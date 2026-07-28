- إصدارات فكرية وجيوسياسية: يتناول كتاب "نظرية السياسة الدولية" لكينيث ن. والتز مفهوم الواقعية البنيوية وتأثير النظام الدولي على سلوك الدول، بينما يقدم "خريطة الطريق في سبر أغوار المضيق" لماجد البرهومي قراءة جيوسياسية لتاريخ تونس ودور مضيق صقلية، وينتقد "وهم المجتمع المدني" لأحمد ديراني قصور التحليل اليساري في فهم المجتمع اللبناني. - أدب السجون والروايات التأملية: تستعرض رواية "زوّار الفجر" لجمال المسالمة تجربة الاعتقال في سوريا، بينما تقدم "مشقة العادي" لساري موسى تأملاً في الحياة والموت من خلال عزلة وديع الراعي. - دراسات نقدية وفنية: يقدم "آليات التشكيل النصي وبناء الدلالة" لخالد قدروز قراءة لتجربة مليكة العاصمي الشعرية، ويناقش "حسابات الإبداع" لجيسيكا وينيغار تحولات الفن المصري، بينما يقدم "اختراع بغداد" لنجم والي قراءة وجدانية لبغداد.

في زاوية "آخر ما صدر" نقف على آخر ما تصدره أبرز دُور النشر والجامعات ومراكز الدراسات في العالم العربي وبعض اللغات الأجنبية، ضمن مجالات متعدّدة تتنوّع بين الفكر والأدب والتاريخ، ومنفتحة على جميع الأجناس، سواء الصادرة بالعربية أو المُترجمة إليها.

هي تناولٌ أوّل لإصدارات نقترحها على القارئ العربي بعيداً عن دعاية الناشرين أو توجيهات النقّاد. قراءة أُولى تمنح مفاتيح للعبور إلى النصوص.

ضمن سلسلة "ترجمان" في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، صدر كتاب "نظرية السياسة الدولية" لكينيث ن. والتز، بترجمة سيد أحمد قوجيلي. الكتاب أسس لما يعرف بالواقعية البنيوية، مقدماً تحليلاً يقوم على دراسة بنية النظام الدولي وتأثيرها في سلوك الدول. يناقش والتز طبيعة النظام القائم على غياب سلطة مركزية فوق الدول، وكيف يدفع ذلك إلى اعتماد سياسات مرتبطة بالأمن وتوازن القوى، وينتقد المقاربات التي تفسر السياسة الدولية وفق طبيعة الأنظمة الداخلية للدول أو صفات قادتها، ويركز على دور العوامل البنيوية في تشكيل العلاقات الدولية.

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صدر عن دار خريف للنشر بتونس كتاب "خريطة الطريق في سبر أغوار المضيق" للباحث ماجد البرهومي، الذي يقدّم قراءة جيوسياسية لتاريخ تونس من خلال دور مضيق صقلية في تشكيل موقعها داخل الفضاء المتوسطي. ويتتبع الكتاب تأثير المضيق منذ العصور القديمة مروراً بالدولة الأغلبية والصراع العثماني الإسباني والاحتلال الفرنسي ومعركة الجلاء، وصولاً إلى قضايا التجارة والهجرة والتكامل بين أفريقيا وأوروبا. ويرى البرهومي أن الموقع الجغرافي ظل عنصراً حاسماً في تحولات السياسة والاقتصاد، ويطرح رؤية تستند إلى استثماره لتعزيز مكانة تونس.



صدرت رواية "زوّار الفجر" لجمال المسالمة عن دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، ضمن أدب السجون، مستعيدة عبر سرد روائي متخيل مرحلة من التاريخ السوري المعاصر، وما رافقها من اعتقال واختفاء قسري ومحاكمات صورية وآثار إنسانية عميقة. تتبع مسار خالد الذي يعود إلى وطنه قبل أن يجد نفسه وأسرته في مواجهة تجربة الاعتقال والتعذيب. يركز العمل على أثر الاستبداد في الفرد والمجتمع، وتداعيات تغليب الولاء على الكفاءة، ومعاناة الأسر والأطفال المرتبطين بتجارب السجون، مؤكداً حضور قضايا الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز المجالات التي تغطيها الإصدارات المذكورة في النص؟ ما هي القضايا الأساسية التي يناقشها كتاب "وهم المجتمع المدني"؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

