان.



يرسمُ الروائي السويسري مِيتين أرديتي صورة مؤثرة وإنسانية ليسوع الناصري في روايته "لقيط الناصرة" الصادرة بترجمة المصطفى صباني عن منشورات أوكسجين، مدفوعاً بنداء المنبوذين والمتمرِّدين من ذوي العقول المستنيرة، منطلقاً من رؤية نفسية لطفولة مجروحة، وتحدِّيات ومصائر متشابكة يستندُ في سردِها روائياً إلى مصادر تاريخية حديثة. وإذ يُؤنْسِن أرديتي بطلَهُ الأيقوني الذي يجادلُ كبار الكهنة ويرافعُ ضدَّ الاضطهاد والإقصاء، يمنحُ يهوذا الماكر دوراً محورياً كبطل مضاد، ويمضي مع أهمِّ الشخصيات والأحداث في روايةٍ تخييلية.

تُقدّم الباحثة الفلسطينية نجاة عبد الحق في كتابها "اليهود واليونانيون في مصر ودورهم الاقتصادي حتى 1960"، الصادر بترجمة عبد الرحيم يوسف عن دار الكرمة، دراسة تفكك المركزية الاقتصادية لهاتَين الفئتَين قبل عهد التأميم، مستندةً إلى بحث أرشيفي معمق يبتعد عن التفسيرات المؤامراتية الشائعة. ترصد المؤلفة ببراعة آليات صعود النخب اليهودية واليونانية، محددةً أنواع الشركات وشبكات العلاقات المعقدة التي ربطت رجال وسيدات الأعمال بالمجتمع المصري الأوسع، وموضحةً كيف ساهمت التحولات في أعقاب الحرب العالمية الثانية في تقليص دورهم.



صدر عن دار ديوان، كتاب "إنسان غير عقلاني: دراسة في الفلسفة الوجودية" تأليف وليام باريت، وترجمة فادي حنا. يقع الكتاب في 391 صفحة، وينطلق من تجربة الإنسان، لا من النسق الفلسفي النظري، ويُعيد بناء الوجودية من داخلها، بدءاً بكيركجور ونيتشه، ومروراً بهايدجر وسارتر، متتبعاً آثارها في الفلسفة والأدب والدين والفن، بوصفها تجليات أو مظاهر متعددة لأزمة واحدة، وهي اغتراب الإنسان وسط عقلانية تجرِّده من الحرية. ويرسم باريت ملامح الإنسان المعاصر كما تبلورت في لحظة انكسار العقل الغربي، حين تراجع مشروع التنوير في عصر التقنية.



عن دار المدى، صدر كتاب "عبوديتي وحريتي" من تأليف فريدريك دوغلاس، بترجمة باسم محمود. يقع الكتاب في 416 صفحة، وهو كتاب مذكرات لأحد أبرز الأصوات الأميركية المناهضة للعبودية في القرن التاسع عشر. يستعيد دوغلاس في هذه السيرة الذاتية طفولته في ماريلاند، وتجربة العنف والعزلة وفقدان الروابط العائلية، وصولاً إلى تعلّمه القراءة والكتابة سراً، ثم هروبه إلى الشمال، وتحوله إلى كاتب وخطيب مدافع عن الحرية وحقوق السود. وإلى جانب التجربة الشخصية، يتوسع دوغلاس في تحليل العبودية، بوصفها نظاماً يسلب الإنسان كرامته ويشوّه المجتمع.



صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب "فصول في عربية المغرب" لعبد العلي الودغيري. يقع الكتاب في 232 صفحة، ويقدم دراسة تاريخية وصفية للعربية المستخدَمة في المغرب، ويضيء على خصائصها وتطوّرها ومسارات الاهتمام بها، خصوصاً في بعدها المعجمي. يُستَهلّ بتتبّع دخولها إلى المغرب مع الفتح الإسلامي، ويناقش ارتباطها باستقرار قبائل عربية حملت معها لهجاتها المختلفة. كما يتناول بدايات الاهتمام الأوروبي بالعربية المغربية، الذي انطلق منذ القرن السابع عشر، وبلغ ذروته مع اقتران المعرفة اللغوية بالمشاريع الاستعمارية.



عن دار المتوسط، صدر كتاب "نظرية السينما: فلسفة ستانلي كافل تصوراً" للكاتب والباحث المغربي محمد أشويكة. ينطلق الكتاب من دراسة أعمال الفيلسوف الأميركي ستانلي كافل، ليفكك العلاقة المعقدة بين الصورة والواقع، وبين ما يعرض على الشاشة، وما يتشكّل في وعينا. يناقش تصور كافل للسينما بوصفها تجربة فلسفية قائمة بذاتها، قادرة على مساءلة الوجود، وإعادة النظر في مفاهيم مثل الحقيقة والذات والآخر والسعادة، وذلك من خلال تحليل نصوص كافل وأفكاره، كمدخل لفهم كيف يمكن للسينما أن تفكر، لا أن تبهر فقط، وحيث السينما فضاء معرفي مستقل.