يناقش كتاب "وهم المجتمع المدني" للباحث اللبناني أحمد ديراني، الصادر عن دار سائر المشرق، تجربة مؤسسة عامل والعمل السياسي والمدني في لبنان من خلال قراءة نقدية لمفاهيم المجتمع المدني والطوائف والطبقات. ينتقد الكاتب قصور التحليل اليساري التاريخي الذي ركز على الصراع الطبقي وأهمل تأثير البنية الطائفية في المجتمع اللبناني. ويرى أن سوء فهم طبيعة المجتمع أدى إلى خطط سياسية غير واقعية، مشيراً إلى محاولات مراجعة هذا الفكر عبر منظمة العمل الشيوعي. كما يعتبر أن العطب المنهجي نفسه ما زال حاضراً في خطاب المجتمع المدني اليوم.

صدر عن منشورات دار الشعر بمراكش كتاب "آليات التشكيل النصي وبناء الدلالة" للناقد خالد قدروز. يقارب الكتاب التجربة الشعرية لمليكة العاصمي، مستكشفاً آليات بناء النص الشعري وكيفية إسهامها في إنتاج الدلالة الشعرية. ويتناول المؤلف حضور العناصر التصويرية واللغوية في تشكيل المعنى، محللاً العناوين والبنية الصرفية وزمن الأفعال والأساليب بوصفها أدوات فاعلة في توجيه الدلالة وإثراء النص. كما يبرز الكتاب تفاعل البعد الجمالي مع الرؤية الإنسانية والفكرية في شعر مليكة العاصمي، ويقدم قراءة منهجية لخصوصية تجربتها الشعرية.

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"مشقة العادي" عنوان رواية للكاتب السوري ساري موسى، صدرت عن دار الآداب، وتحكي قصة وديع الراعي الذي يعرف موعد موته، فيختار الانعزال عن حياته السابقة والعيش في قبو متواضع مكرّساً وقته لقراءة الروايات وتأمل العالم. خلال عزلته، تدخل حياته شخصيات نسائية تمنحه أشكالاً مختلفة من الرعاية والصداقة والحب، فتتحول سنته الأخيرة إلى رحلة داخلية وروحية. تقدم الرواية تأملاً في معنى الحياة والموت، وفي محاولة الإنسان للابتعاد عن إيقاع العالم واكتشاف ذاته بعيداً عن الرغبات المعتادة. صدر لموسى في القصة القصيرة مجموعة "ساحة الولادة".



يقدّم كتاب "حسابات الإبداع" لجيسيكا وينيغار، الصادر بترجمة عبد الرحيم يوسف عن دار المحروسة، دراسة نقدية لتحولات الفن المصري منذ عام 1989 حتى بداية الألفية الجديدة، مع العودة إلى جذور الفن المصري الحديث. يناقش الكتاب مفهوم الحداثة في الفن المصري وعلاقته بالحداثة الغربية، وتأثير الاستعمار والدولة الوطنية والتحولات النيوليبرالية. تعتمد الباحثة على معايشة مباشرة للمشهد الفني وشهادات الفنانين والنقاد والمقتنين لتقديم قراءة تتجاوز التصنيفات الغربية. ويطرح الكتاب أسئلة حول دور المجتمع والسياسة في تشكيل التجربة الفنية المصرية.

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"اختراع بغداد: سيرة مدينة" عنوان كتاب الروائي العراقي نجم والي، الصادر عن دار المدى، وفيه يقدم قراءة شخصية ووجدانية لبغداد من خلال ذاكرة الكاتب وتجواله في تفاصيل المدينة وأماكنها وتحولاتها. يرسم والي خريطته الخاصة لبغداد، متتبعاً أحياءها وأحداثها وأجواءها الإنسانية، بعيداً عن كونها مجرد مكان جغرافي. يكشف العمل عن مدينة تتجاوز صورتها المادية لتصبح كائناً حيّاً يحمل ذاكرة سكانه، وأثر الأحداث السياسية والاجتماعية التي مرّت بها. ومن خلال هذه المقاربة، يرسم نجم والي صورة لبغداد بوصفها فضاءً إنسانياً وثقافياً متداخلاً.

